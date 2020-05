Una de las noticias más deseadas por los habitantes de Castilla y León, la del pase de toda la Comunidad a la fase 1 el próximo lunes, 25 de mayo, ha recibido muy diferentes respuestas. Si la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, calificaba las reuniones mantenidas con los alcaldes de las capitales de provincia en el marco de la “cordialidad” y el trabajo común para “poner todos de nuestra parte para evitar rebrotes”, algunos de ellos han mostrado ciertas disconformidades con la medida.

Es el caso del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, quien reconocía su “asombro” y “sorpresa” ante el cambio de criterio del Ejecutivo autonómico para el pase a fase 1 “que contradice la posición que la Junta ha mantenido hasta ahora basada en iniciar la recuperación con la referencia de las zonas básicas de salud”, afirmaba.

Asimismo, confirmaba que, tras su conversación con Casado, “previsiblemente la capital burgalesa avance casi con toda seguridad en una semana”, si bien subrayaba la necesidad de “dar pasos con seguridad” y “con mucha disciplina”.

Por su parte, también el regidor vallisoletano, Óscar Puente, exigía a la consejera “claridad” y que exponga a los municipios a que “criterio” deben atenerse en la desescalada para que puedan “fiscalizar” la labor del Ejecutivo. En este sentido, el regidor trasladaba que el Ejecutivo regional “tiene que aclararse” porque le “sorprende” que ahora pida que toda la Comunidad pase a fase 1, “cuando hace tres días su política era pasar de fase por áreas de salud”.

Al respecto se manifestaba también Casado, quien reconocía que, como sanitaria, no se encuentra “cómoda del todo” con la decisión de pasar a fase 1 toda la Comunidad el 25 de mayo ya que “quedan demasiados días y pueden pasar cosas", en cuanto a la evolución epidemiológica que puedan llevar a replantear la propuesta.

En este sentido, insistía en que es el Ministerio el que les ha pedido con una semana de antelación adelantar la postura de la Comunidad, y que con los datos actuales de evolución de contagios, hospitales, UCI y test actuales se han visto en disposición de plantear esa salida de toda la Comunidad, aunque “estarán muy vigilantes”.

Además, no será hasta la reunión bilateral del jueves cuando la Junta confirme al Gobierno si sale toda la Comunidad a fase 1 o puede haber alguna zona de salud en la que si hubiera algún rebrote, como una transmisión comunitaria, se plantearían limitaciones y no pasaría una provincia completa, además de que habría excepciones en algunas de sus actividades como la concentración de más de diez personas, si bien confiaba, ante los datos actuales, en que eso no ocurra.

Distancia de seguridad, también en las concentraciones

En cuanto a las concentraciones vividas estos días atrás en contra de la gestión del Gobierno, Casado pedía que se cumpla la distancia de seguridad en todas las actividades e insistía en la gravedad de que no se cumpla esta medida en el “contexto que sea” así como consideraba que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad “deben hacer cumplir con el estado de alarma, ya se trate de una concentración social de protesta o de un botellón”.

"Se trata de evitar contagios o de que esas personas puedan trasmitir el virus a oras, lo que sería un paso atrás terrible”, manifestaba.

La unidad de radioterapia de Ávila avanza pese al virus

Al respecto de los proyectos para disponer en Ávila de una unidad satélite de radioterapia, la consejera de Sanidad aseverada que “siguen activos”, aunque “ahora es necesario el permiso del coronavirus para llevarlos adelante y materializarlo”. Así, defendía que los trabajos técnicos siguen “su curso” y detallaba que ya disponen de la documentación gráfica y otros aspectos para proseguir. “La idea es que en pocas semanas estará listo el proyecto definitivo”, afirmaba.

Contratos a MIR, donde sean necesarios

En relación a la contratación de médicos residentes (MIR) para que permanezcan en la Sanidad de Castilla y León, explicaba que “no es para el lugar en el que han completado su formación, sino para aquellos lugares donde vayan a ser más necesarios". “Todas las plazas que van a ofertar están relacionadas con las necesidades de la población, sin tener en cuenta el lugar en el que los residentes hayan realizado su formación", añadía.