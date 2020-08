Palencia rinde homenaje a las víctimas de la Covid-19 y agradece la labor de los profesionales involucrados

“Los profesionales de Urgencias y Emergencias hemos vivido unos momentos complicados y difíciles de olvidar. A pesar de la presión que habitualmente preside nuestro trabajo, no estábamos preparados para lo que esta pandemia nos deparaba”. Así definió los meses más duros de la crisis el jefe del servicio de Urgencias del CAUPA, Gonzalo Ibáñez, durante su intervención en el homenaje de la ciudad de Palencia a los fallecidos y profesionales que han estado en primera línea ante el coronavirus.

Antes de escuchar su testimonio y sentir de cerca el “miedo” que pasaron los profesionales en cada turno, el acto sencillo, pero emotivo, comenzó con la emisión de un vídeo en el que se pudieron leer los nombres de las víctimas a causa del COVID-19. Tras ello, la actuación de Daniel Acebes y Javier Andrés dio paso a un minuto de silencio.

Sin dejar el lado sanitario, Ibáñez destacó “la empatía, humanidad, solidaridad” de todo el personal que conforma el servicio asistencial, quien afirmó que “no son héroes”. “Debajo de esos EPIS que usábamos, y que al principio no fueron los mas adecuados, estamos profesionales que, en algunas ocasiones, les ha costado su salud y algunos su vida”.

Sin olvidar que el coronavirus sigue presente, reivindicó el papel de la Sanidad pública y la dotación de más recursos humanos y materiales, quien pidió “responsabilidad ciudadana” para evitar que “la muerte y sufrimiento de muchos no sea en vano”, aseveró.

Antes de la intervención del alcalde de la capital y la emisión de un vídeo homenaje, actuó desde los balcones de la plaza Mayor el Grupo de Metales y Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Palencia (Beebrass). Pieza musical que sirvió de antesala al agradecimiento y las múltiples gracias del alcalde capitalino.

Mario Simón dio las gracias a todos los sectores y trabajadores que dieron lo mejor de ellos durante las semanas más duras del confinamiento. Sanitarios, farmacéuticos, empresas palentinas, transportistas, personal de los supermercados, voluntarios, periodistas o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron algunos de los muchos españoles que arrimaron el hombro.

Se dirigió a las familias y amigos de los más de 130 palentinos que han perdido la vida a consecuencia de esta crisis, quien señaló que, “a pesar del dolor de no poder estar con ellos hasta el final, hay algo que las circunstancias no han podido arrebataros, y es toda la vida compartida”. El regidor también recordó a los mayores, ya que que el coronavirus ha sido “especialmente cruel con ellos”. Una realidad que se sumó a una mezcla de “rabia y frustración por no poder evitarlo”, concluyó.