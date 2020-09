La nueva normalidad en Castilla y León: minuto a minuto

Sábado 5 de septiembre

10:15 Frantics Dance Company se alza con el primer premio del jurado del 19º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba anoche el palmarés de su decimonovena edición, que comenzaba el pasado sábado con la participación de 25 propuestas a concurso. El principal galardón el Jurado, presidido por la coreógrafa y vicepresidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, Rosángeles Valls, y dotado con 9.000 euros, recayó en la obra ‘Space’, de Frantics Dance Company, una agrupación italo-española formada por Carlos Aller, Marco di Nardo y Juan Tirado. La fisicalidad y la energía, así como la influencia de lenguajes como el bboying, el hip-hop o la improvisación definen este viaje a la “mente inconsciente de sus artistas”. Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con 4.000 y 2.000 euros), recayeron respectivamente en el espectáculo ‘Mirage’, del colectivo Kampai (primer premio), y en el espectáculo ‘Black’, coreografiad por el francés Georges Nicol Yao Dapre (segundo premio). El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Bailando con piedras’ y ‘Danza en el Camino’. En el primer caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ’Rojo rojo verde, un trabajo del Colectivo Banquet, mientras que el segundo y tercer galardón distinguieron, respectivamente, las obras ‘Out of the bue’ (de María Andrés) y ‘You are the one’ (un dúo de Carla Cervantes y Sandra Egido).

10:00 Novedades en el club de empresas de la Cámara de Comercio de Valladolid

La Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, que representa al 67 por ciento de la facturación total del tejido empresarial de la provincia vallisoletana, afronta el futuro con incertidumbre por la Covid pero esperanzada y con renovadas ilusiones y ya tiene previstas para los próximos meses varias actividades en su club de empresas, como la adecuación de un espacio exclusivo para los socios así como la presentación de un observatorio de datos e índice de estadísticas en el que la valoración y opinión de los socios cobrará un papel fundamental.

09:50 Fernández Mañueco acude esta tarde a tierras gallegas a la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, estará presente esta tarde a partir de las cinco en el Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela, en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijoó como presidente de los gallegos, que obtuvo una nueva mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas celebradas hace casi dos meses. Un acto al que también asistirá el líder de los populares, Pablo Casado.

09:20 El Partido Popular de Soria denuncia una gestión negligente del ayuntamiento de la capital en los pastos de Valonsadero

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Soria exige al equipo de gobierno que aporte información sobre las adjudicaciones de los pastos de Valonsadero tras detectar impagos que se han omitido u ocultado. El PP solicitó en junio por escrito información sobre estos contratos y todavía no les ha sido aportado ningún dato al respecto. “Hemos recibido quejas de varios ganaderos que han acudido al amparo del Partido Popular para consultar la situación de estos pastos”, asegura Javier Muñoz Remacha, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria. Desde el PP aseguran que su único objetivo es “que se cumpla la ley y que el Ayuntamiento recaude lo que le corresponde. “No vamos a consentir que la negligente gestión del equipo de gobierno en este tema provoque impagos a nuestro consistorio. Si el Ayuntamiento recauda lo que le corresponde, se podrán rebajar los impuestos a los ciudadanos, tan necesario en este momento que nos toca vivir”, apunta Remacha.

09:05 Segunda jornada de la XX Copa Castilla y León de baloncesto femenino

El Quesos El Pastor Zamora tendrá la opción de revalidar el título en la XX Copa Castilla y León “Memorial Carlos Sáinz” si vence este sábado al Perfumerías Avenida Salamanca, después de imponerse anoche tras prórroga al anfitrión del torneo, el Embutidos Pajariel Bembibre por 66-58. La cita se podrá seguir a través del canal de YouTube del Club Baloncesto Bembibre, la misma plataforma que también retransmitirá la segunda jornada el sábado, 18 horas.

09:00 Brusco descenso de las temperaturas en varios puntos de la Comunidad, especialmente en Burgos

El primer fin de semana de septiembre llega con tiempo estable, soleado y con calor en general para esta época del año excepto en el tercio norte, con caídas de los termómetros de hasta diez grados este sábado en Burgos, que pasa de 33 a 24 grados, preámbulo de los cambios y la inestabilidad que se espera a principios de semana. Por el contrario, Zamora marcará 34 grados de máxima y 17 de mínima. En el norte montañoso nuboso sin descartar bancos de niebla matinales y precipitaciones débiles. En el resto poco nuboso con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas sin cambios en el sureste y en descenso en el resto, notable en el extremo norte y noreste. Vientos del norte y noreste.

Resumen 4/09/2020

El viernes 3 de septiembre deja varias noticias de interés e importantes en Castilla y León en distintos ámbitos. En el sanitario, el coronavirus sigue sin dar tregua a la Comunidad en este inicio del noveno mes del año, ya que se superan los doscientos brotes activos con más de 1.300 personas vinculadas a ellos. Además, se registran 488 nuevos positivos confirmados por PCR de los que 114 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Por desgracia, hay que lamentar dos nuevos fallecimientos por Covid en hospitales de Valladolid y Ávila, que dejan la cifra oficial en pandemia de muertos en estos centros en 2.134. Asimismo, Castilla y León suma ya 37.413 infectados en estos meses de virus, de los cuales 30.956 cuentan con la confirmación de la prueba molecular, la más fiable. Las buenas noticias siguen llegando de las altas hospitalarias, con 33 nuevos pacientes que han superado la enfermedad en las últimas 24 horas que dejan la cifra de “curados” en 9.242 personas.

En las residencias hay que lamentar también un nuevo fallecimiento, y según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, desde que comenzara la pandemia han perecido 820 usuarios en hospitales mientras que otros 700 se fueron al otro mundo en las propias residencias. En la actualidad hay 42.283 personas viviendo en estos centros y se han confirmado 33 nuevos contagios en ellos, que eleva la cifra en estos meses de pandemia hasta los 7.583, mientras que hay 7.365 usuarios que ya han superado la infección, lo que suponen nueve más en las últimas 24 horas. Asimismo, hay 38 residentes que siguen aislados con síntomas compatibles y otros 376 en aislamiento preventivo sin sintomatología.

En materia social, pero también relacionado con la Covid, la consejera de Familia, Isabel Blanco, se reúne con los representantes de Servicios Sociales de las diputaciones y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para darles a conocer las medidas frente a la pandemia y analizar con ellos el destino de los 20 millones de euros del fondo extraordinario para potenciar los servicios sociales que se prestan y financiar gastos derivados de la pandemia. Durante el encuentro, que los socialistas abandonaron antes de tiempo molestos, Blanco trasladaba a los representantes de las entidades locales que al menos tres millones de euros de este fondo se destinarán a varias medidas para las familias con hijos de hasta 12 años que necesiten disponer de un cuidador en caso de que los menores tengan que ser confinados por el coronavirus. Se trata de ayudas que tramitarán los Centros de Acción Social, CEAS, y que permitirán a las familias contar con una persona de apoyo en el cuidado de menores o personas dependientes.

En materia política, la noticia más importante del día es la reunión por videconferencia de la Conferencia de Presidentes autonómicos con la presencia de Fernández Mañueco, para hablar sobre educación y la vuelta al cole. El jefe del Ejecutivo regional lanza un mensaje de tranquilidad a las familias ante el inicio del curso escolar y asegura que los protocolos de atención educativa y sanitaria van a estar a la altura y que se van a ponen en marcha las medidas necesarias para reducir todo lo posible los casos en los centros educativos.

También propone a Pedro Sánchez un Pacto de Estado sobre la Igualdad Digital en el ámbito de la Educación, con el objetivo de anular la brecha digital entre territorios, sobre todo en estos momentos de pandemia en el que este servicio ha resultado tan necesario. Y plantea la necesaria implicación de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España para conseguir en Europa nuevos modelos comerciales y de ayudas para poder afrontar la extensión de la banda ancha con mayor eficacia.

Igualmente, y teniendo en cuenta los sobrecostes previstos para el inicio del actual curso académico, Fernández Mañueco solicitó que los fondos extraordinario de Educación se prolonguen también a 2021, ya que el curso continúa a partir de enero y las ayudas deben llegar para cubrir todos los meses. En la misma línea pidió fondos específicos para las universidades, que no se establezcan con cargo a los recursos previstos para la Educación no universitaria.

Finalmente, el viernes deja una noticia importante en materia de vivienda, y es el anuncio del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que la Junta sufragará el 20 por ciento del precio total de venta de sus viviendas de protección pública a jóvenes menores de 35 años, en municipios de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de “facilitar sus proyectos de vida para que puedan ser viables y se hagan realidad”.

De esta forma, los jóvenes podrán adquirir una vivienda de protección pública sin necesidad de tener el dinero ahorrado de la entrada, puesto que esa vivienda se venderá con dicha rebaja