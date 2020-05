Pedro Pisonero considera “fundamental” blindar la liquidez de las empresas

El director general de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Iberaval, Pedro Pisonero, consideró “fundamental en estos momentos blindar la liquidez de las empresas e inyectar dinero a la economía” para abordar un problema “serio”, derivado de la crisis sanitaria.

Así lo destacó en su intervención en la jornada organizada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), para detallar a los 50 empresarios participantes las líneas de financiación para pequeñas y medianas empresas puestas en marcha por Iberaval, de manera particular y en colaboración con el Instituto Económico de Competitividad, para hacer frente a la situación derivada de la crisis por el Covid-19.

FOES recomendó las ayudas de Iberaval como instrumento para facilitarles crédito en un momento especialmente delicado en el que la disponibilidad de circulante es imprescindible para mantener abierta la actividad. En opinión, del presidente de la patronal soriana, Santiago Aparicio, el objetivo primero de las empresas es el de “sobrevivir”.

“Pónganse en posición liquidez, por favor, la que viene es brutal. Es ahora cuando hay que hacerlo”, insistió durante toda su intervención el director general de Iberaval, que en Soria cuenta con 1.351 socios y una clara vocación a favor de las micropymes y pymes, como así destacó expresamente el ponente.

Presentada la jornada por el presidente de FOES, que destacó la amplia experiencia del ponente y su profundo conocimiento de la materia, Pisonero realizó una radiografía de la situación actual, en la que autónomos y empresas afrontan el “impacto brutal de una crisis que se produce en todos los sectores en el mismo momento, a diferencia de la anterior”, informa Ical.

En opinión de representante de la SGR, la situación creada por la pandemia mundial “supone un impacto más profundo, sin duda, en el tejido productivo”, y calculó que será “entre 300 y 500 por ciento más potente” que el que tuvo la crisis anterior.

Con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) que en Soria puede llegar a los 200 millones de euros según el cálculo de FOES, y que podría llegar a cerrar entre un 10 y un 20 por ciento de los negocios en opinión de Pisonero, “la cifra es una barbaridad, es el momento de cubrirse en materia de liquidez”, consideró.

Para ello, el director general de Iberaval destacó que los ICO están siendo ahora una opción, pero “se va a quedar sin cubrir una gran cantidad ya que habrá ICOs para la mitad de las necesidades porque la capacidad de las administraciones públicas es limitada”.

Para favorecer que la disponibilidad de financiación llegue a todos los autónomos y empresas, Pisonero aludió a la puesta en marcha, desde mediados de marzo, por parte de la entidad, de una línea de preconcedidos, que prevé inyectar, en total, hasta 85 millones de euros a cientos de proyectos empresariales de socios de la SGR, en las zonas en las que trabaja, Castilla y León principalmente, pero también Madrid, La Rioja y Galicia.

“No esperen. Si una empresa se acoge a financiación y la coge cara pierde la diferencia de interés, que podría ser de un punto y medio, pero si por esperar no consigue financiación ha perdido la capacidad de sacar adelante a su empresa. Mi consejo es que no esperen. No es el momento de ver los tipos, sino de tener liquidez”, advirtió.

Pese a que su diagnóstico de la situación “no es nada favorable”, Pisonero se mostró convencido de que los empresarios sacarán adelante la economía soriana.

“El empresario soriano en general es pesimista, pero acto seguido se da la vuelta se remanga y se pone a trabajar con toda intensidad”, consideró el ponente que, desde su experiencia, definió repetidamente a lo largo de su intervención a los autónomos y empresarios de la provincia soriana como “duros, bregados y capaces de sacar para adelante una situación como la planteada. Lo demostraron en la anterior crisis, de la que nos sacaron los empresarios. El liderazgo no es de las administraciones, creemos que es de los empresarios”.

Además de la línea de preconcedidos, que prevé inyectar hasta 85 millones de euros, Iberaval desplegó otras tres líneas en colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE): ICE Liquidez, Liquidez para micropymes y autónomos y Soluciones digitales de urgencia.

En Soria, Iberaval financió el año pasado 178 proyectos por valor de 20 millones de euros. En ese primer trimestre de 2020, concedió 40 avales por cinco millones, contribuyendo a mantener 4.400 empleos.

La jornada, gratuita, es la decimotercera del ciclo organizado por el departamento de Formación de FOES desde la declaración del Estado de Alarma y se suma a la oferta formativa de la Federación.