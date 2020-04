La pandemia está dejando innumerables muestras solidarias de los ciudadanos en todos los rincones de España. Jóvenes y mayores que, ante la adversidad, están sacando lo mejor que llevan dentro para echar una mano, cada uno en la medida de sus capacidades, para derrotar a este letal y contagioso coronavirus que ha cambiado nuestra forma de ver y entender la vida, aunque todavía no se sabe cuanto ni hasta cuando.

Personas altruistas e hiperactivas que no paran ni un solo momento en esta dura batalla y que, además, son agradecidas y por ello tienen también como misión devolver de alguna manera todo el cariño que reciben además del esfuerzo que hacen los que están a su alrededor. Y una de esas personas es Javier Cánovas, un chico de 27 años de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, que es atleta, profesor y asistente clínico en un colegio de Educación Especial, pero, sobre todo, voluntario de Protección Civil, como le gusta decir.

Un joven solidario donde los haya que ha impulsado con la ayuda del Club Giralda Sport en el que compite, una media maratón de 21 kilómetros y 93 metros para recaudar fondos con los que poder comprar material de protección para los voluntarios de Protección Civil de Laguna de Duero y de la vecina Tudela de Duero, además de dar un lavado de cara a los vehículos que usan estos días para moverse, un tanto desgastados ya de tanto movimiento que llevan desde que comenzara la pandemia. De hecho, según cuenta a LA RAZÓN Javier Cánovas, están haciendo una media de mil kilómetros a la semana recorriendo toda la provincia ya sea para entregar medicamentos ayudando al Hospital Río Hortega de Valladolid o para repartir libros a los niños que se los habían dejado en el colegio antes del parón e incluso para desinfectar las calles y edificios públicos de Laguna de Duero.

Pero la prueba, que se celebrará este domingo a las cinco y media de la tarde y se emitirá en directo a través de redes sociales para que todo el mundo que lo desee lo pueda seguir desde casa y comprobar que es real, tiene su aquél. Y es que debido al confinamiento que hay que cumplir por el estado de alarma para evitar propagar el virus, Javier correrá la maratón en reducido espacio. En concreto, en el párking del Edificio de Seguridad de Laguna de Duero, donde dará vueltas y vueltas alrededor de un vehículo de la agrupación. Todavía no sabe si será una pickup de las que disponen en Protección Civil, porque es vital para la labor que desempeñan y seguramente la necesiten en el momento de la carrera, o juntarán dos coches.

El caso es que este joven atleta dará un total de 1.105 vueltas y cambiará de sentido cada diez giros para evitar marearse y hacerse daño en las articulaciones. “La idea era desde el principio hacer algo así para que sea lo más parecido a lo que está haciendo mucha gente en sus casas, subiendo y bajando escaleras o corriendo en los balcones y pasillos del hogar”, señala.

El objetivo es recaudar 6.500 euros que se destinará íntegramente a la compra de ese material necesario para los voluntarios de las dos agrupaciones. De momento, ya han conseguido reunir más de 2.500 euros y las donaciones estarán abiertas hasta el próximo 1 de mayo.

Quien quiera ayudar a Javier Sinovas en este proyecto solidario tiene toda la información en este enlace: https://www.gofundme.com/f/yygeam-medioprotn

Cuenta a este periódico que debido al trabajo que tiene, la mayoría de los días todos los voluntarios (23 en activo en Laguna de Duero de un total de 31) entran a las ocho de la mañana y salen a las tres de la madrugada, y que apenas tiene tiempo para entrenar. Pero al menos, dice que dispone de mucho físico guardado de los entrenamientos que hizo antes de que comenzara la pandemia. “Tengo un rodillo y una bicicleta estática en casa que intento usar en cuanto puedo pero estos días donde más me estoy preparando es subiendo y bajando del camión que utilizamos en la agrupación para desinfectar las calles y en dar paseos por toda la provincia para entregar los fármacos y lo que necesite la gente que nos pide ayuda”, explica, mientras reconoce que es más una preparación psicológica la que está llevando. “El reto no es batir un récord del mundo sino acabar la prueba así que no habrá problema”, apunta.

Javier cuenta las horas y los minutos que restan para que llegue este prueba para poder agradecer a su manera el trabajo y el sacrificio de sus compañeros y las muestras de cariño que recibe de la gente, pero, sobre todo, para que esta pesadilla llamada coronavirus termine cuanto antes. “La verdad es que este virus nos tiene fritos, pero bueno, cada día me levanto con ilusiones renovadas de que esto pueda estar más cerca de acabar”, finaliza.

Este proyecto está contando también con el apoyo de muchas personas populares en la provincia, como los humoristas JJ Vaquero y Sergio Encinas o el ex jugador de fútbol del Real Valladolid y Real Madrid, Borja Fernández, además de otras personas del mundo del deporte en Laguna de Duero, quienes han grabado un vídeo para dar ánimos a Javier e invitar a todo el mundo a colaborar en esta iniciativa solidaria.