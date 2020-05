Hace ya más de un mes que se suspendió la emblemática Marcha Asprona de Valladolid. Esta iniciativa solidaria, que reúne año tras año, y ya van 43, a miles de andarines en beneficio de las personas con discapacidad colgó sus zapatillas por culpa del coronavirus.

Parecía que este mayo iba a ser el primero en mucho tiempo en el que no se celebrase hasta que un incansable, Juanjo Hermoso, que no ha dejado de hacer deporte en casa ni un día a pesar del Estado de Alarma, decidió que no iba a rendirse y se puso en contacto con Fundación Personas, la organizadora del proyecto, para pedir un número de cuenta en el que ingresar el dinero recaudado a través del patrocinio de amigos y familiares porque él iba a hacer la marcha sí o sí el sábado 9 de mayo.

“En cuanto me enteré de que se suspendía llamé a mis amigos para decirles que yo iba a continuar y todos sin excepción decidieron seguir apoyando la causa con 15 euros cada uno”, explica a LA RAZÓN. Su ímpetu hizo que algo cambiara para que finalmente se decidiera seguir adelante con la Marcha. “Lo importante es que no se rompiera una iniciativa que lleva 42 años funcionando, por lo que la propuesta para este año es cambiar tiempo por solidaridad y andar dentro de casa, cada uno lo que pueda, en favor del proyecto”, señala.

Asimismo, insiste en que esto no puede ser un pretexto para salir a la calle y se pone como ejemplo a sí mismo, que con muchas ganas recorre cada día su hogar de arriba a abajo durante dos horas y media para hacer la distancia que requiere la Marcha. “Lo tengo calculado, el sábado tendré que dar 341 vueltas a mi casa para hacer la marca que me he propuesto”, asegura, al tiempo que detalla que él, en sus paseos de interior, procura no molestar a los vecinos, por lo que no se calza más que con doble calcetín “para amortiguar la pisada”.

“Valladolid es una ciudad solidaria y lo va a seguir siendo. Siempre estamos dispuestos a involucrarnos con estas iniciativas”, afirma, por lo que ha animado a su hijo mayor a que también la haga desde su casa en Burgos mientras que el pequeño se sumará con su bici dando vueltas al patio de su casa. “Empecé con 20 patrocinadores y ya tengo 56, incluido un niño de cuatro años, y eso es lo bonito, que todos pongamos de nuestra parte”, reflexiona.

Además, la 43 edición de la iniciativa, que ha resurgido con el lema #TodosconTodos, es “totalmente accesible”, como recuerda a este periódico Satur Merino, de Fundación Personas. “Todos a van a poder hacer, el reto lo pone el que se inscribe”, afirma al tiempo que apunta a aquellos que por sus problemas de movilidad no han podido participar en otras ocasiones como personas en silla de ruedas o mayores y que ahora sí podrán hacerlo marcando ellos sus propias distancias, sin obligaciones.

“De una mal momento hemos sabido dar la vuelta a la situación para que, apostando por el trabajo juntos y las buenas actitudes, dar visibilidad a las diferentes capacidades de las personas con discapacidad y al espacio que tienen como parte de la sociedad”, asevera.

Para apuntarse a la 42+1 Marcha Asprona, que cuenta con el respaldo de personalidades como Leo Harlem, Santiago Segura o Anne Igartiburu, hay que hacerlo de forma telemática a través de su página web www.marchaasprona.es o a través de Whatsapp mediante el número de teléfono 687 90 20 66 para aquellas personas que se defiendan mejor con esta aplicación que con el uso de Internet.

El cartel del próximo año se realizará con todas las fotografías que se envíen a ese mismo número o que se cuelguen en Facebook con la etiqueta #TodosconTodos, con el reto conseguido y la tarjeta de andarín. Los fondos recaudados (podrán ingresarse a través de un sistema de pago seguro) irán destinados a financiar una unidad residencial, con capacidad para 18 personas con grandes necesidades de apoyo, en Viana de Cega.