Un español publica una guía para encontrar empleo en Suiza: "No hay que ser la persona más formal, sí la más astuta"

La emigración no es ninguna novedad, pero en los últimos años muchas personas se han decantado por buscar trabajo fuera de España. La falta de oportunidades y sobre todo la diferencia de sueldos respecto a algunos países provoca que muchas personas, con o sin formación superior, especialmente jóvenes, decidan hacer la maleta y probar suerte fuera de nuestras fronteras. Uno de los países con los sueldos más apetecibles es Suiza.

"Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", explicaba en TikTok Ana Marina, una española que se gana la vida limpiando casas en el país helvético con un sueldo de 30 euros la hora. No es el único caso, ya que un profesional sanitario explicó que en el país helvético ahorra 2.063 euros al mes por los apenas 217 euros en nuestro país. Su sueldo asciende hasta los 5.100 euros mensuales. Ambos cuentan su historia en redes sociales, al igual que Pablo Casas, que fue aún más atrevido y emprendió su viaje a Suiza sin tener trabajo garantizado.

Así es la búsqueda de trabajo en Suiza

Este joven estuvo varios meses estudiando francés y, cuando ya dominaba el idioma, empezó a enviar currículums de forma online. Tras varias semanas sin respuesta, decidió viajar a Suiza para entregarlos también de manera presencial. A principios de octubre y sin trabajo, viajó por primera vez al país alpino. En sus primeras semanas allí, fue a varios sitios, principalmente hoteles. Muchos de ellos le cogían el currículum (CV), que ya le llamarían y otros sitios le decían que lo enviara por correo, pero no encontraba respuesta.

Tras varias semanas intentándolo, fue aceptado en un trabajo y tuvo incluso otra entrevista para un segundo. Durante todo ese periodo estuvo viviendo en un piso de alquiler turístico de una conocida página de internet. El trabajo lo consiguió en una estación de esquí para la temporada de invierno. Su trabajo comenzó a inicios del mes de diciembre y ya ha mostrado en su Instagram su llegada al país.

Una guía para buscar trabajo en Suiza

Una vez que consiguió trabajo, se puso a crear una guía de cómo encontrar trabajo, con todo el proceso desde el aprendizaje del idioma a su llegada con cosas que no dijo en redes, según explica. Pablo Casas define su guía de la siguiente manera: "Estrategias que van desde cómo adaptar correctamente tu CV, hasta consejos para conseguir contactos en Suiza con sus números de teléfono. No son ni fórmulas mágicas ni nada de eso que se suele vender, son estrategias útiles y consejos reales que me hubiera gustado conocer cuando empecé y que yo mismo he hecho". Esta guía tiene un precio de diez euros. En su Instagram mostró todo el proceso de escritura y dejó el siguiente consejo: "No hay que ser la persona más formal, sí la más astuta".

No hay cuota de autónomos en Suiza

En otro de sus vídeos explica que en Suiza no se paga cuota de autónomos y que si se factura menos de 100.000 francos al año, aproximadamente 107.000 euros, tampoco se paga el IVA, que habitualmente es del 8%. Por lo tanto, tampoco se tiene la obligación de cobrar el IVA a los clientes. En España, cualquier autónomo debe pagar una cuota, que puede ser reducida en algunos casos.