La Diputación de Soria destina 300.000 euros a ayudas a alquiler o hipoteca de viviendas

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial, ha aprobado, en el marco del plan de choque de la institución contra la covid-19, la convocatoria de ayudas para financiar gastos básicos de alquiler e hipoteca de la vivienda habitual de personas en situación de vulnerabilidad que hayan visto afectados sus ingresos como consecuencia del impacto económico y social que genera la enfermedad Covid19 en la zona rural.

El plazo para solicitar las ayudas, que tienen una cuantía global de 300.000 euros, se extiende hasta veinte días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la provincia.

Pueden solicitar estas ayudas personas mayores de edad o menores emancipados, empadronados y cuya residencia habitual sea en municipios de la zona rural de la provincia de Soria.

“La Diputación es consciente del impacto social y económico que la crisis sanitaria genera en los ingresos de las familias. El objeto de esta partida es ayudar a todas las familias de los municipios de menos de 20.000 habitantes con dificultades para efectuar los pagos de alquiler e hipoteca. Animamos a todos los vecinos a que la soliciten”, detalla Eva Muñoz, presidenta de la Comisión de Servicios Sociales.

La cuantía global de las ayudas de 300.000 euros puede llegar hasta el 100% de la renta arrendaticia o hipoteca mensual con el límite máximo de 300 euros al mes, durante 5 mensualidades comprendidas entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del presente año.

Las familias, podrán percibir la ayuda siempre y cuando sus rentas medias, de los tres meses, desde el uno de marzo hasta el mes anterior de la solicitud, no sobrepasen el importe fijado para ser beneficiario de las ayudas. En este sentido, familias con un miembro podrán percibir la ayuda siempre que sus ingresos no superen los 4.937 euros; con dos miembros, 5.760 euros; con tres miembros, 6.583 euros; con cuatro miembros, 7.406 euros; con cinco miembros, 8.229 euros y con 6 o más miembros no podrán superar los 9.051 euros.

En el caso de los autónomos, se tendrá en cuenta la declaración correspondiente del segundo trimestre que presentan a la Agencia Tributaria. La concesión de las ayudas se realizará hasta agotar el crédito asignado a este objeto, dándose preferencia a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en las bases y priorizando aquellas con menos renta per cápita.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones que concede la Diputación provincial con la misma finalidad vinculadas a la crisis de la enfermedad Covid-19, además de complementarias siempre y cuando no se supere el 100 por ciento del total mensual del concepto de la ayuda. A día de hoy, el departamento de Servicios Sociales cuenta con un presupuesto total de 6.072.692 euros.

En total, Servicios Sociales, realiza 2.011 intervenciones en unidades familiares. El servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 939 usuarios, en Teleasistencia a 541, Ayudas de Urgencia Social a 128 usuarios, y el Programa de Apoyo a las Familias atiende a un total de 43. Además, el departamento estudia el número de solicitudes de la convocatoria de ayudas para financiar gastos básicos de vivienda como son la comunidad, electricidad o calefacción. En la presente anualidad se han recibido 450 solicitudes.