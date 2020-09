Los dardos Igea-Puente: De “ombliguismo” a “chulo de bar” pasando por “Bambi”

La tormentosa relación política y personal que mantienen en la distancia el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), ha vivido esta semana su último episodio, con las muertes vinculadas a la Covid como negro telón de fondo.

No se tragan. La ristra de descalificaciones mutuas y de dardos envenenados que se han lanzado en los últimos meses es casi inabarcable, especialmente para sus numerosos seguidores en las redes sociales, campo fundamental de esta ‘batalla’ política llevada a lo personal en muchos momentos, aunque ambos lo nieguen y aunque de vez en cuando incluso apelen a su posición institucional para no seguir con la rueda de la polémica.

Algunos de los enganchones que han protagonizado ambos incluyen un bloqueo en Twitter -del que ahora se cumple un año-, insultos, comparaciones de cine y hasta rimas: A continuación, cronología de sus desencuentros:

1- 8 de enero 2019. Los Disparos

El aún diputado de Cs por Valladolid, Francisco Igea, aprovecha los disparos registrados en varios barrios de la ciudad -como aparente celebración por la navidad- para denunciar la “inacción” del alcalde, Óscar Puente, a quien reprocha que “la única medida” puesta en marcha era desplazar policías de otras zonas

2- 10 de marzo 2019. Las primarias bananeras de Ciudadanos

Con las primarias de Cs para elegir candidato a la Presidencia de la Junta recientes, y tras conocer la denuncia de Igea por posibles irregularidades que finalmente se confirmaron con su triunfo sobre Silvia Clemente, Óscar Puente acusó al partido naranja de realizar “recuentos propios de la política bananera”.

3- 11 de marzo 2019. Pucherazo aparente

Un día después, Puente insistió al continuar “perplejo” por lo que “parece un pucherazo”, en referencia a las primarias de Cs de Castilla y León. “Chapucero” y de “tercera división”, dijo sobre el proceso. Paradógicamente, en este punto Igea y Puente coincidían en los argumentos, aunque no en las palabras.

4- 2 de abril de 2019. Ombliguismo

A cuenta del ‘fichaje’ de la socialista Soraya Rodríguez por el partido Cs, Igea planteó que su incorporación sería una “buenísima noticia” porque haría pensar a “personajes” como Óscar Puente, a quien acusó de haber evolucionado políticamente del “nacionalismo al localismo y después al ombliguismo”.

5- 6 de junio 2019. El final de Bambi

Con las elecciones autonómicas ya celebradas y el pacto de Gobierno en el aire, Óscar Puente comparó a Igea con “Bambi” en su relación con el PP, al considerar que había evolucionado hasta este personaje de Disney desde sus posiciones iniciales a lo “Braveheart”. Le faltó tiempo a Igea para contestarle que quizás hacía esa comparación porque “no ha visto el final” de la película de Disney.”Espero acabar como el final de Bambi, sí”, dijo sobre la posibilidad de que se convierta en un ciervo fuerte que se enfrente a sus enemigos, en el caso de la película los cazadores que acabaron con la vida de su madre.

6- 25 de junio de 2019. Excusas de mal pagador

Puente ya se olía que el acuerdo de Cs y el PP llegaría en Castilla y León y acusó a Igea de buscar “excusas de mal pagador” para no pactar con el PSOE un nuevo gobierno autonómico. Le acusó de presentarse a las elecciones con un “perfil propio”, como un “verso suelto por encima de las dinámicas nacionales del partido”, pero que a la hora de la verdad no había podido “maniobrar” al margen de las pretensiones de la dirección de su formación.

7- 10 de agosto de 2019. El apartamento, Sátrapas, Onan y Narciso

Fue uno de los puntos informativos del verano. Las críticas al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, por la utilización del apartamento de que dispone el Parlamento sirvió también de combustible para que prendiera la mecha entre Puente e Igea. “No tengo pelos en la lengua. Ni compasión con los sátrapas como Fuentes, ni con los estafadores como él. Yo no tengo que esconderme y voy con la cabeza bien alta. Puedo mirarle a la gente a los ojos. Ellos no pueden decir lo mismo”, escribió Puente en Twitter. “Toda una declaración de amor a sí mismo Don Oscar. ¡Qué grande es usted y qué poco se le reconoce. Los demás procuraremos seguir escondidos para que el brillo de su luz no nos ciegue! Una mezcla perfecta entre Onan y Narciso”, le replicó Igea.

8- 28 de agosto de 2019. Lastre para la Comunidad

Puente anuncia que no sería “beligerante” con la Junta mientras exista colaboración. No obstante, en la misma intervención ante los medios dejó claro que Igea era un “vicepresidente sin autoridad” y un “lastre para la Comunidad” por “dar el cambiazo y dejar al PP en el Gobierno y permitir a un presidente de las Cortes con privilegios, cuando iba a eliminarlos”.

9- 29 de agosto de 2019. Paños menores

Para responder a lo dicho el día anterior por Puente, Igea comenzó por decir que prefería no responder, pero se dejó llevar y en la misma argumentación espetó: “Como comprenderán, alguien con un oficio serio no se pasa el día discutiendo con un señor que se hace selfies en paños menores con un campeón de boxeo”. Esta alusión tenía que ver con un tuit que colgó el alcalde durante sus vacaciones en el que indicó: “No todos los días se topa uno con un campeón del mundo de los pesos pesados. Anthony Joshua”, un texto acompañado por una foto junto al boxeador. Y claro...Puente le devolvió el ‘golpe’: “Dice Francisco Igea que él tiene un oficio serio y que no discute con gente que se hace fotos en “paños menores”. Es una mina este hombre”, escribió Puente en un mensaje ilustrado con el cartel en el que Albert Rivera posaba desnudo para unas elecciones autonómicas en Cataluña.

10- 5 de septiembre de 2019. Propósito de enmienda

Con el debate de la capitalidad autonómica de Valladolid de fondo, que puso de acuerdo al PP y al PSOE en esta ciudad, Igea sorprendió a la vuelta de unos días de vacaciones y rechazó la polémica con Puente. Alegó para no entrar al trapo que durante los últimos días había hecho “propósito de enmienda” por recomendación de alguna persona de su familia y porque dijo haber entendido que, siendo vicepresidente, no puede “hacer lo mismo que cuando era un ciudadano normal”.

11- 10 de septiembre de 2019. Puente bloquea a Igea en Twitter

Tras muchos asaltos, Puente decide bloquear a Igea en Twitter “para que no se haga daño”. Esto hizo que Igea dejara a un lado el propósito de enmienda: “Qué atento, espero que el próximo día me ayude a cruzar la acera”.

12- 17 de septiembre de 2019. De monarcas y bufones

Tras observar los primeros meses del Gobierno autonómico formado por el PP y Cs, Puente sostuvo que Igea tenía al presidente Mañueco “más de funciones monárquicas que presidenciales”. “Igea es la gran decepción de Castilla y León”, resumió. Dos días después, Igea volvió a recoger el guante para el duelo y en una entrevista con EFE dijo a su “amigo el alcalde” que “una cosa es que haya un bufón en el Ayuntamiento y otra que haya un monarca”.

13- 1 de octubre de 2019. Reunión cancelada

Puente veta la presencia de Igea en una reunión sobre la Seminci que había concertado con el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, y a la que en su opinión el vicepresidente se había “autoinvitado”. Igea replicó que el alcalde se había comportado como un “chulo de bar” y añadió que Puente “solamente es el alcalde de Valladolid, ni más ni menos” que otros alcaldes. Este día dio para mucho y Puente tuvo ocasión de volver a contestar, vinculando los insultos del vicepresidente con la denuncia que había formulado un afiliado de Cs contra Igea por supuestas amenazas -finalmente fue absuelto-: “Debo decir que en mi caso al menos se queda en los insultos. A sus compañeros de partido, al parecer, los amenaza”.

14- 14 de mayo de 2020. Llamada de bloqueo

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ya en plena pandemia del coronavirus, Igea ironizó con que era Puente el que le tenía que llamar para hablar porque le mantenía “bloqueado”. “Yo no le he llamado por que me tiene bloqueado, pero sí recibo llamadas”, añadió.

15- 21 de mayo de 2020. Provincianismo

Ante los planteamientos de Puente por la realización de un mayor número de pruebas de detección en la provincia de Valladolid y el menor número de casos detectados respecto a otras provincias, Igea negó que existiera privilegio alguno y añadió sobre la pandemia: “de aquí no nos saca ni el egoísmo ni el provincialismo”.

16- 26 de mayo de 2020. Germán barrios

Con la dimisión del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, aún reciente, Puente aprovechó para decir que”las palabras Igea y enfrentamiento van demasiado unidas, demasiado de la mano y con demasiada frecuencia”.

17- 4 de junio de 2020. La rima

Pasaron los días, pero Igea no olvidó y se puso poético: “Puente y prudente riman, pero no siempre van unidos”.

18- 20 de junio de 2020. Las fiestas patronales

La Junta decide y plasma en su decreto de ‘nueva normalidad’ que en este 2020 se suspende la celebración de las fiestas patronales por la incidencia de la covid. El alcalde de Valladolid, con las ferias en el horizonte de septiembre, ve “contradicciones e incoherencias” en la normativa.

19- 14 de julio de 2020. Oasis

Como un oasis en medio del desierto de enfrentamiento, este día Igea sorprende a todos agradeciendo la “exquisita colaboración” que a su juicio mostró en ese momento Puente ante el brote de coronavirus registrado en la ciudad.

20- 1 de septiembre de 2020. Obsesiones

Puente anuncia un recurso judicial contra las medidas restrictivas aprobadas por la Junta para frenar los contagios de la covid en Valladolid y ambos dirigentes se vuelven a enzarzar. Igea habló de que el Ayuntamiento de Valladolid iba a ser el primer gran ayuntamiento en oponerse a medidas contra la pandemia. “Siendo legítimo, no tiene parangón en toda España. Las ferias no deberían de estar por encima de la salud de los ciudadanos”, concluyó. “Se suspendieron hace meses”, le replicó Puente, convencido de que las críticas de Igea tenían que ver con sus “obsesiones”. “Preocupante tener al frente de la Junta a un señor que vive obsesionado con la ciudad de Valladolid y su alcalde. En Valladolid no hay ferias. Se suspendieron hace semanas. Sus obsesiones le juegan malas pasadas”, escribió de nuevo en Twitter.

21- 3 de septiembre de 2020. 4.000 Ataúdes