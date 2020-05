Objetivo: relanzar el turismo en Soria y sus pueblos y lavar la imagen de provincia “a la que se venía a morir”

Soria y sus pueblos era hasta el inicio de la pandemia, uno de los destinos turísticos de interior preferidos por los españoles y extranjeros para disfrutar de unos días de asueto, especialmente aquellos a los que les gusta perderse en la naturaleza, además de disfrutar de la gastronomía y una atractiva oferta cultural y patrimonial.

Pero con la irrupción del coronavirus y la paralización de toda actividad turística y la imposibilidad de salir de casa ni de moverse por España, el sector está al borde de un ataque de nervios y cerca del precipicio ante un futuro más que incierto, y eso a pesar de que ya se empiezan a vislumbrar movimientos después de que Sánchez decidiera abrir las fronteras en julio a los extranjeros que quieran visitar nuestro país en verano.

Y en el caso de la provincia de Soria, además, la situación se ha agravado después de que haya sido uno de los territorios más afectados por la pandemia y con el hospital general cerca del colapso en muchas ocasiones. Una situación que provocó la ira de muchos dirigentes, incluido el propio alcalde de la ciudad, el socialista Carlos Martínez, quien en sus críticas hacia la Junta para reclamar más medios humanos y materiales a la ciudad dejaba entrever que a la provincia de Soria era sinónimo de muerte.

“Algunos medios de comunicación, alentados por determinados políticos, señalaron que a Soria se venía a morir porque no había medios sanitarios y esto es algo que nos ha hecho mucho daño y que al turismo le va a costar recuperar”, asegura el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, quien avanza que se está trabajando en un ambicioso Plan Turístico al que la institución que preside aportará al menos diez millones de euros para relanzar el sector en Soria y sus pueblos y “lavar" esta imagen negativa que se ha trasladado de la provincia derivada de la pandemia.

Además, Serrano volvía a tender la mano al PSOE en la institución provincial para remar juntos en la misma dirección en beneficio de los sorianos y de este sector tan importante para la economía y el desarrollo de la provincia, y mostraba su conformidad también con apoyar al Ayuntamiento de la capital para revitalizar la economía de la ciudad. Pero siempre y cuando el equipo de Gobierno de Carlos Martínez aporte los recursos necesarios, que la Diputación estima en unos 1,5 millones de euros.

“Hemos tenido reuniones con el Ayuntamiento de Soria para ir de la mano y apoyar la economía con subvenciones y proyectos, pero no hubo receptividad ni intención de caminar juntos y siempre ha rechazado nuestras propuestas”, aseguraba, aunque apuntaba que él está dispuesto a seguir trabajando con consenso.

Prudencia y cautela en la desescalada

Por otra parte, Benito Serrano apelaba a la prudencia y la cautela a los sorianos a la hora de afrontar la desescalada. “No debemos descuidar las medidas de higiene de las manos ni la distancia social aunque solo sea por respeto a los sanitarios que se han jugado la vida por nosotros”, destacaba el presidente de la Diputación de Soria, que a pesar de la necesidad de reactivar la economía y de estar en desacuerdo con que se siga prorrogando más tiempo el estado de alarma porque existen otros mecanismos de control de la movilidad así como por la dudas que genera el Gobierno en cada intervención, tiene claro que la salud de las personas “es lo primero” y que no correr más rápido ahora quiere decir que se llegue antes la meta final.

“Creo que en muchos sitios el paso de fase no se hace con el control adecuado y lo importante no es en qué fase se esté si no que existan pocos contagios y que el sistema sanitario vuelva a la atención al paciente con normalidad", advertía el dirigente popular.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Soria instaba a la Consejería de Sanidad a abrir los consultorios locales del medio rural “cuanto antes”, ya que las personas mayores tienen problemas para desplazarse al centro de salud de referencia paras ser atendidos. “Me consta -decía- que pretenden abrirlos a mitad de junio porque se tienen que adaptar, pero yo abogo por abrirlos con la mayor celeridad posible”.