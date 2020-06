Salamanca reivindica el mundo de la tauromaquia como parte de la cultura universal

El sector del toro se ha concentrado en Salamanca para reivindicar la tauromaquia como una parte de la cultura universal, como un medio de expresión del pueblo en torno a la tradición y recordado a los “nuevos poderosos” que, por tanto, la cultura “no se censura, no se puede limitar”.

Unas tres mil personas, entre las que se encontraban matadores en activo como Enrique Ponce, El Juli, Miguel Ángel Perera, El Capea y Jiménez Fortes, han secundado esta protesta en la Plaza Mayor de la capital salmantina que este sábado será reeditada en diversas ciudades de Castilla y León.

Representantes y portavoces del ámbito ganadero, de los matadores, subalternos, empresarios y aficionados, han recordado cómo a lo largo de la historia “reyes y papas han querido prohibir” la fiesta de los toros porque les “molestaba una cultura que no podían controlar”, pero “nunca pudieron con la fuerza de un pueblo”, ha afirmado Ponce durante la lectura de un manifiesto.

Con las fuerzas vivas de la tauromaquia en Salamanca pic.twitter.com/phX359qE2F — Mariano Barragán (@MarianoFox40) June 12, 2020

“La cultura es riqueza, diversidad, rebeldía, conflicto y creatividad pero es, sobre todo y por encima de todo, libre y nos hace libres”, ha añadido.

Para los organizadores de esta concentración, bajo el lema Salamanca es Tauromaquia', la fiesta de los toros “forma parte de la cultura de un pueblo libre que celebra la vida alrededor de un animal mitológico, con ritos milenarios”.

Y ha advertido a los “nuevos poderosos” que “en nuevos tribunales de Inquisición pretenden de nuevo prohibir” esta fiesta, que no lo conseguirán porque la cultura “no se censura, la cultura no se puede limitar, la cultura no se puede reprimir”.

#Salamanca es #tauromaquia y #taurina!

La Plaza Mayor llena. Reivindicamos poder ir a los toros y respeto ! pic.twitter.com/k22TQztbtT — Teresa Majeroni (@TeresaMajeroni) June 12, 2020

Durante el acto también han leído sus manifiestos Marco Pérez, de 12 años y alumno de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca; el ganadero Justo Hernández, propietario del hierro de Garcigrande; y Domingo López Chaves en representación de los toreros.Castilla y León es una de las ocho comunidades autónomas con ganaderías donde se cría y selecciona el toro de lidia, una raza única que también se preserva en Francia, Portugal y en varios países de la América Hispana como Colombia y México.

En Castilla y León existen 73 ganaderías censadas por la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la principal asociación que representa y defiende los derechos e intereses de los criadores de bravo.

Salamanca, con 65 vacadas, es la provincia con mayor número por delante de Ávila (4), Burgos (1), León (1) Valladolid (1) y Zamora (1).