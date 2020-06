El PP se harta de la alcaldesa socialista de Zaratán

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Zaratán, de poco más de seis mil vecinos, vive momentos convulsos. El PSOE gobierna en este municipio del alfoz de Valladolid gracias a los cuatro concejales que obtuvo en las pasadas elecciones y al apoyo de dos ediles de Ciudadanos y otro más de Independientes por Zaratán, en un tripartito que, en menos de un año de legislatura, ha hecho aguas después de que la semana pasada dimitieran los números dos y tres del partido del puño y la rosa, Antonio A. Fraile y Encar Prieto, por desavenencias en la gestión y entre los grupos del equipo de Gobierno, pasando al grupo de no adscritos.

Un hecho que deja en minoría a la alcaldesa y, al municipio, en un estado de “ingobernabilidad” que irá en detrimento del progreso de la localidad, según asegura a LA RAZÓN el portavoz del PP en el Consistorio de Zaratán, Roberto Migallón.

Aunque lo que está enfadando de verdad a los populares, es la “falta de comunicación” que muestra la primera edil hacia ellos así como su “opacidad” y que dé la callada por respuesta cuando le preguntan por cualquier asunto que afecta al municipio y sus vecinos que no le gusta.

La gota que colmaba el vaso de la paciencia del principal partido de la oposición se producía la semana pasada durante el pleno municipal en el que se hacían oficiales las dimisiones. Una sesión en la que el según el portavoz del PP, la alcaldesa se negaba a contestar a las preguntas sobre las polémicas obras de reparación de la tubería de abastecimiento en una comunidad de vecinos privada en la que vive la alcaldesa socialista de Zaratán, Alejandra Fernández, el pasado 28 de diciembre.

Ese día se produjo una fuga de agua, para la cual la primera edil movilizó a un funcionario municipal que estaba de guardia, al que dio la orden de que trasladara una máquina retroexcavadora de propiedad municipal para proceder a la reparación. Hasta ahí, todo parece bien, e incluso la alcaldesa ya contestó en el último pleno antes de la pandemia defendiendo su actuación y que la avería se produjo en una zona pública de la calle.

Los populares no quedaron conformes con las explicaciones ya que insisten en que la zona es privada y que, además, hay muchas cuestiones sin resolver. Así, en la última sesión registraron varias preguntas sobre este asunto que al parecer la primera edil se negó a contestar. Entre las cuestiones planteadas, los populares querían saber la hora en la que la alcaldesa tuvo conocimiento de la avería, así como la hora en que comunicó al empleado municipal que debía acudir a la reparación con la retroexcavadora o si existe alguna declaración responsable de obras de reparación de la citada fuga.

Asimismo, el PP cuestionaba a Alejandra Fernández si hay liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a las obras, si conocía que el operario al que llamó estaba fuera de la jornada laboral o si ha pagado el Ayuntamiento de Zaratán alguna cantidad a dicho trabajador por la realización de los servicios de reparación y la cantidad que se ha desembolsado de ser así.

El portavoz popular también preguntaba en esa sesión plenaria si el Ayuntamiento de Zaratán ha recibido alguna cantidad económica por el uso de la retroexcavadora y si es así cómo se ha fijado esa cantidad y en base a qué ordenanza. Finalmente, Roberto Migallón interpelaba a la alcaldesa cómo va a justificar la cesión de un trabajador municipal para la realización por parte de un tercero de la citada reparación de la fuga y, finalmente, si volvería a actuar de la misma forma.

“Son cuestiones que interesan a los vecinos de Zaratán, que quieren saber lo que pasa en su pueblo y en qué se destinan los recursos, y a las que la alcaldesa se ha negado a contestar, algo que nos parece una absoluta falta de respeto al municipio y a sus habitantes, además de que con esta actitud está poniendo de manifiesto que tiene algo que esconder”, denuncia el joven dirigente del PP, quien no desecha en un futuro promover una moción de censura contra la primera edil socialista dada su debilidad en estos momentos y la dificultad de poder sacar proyectos e iniciativas adelante, aunque para ello necesitaría del apoyo de Ciudadanos, los dos socios del PSOE en esta aventura junto al concejal de Independientes por Zaratán. “Ahora mismo no lo contemplamos, pero es algo que está ahí y tampoco lo descartamos porque la situación es insostenible y los vecinos de Zaratán no se merecen esto”, finaliza