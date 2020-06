Este domingo comienza una nueva y esperanzadora etapa en Castilla y León, que al igual que el resto de España ya no estará a merced de un estado de alarma que ha dirigido el destino de los españoles durante más de cuatro meses. La relajación del coronavirus, cuya virulencia ha decaído en las última semanas, permite que los españoles puedan moverse libremente a partir de la semana que viene por todo el país, lo que no quiere decir que no haya que seguir respetando algunas medidas de seguridad como la higiene de manos o necesaria distancia social de al menos un metro y medio, además del uso de la mascarilla cuando ésta no pueda garantizarse. Este es un punto que se marca en rojo desde esta Comunidad, una de las más afectadas por la Covid-19 pero a la vez una de las que mejor respuesta ha dado, donde su Gobierno siempre ha tenido a la prudencia y la cautela como máximas, y cuyos resultados están ahí, tras pasar de ser la primera región en incidencia de la enfermedad a la décima en estos momentos.

Castilla y León ha demostrado gestión y rapidez de actuación ante un virus del que poco o nada se sabía cuando apareció en marzo, y también está preparada en lo sanitario para afrontar un rebrote, como destacaba ayer jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Pero, además, Castilla y León tiene un plan para esta nueva era “poscovid”. Un plan que apela a la responsabilidad individual pero que prevé una apertura gradual y comedida, como la estrategia sanitaria de la Junta, que tendrá restricciones y algunas limitaciones necesarias para evitar estos indeseados rebrotes y mantener en alerta a la población, para que no baje la guardia ante un virus que, como no se ha cansado de repetir la consejera desde que comenzara a aflojar, sigue ahí entre nosotros, como se ha puesto de manifiesto con los brotes del País Vasco o el de la propia provincia de Valladolid, ya controlados.

Evitarlos es el objetivo, pero si hubiera que desescalar por algún brote que pase a ser de transmisión comunitaria, el Plan que acaba de presentar el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, prevé un confinamiento por zonas básicas de salud, aunque en el caso de que afectara a las capitales el ámbito del “cierre” será el municipio entero.

El vicepresidente, Francisco Igea, fue el encargado de presentar el plan de medidas de prevención y control frente al Covid-19 tras el fin del Estado de Alarma, entre las que destacan la apertura de establecimientos aunque con limitaciones, dependiente de sus características concretas y del principio sanitario de precaución ante una crisis sanitaria pandémica que no ha finalizado.

La planificación se estructura desde siete ámbitos competenciales, definiendo la situación general de distintos sectores sociales, educativos y económicos, entre otros.

Sin fiestas patronales

Además, Igea anunció un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para recomendar la “no celebración de fiestas patronales”. En este sentido, el vicepresidente señaló que “no es un año para celebrar y sí para descansar durante el verano”. También reconoció que se trata de una de las medidas “desagradables para tomar”, pero agradeció la “unanimidad” encontrada en el órgano de representación de los ayuntamientos de la Comunidad y defendió que es necesario para garantizar la línea de prudencia frente a un virus que, ha insistido, sigue presente en la calle.”Va a ser un verano distinto”, subrayó.

Asimismo, indicó que la recomendación es que no haya fiestas patronales en ningún municipio, ya que sería “injusto que una localidad no la pueda celebrar en julio y otra sí que lo pueda hacer en septiembre. Las recomendaciones son para todos”. El número 2 del Gobierno de Castilla y León explicó que este acuerdo se va a ir estudiando semana a semana, e informó de que existirán “sanciones” para las administraciones que no cumplan la norma. Eso sí aclaro que “viendo lo que hemos visto, no veo a ningún municipio incumpliendo”, y advirtió a los “listos que quieren saltarse la norma, que la peor sanción es verse tumbado con un tubo metido hasta la tráquea”.

Por este motivo, el vicepresidente declaró que “los primeros interesados son los propios alcaldes”, porque “nadie quiere volver al escenario por el que hemos pasado”. “La pregunta es si queremos volver al confinamiento”, afirmó.

Otro de los acuerdos con la FRMP tiene que ver por garantizar la posibilidad de acceso a servicios como piscinas municipales o actividades de ocio y tiempo libre con plenas garantías de seguridad y sin riesgo de contagio por coronavirus. Igea avanzó que la Junta permitirá el uso de estos espacios manteniendo las medidas de seguridad e higiene necesarias y que se recogerán de modo inminente en una guía didáctica que se pondrá a disposición de todas las entidades locales de la Comunidad.