Propuesta a la dirección nacional de Ciudadanos al viceconsejero de Empleo, David Martín, como la mejor opción para relevar al dimitido Germán Barrios al frente de la cartera de Empleo e Industria.

“Ningún acuerdo puede subvertir el Estatuto de Autonomía”, ha avisado Igea en declaraciones a Efe, en referencia a que es el presidente del Gobierno autonómico quien nombra a sus consejeros, más allá de que entre el PP y Cs exista un acuerdo político de gobernabilidad. Igea ha defendido que tiene “claro que la mejor opción” para afrontar la situación actual vinculada al empleo y la industria, en el contexto de la crisis del coronavirus, es David Martín, ya que conoce los planes puestos en marcha en estos “días muy difíciles”, además de ser “comprometido” y “honesto”, en declaraciones realizadas a la Agencia Efe.

El vicepresidente ha explicado que la dirección nacional de su partido les ha pedido “un tiempo para valorar opciones” y, aunque ha remarcado que no quieren “negarse a nada si viene una buena oferta” para reconocerlo, pero ha recalcado que el Gobierno de Castilla y León “necesita un consejero ya”.

En este sentido, Igea ha remarcado que hay que anteponer “el interés de los ciudadanos de Castilla y León, no el de ningún pacto, ni del PP ni de Ciudadanos: no se puede demorar, no se puede jugar con el futuro de la Comunidad”, ha zanjado."

Si nos proponen a (Luis) Garicano, aplaudimos con las orejas, tenemos buena cantera en Ciudadanos", ha resumido el vicepresidente sobre los nombres que pueda barajar la dirección nacional de su partido, que hasta el momento no ha rechazado la opción de David Martín y tampoco ha propuesto otros nombres, según Igea.

Mientras, la dirección nacional de Ciudadanos ha recordado que es una prerrogativa suya la propuesta de nombres para el Ejecutivo autonómico, según los acuerdos firmados con el PP y señalaron que la decisión acerca de la sustitución de Germán Barrios al frente de la Consejería de Empleo “no está tomada”, según indicaron a Ical fuentes de la formación naranja. No obstante, fuentes de Ciudadanos aseguran que David Martín no es un nombre que guste en el entorno de Inés Arrimadas y estudian si dar el placet finalmente para no ahondar la imagen de desunión o plantear alternativas.

Por otra parte, Igea ha pedido al ya exconsejero de Empleo e Industria Germán Barrios, que dimitió ayer de este cargo y lo vinculó con diferencias “insalvables” con él, que no mienta y tenga “respeto a la honorabilidad de la gente”, incluidos funcionarios y cargos que han estado en su equipo este último año.

Igea ha lamentado que pese a que le han dado la oportunidad de “ser elegante” en su marcha, Barrios “no la ha cogido” y además ha dejado en evidencia su grado de responsabilidad al dejar su cargo en la “mayor crisis” que ha vivido la Comunidad “por una mala relación con un vicepresidente”.

Aunque Igea ha reconocido que hay cosas en las que “puede” que tengan “diferencias insalvables”, seguidamente ha mencionado el Código Ético de Cs, su programa electoral, la ley y sus principios, como referencias para hablar de esas discrepancias a las que alude Barrios.