Palencia se compromete con el sector de la Hostelería y el Ayuntamiento no cobrará a los empresarios la tasa de las terrazas durante todo este año. Además, van a estudiar caso por caso para ver qué posibilidades tiene cada negocio de poder ampliar su espacio en determinadas horas ocupando palzas de aparcamiento o más calzada, e incluso que aquellos establecimientos que no tengan terraza puedan dispone de algún espacio para poder ubicar de forma excepcional unas mesas con las que poder arrancar su local.

Así se desprende del acuerdo que se ha alcanzado este viernes durante la reunión de la Junta Local de Gobierno en la que todos los partidos con representación en el Consistorio (Cs, PP, Vox, PSOE y Ganemos) se han puesto de acuerdo en que hay que flexibilizar al máximo en estos tiempos de pandemia la vía pública para poder echar una mano a la Hostelería, un sector muy afectado por el cierre de locales debido al estado de alarma, que ha pillado a la Semana Santa y la entrada de la primavera con numerosas actividades culturales y de ocio que han tenido que suspenderse.

Si bien, el acuerdo alcanzado lo que hace es abrir la puerta a los grupos para que busquen ahora la fórmula legal que permita dar seguridad jurídica a la suspensión de la tasa por ocupación de vía pública para la instalación de veladores, según informan fuentes del Ayuntamiento que preside Mario Simón, quien explica que para ello se redactarán los preceptivos informes que se llevarán a la Comisión Informativa de Hacienda y después al Pleno Municipal donde se procederá a su aprobación.

Como el año ya se llega por el quinto mes y camino del sexto, una vez que se apruebe en el pleno la nueva normativa, el Ayuntamiento se ha comprometido a devolver las tasas de estos meses anteriores que ya se han abonado además de suspender el cobro de las mismas durante el resto de ejercicio.

El objetivo es ayudar a los hosteleros a retomar su actividad en unas condiciones que les permitan, como mínimo, cubrir costes, asegura Simón.

De hecho, a partir de este lunes aquellos territorios que hayan pasado a la fase 1, que no es el caso de Palencia ni de la mayor parte de la Comunidad, los establecimientos con terraza podrán desplegar solo la mitad de las mesas que tengan contratadas y mantener una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes no superarán las diez personas. Además, habrá que desinfectar las mesas entre un cliente y otro, y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros.