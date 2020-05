El tejido productivo y empresarial de España, en general, y de Castilla y León, en particular, formado en un 90 por ciento por pequeñas y medianas empresas (pymes) está muy tocado y casi hundido si la actividad no regresa cuanto antes. Y lo está especialmente en esta Comunidad que, salvo algunas zonas básicas de salud (68) donde viven alrededor de 280.000 personas, se encuentra todavía en Fase 0, o 0,5 como se ha denominado con algunos avances, como que puedan abrir sin cita previa las empresas y comercios no esenciales de menos de 400 metros cuadrados, excepto la hostelería, que solo puede trabajar para reparto a domicilio, lo que mantiene paralizada prácticamente toda la actividad económica de la Región.

Pero el anuncio el pasado domingo por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que si la buena evolución epidemiológica de la Covid-19 se mantiene Castilla y León solicitaría al Gobierno poder pasar a Fase 1 en su totalidad, ha elevado la moral de los empresarios y de la sociedad en su conjunto, ante la posibilidad de regresa a la normalidad lo más pronto posible.

Ante este nuevo escenario que se avecina, y conscientes de que lo primero es la salud de las personas, pero también sostener en lo posible la actividad económica “para salvar también la salud de las empresas y del empleo”, los empresarios piden ayuda a los ciudadanos y apelan a su responsabilidad individual para que este paso adelante que, entre otras cosas, supondrá la apertura de las terrazas en bares y restaurantes, así como una mayor presencia de gente por las calles y plazas a todas horas, para que se extremen y se cumplan las medidas sanitarias fijadas y evitar repuntes o rebrotes que den al traste con todo lo avanzado.

En un comunicado lanzado a las redes sociales por la patronal castellano y leonesa Cecale, los empresarios recuerdan que han respaldado “escrupulosamente” todas las decisiones sanitarias que se han ido tomando por parte de las autoridades y el Gobierno de España desde que comenzara oficialmente la pandemia hace ya más dos meses y una semana, “aún arriesgando su propio patrimonio y poniendo en juego la supervivencia de sus empresas".

La patronal tiene claro también que hay muchas pérdidas humanas, sociales y económicas que son ya “irreversibles”y que esta vuelta a la normalidad “será complicada y desigual entre unos sectores y otros”, pero insiste en que sólo se podrá salvar la actividad de las empresas y de la economía en su conjunto “si todos trabajamos en una misma dirección y hay unidad de acción”. En este sentido, advierten de que un paso en falso, cuando ya se han reincorporado varias actividades económicas, "nos puede llevar de nuevo al punto de salida, provocando una destrucción aún mayor del tejido empresarial, difícilmente recuperable”.

Los empresarios, pese a las adversidades y lo delicado de la situación, lanzan un mensaje de optimismo en el que ponen en valor la fortaleza del estado del bienestar de este país así como la de las empresas y los emprendedores, además de reivindicarse como la “única solución" para reactivar una economía “muy deteriorada” y preparar el camino que permita "volver a ganar competitividad”.