VOX se desmarca del pacto por la reconstrucción de Castilla y León

A primera hora de esta mañana llegaba la sorpresa. A través de un comunicado, VOX anunciaba que no iba a apoyar el pacto de reconstrucción de Castilla y León, al alegar que se trata de un acuerdo de gobierno entre PP, Cs y PSOE, y donde el “salvar vidas y empleos” ha dejado de ser una prioridad.

Desde VOX se lamenta que no se haya primado en dicho documento los intereses de los castellanos y leoneses, “en los momentos de urgencia en los que estamos”, al asegurar que se se trata más de un "pacto de gobierno, con las tres fuerzas políticas, en lugar de plantear soluciones efectivas a los problemas reales que van a tener que enfrentar los ciudadanos de esta Comunidad.

La formación asegura que el texto plantea pocas propuestas concretas, con un plan a medio y largo plazo, y que carece de memoria económica que justifique su viabilidad.

VOX señala que no existe ninguna medida de control de gasto y se suspende la tramitación de la bonificación del impuesto de sucesiones y que no se extienden las necesarias ayudas a las mujeres víctimas de la violencia a todas las potenciales víctimas, olvidando incluir en esa necesaria protección a menores de edad y a las personas mayores. También se critica la omisión de la investigación de lo acaecido en las residencias de personas mayores.

“VOX ha demostrado querer participar en un acuerdo para la recuperación de Castilla y León con generosidad y mirando más allá de nuestros legítimos intereses políticos, sin renunciar por ello a nuestro mensaje que es el mismo en toda España y en el que han confiado miles de castellanoleoneses. Pero no podemos ser partícipes de un acuerdo para el que no sólo no hemos sido tenidos en cuenta sino que tampoco creemos que sea el adecuado para la defensa de los intereses de los castellanoleoneses”, concluye dicho comunicado.