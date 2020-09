Sr. Presidente, hay soluciones (7)

Estamos en un momento especialmente delicado. La crisis de 2008 supuso un verdadero seísmo para el mundo, cuyas réplicas aun vivimos y la fecha del 15 de septiembre de ese año con la caída de Lehman Brothers la referencia; pero no olvidemos que en 2007, en España, antes del verano, se desplomaron los precios de las viviendas anunciando ya en España una profunda crisis contagiándose de la gestión nefasta de las hipotecas subprime. El Presidente Zapatero comenzaba su último año de esa legislatura, hablando de prosperidad económica y buen nivel de crecimiento, al tiempo que Pedro Solbes hablaba de la realidad dejando muy mal al Presidente.

Esa etapa fue profundizándose hacia peor, casi mejor no recordar, en un segundo mandato, donde Solbes se va pronto, llegando después el gobierno de Mariano Rajoy que evidentemente es común a todos reconocer que en el plano económico logra una recuperación que requiere muchos sacrificios, para poco a poco ir encontrando de nuevo la luz, con enorme esfuerzo de todos.

Cuando estábamos ya saliendo, aún con dificultades, pues el panorama mundial era inestable y había que adoptar medidas prudentes de nuevo, resulta que viene una moción de censura basada en una acusación a Rajoy en una sentencia, que no era justificada en absoluto y además recientemente se ha rectificado por la Audiencia Nacional, por haberse aplicado valoraciones sin la necesaria imparcialidad, en esa referencia al propio Mariano Rajoy en dicha sentencia. ¿ Siendo ello así y siendo legal y legítima la moción, es ahora, conociendo la rectificación, legítimo el basamento justificativo de la misma, y por tanto todo lo que después se desencadena ?. Sería muy sano y democrático enjuiciarlo, públicamente, como en democracia se hace, analizando con detalle ese momento y en esa hora, independientemente de cualquier otra circunstancia. Esta es la verdad de los hechos. Lo demás ya lo estamos viviendo, y tras las últimas elecciones donde usted se comprometió ante sus electores a no pactar con populistas bolivariano- comunistas, por no poder dormir tranquilo, ni tampoco el noventa y cinco por ciento de los españoles. Fue una promesa electoral y reiterada suya. Por supuesto, como es lógico, también prometió no pactar con independentistas xenófobos de derechas e izquierdas, ya que como es lógico usted apoyo las medidas del 155 para salvar un golpe al estado desde parte del estado en Cataluña; y como también es muy lógico, prometió no hacerlo tampoco nunca, como no podría ser de otra manera, con los herederos de quién tanta tragedia terrorista han provocado en España y siguen sus familias en las dolorisisimas consecuencias día a día .

Pues bien, ha hecho exactamente lo contrario a lo que prometió reiteradamente y públicamente . ¿ Para usted una promesa que significa? ¿Es promesa o no promesa, aunque la sea, según el minuto del día que usted considere? ¿ es semipromesa pues cruza un dedo mientras lo dice, como si fuera dicho en un rincón de patio de colegio, tipo Pinocho, y nadie le ve, pero lo promete en alto, y al mismo tiempo piensa que no lo promete, pero lo dice, pues cree que no lo dice...pero en efecto lo dice...? No..., se lo digo porque los españoles de la calle, de todas las ideas, da igual, en una situación de normal entendimiento y raciocinio no logramos entenderlo...reitero, es algo que no tiene nada que ver con ideologías, es algo que solo tiene que ver con las cosas y el proceder normales del día a día, como se nos pide a todos en nuestros trabajos y responsabilidades, así como en nuestras casas, sin lo cual no funciona una sociedad, y francamente, más allá de otras valoraciones, esto que es tan simple nos gustaría comprenderlo.

Muy simple, pregunta de niños : una promesa, una palabra dada y un compromiso formal y en público, ante toda España, por televisión, y por todos los medios ¿ es para cumplirlo, o para no cumplirlo?

A partir de ahí, y en un ejercicio de querer entender lo que no entiende nadie salvo que vaya uno al psiquiatra, en un ejercicio de cabriola infantil y de querer comprender lo incomprensible - también habrá que explicárselo, por favor, a los niños ya que todos y supongo que usted también, explicamos a los de todos, que no se miente nunca y que además si se promete y compromete una cosa, no se falta nunca a la verdad, a la promesa, ni a la palabra dada, ya que si se hace uno se convierte en indigno, mentiroso, desleal, un muy mal ejemplo e incapacitado para cualquier responsabilidad pública o privada, salvo que pida perdón y rectifique-, y seguir queriendo hacerlo con paciencia... una y otra vez..., resulta que es usted quien se mantiene en esa actitud nada buena, nada ordenada y negativa, y entonces, queriendo nuevamente comprenderlo, créame, no lo puede comprender nadie, que esté, claro, en su sano juicio. La única salida es pedir perdón y rectificar. Le pedimos que lo haga, como si se tratara de un mal sueño en el que usted estuviera, pero en el que francamente es tiempo ya de despertar.

La situación es que además de todos los problemas del día a día, mayores y menores, estamos en una tragedia que nadie esperábamos, a causa de la pandemia. Toda la tierra está en mayor o menor medida apresada por ella, y desgraciadamente nosotros somos los que encabezamos el mayor número trágico de muertos del mundo, desde su inicio, y ahora, desde el rebrote que se esperaba más tarde, encabezamos el número de nuevos contagios de Europa y somos el país que peor está afrontando la necesaria recuperación económica.

Rebrote que se produce a finales de julio y usted, sabiéndolo, se va de vacaciones - como antes en marzo, sabedor del gravísimo peligro para la salud de los españoles al menos desde enero, y conscientemente no lo afronta hasta después de la manifestación del 8M -, después de dejar la responsabilidad a los gobiernos autonómicos y por ejemplo, no poniendo ni una medida creíble de control en Barajas, por donde usted era consciente de la entrada de contagiados, sin hacer nada, haciendo dejacion de responsabilidad de lo primero y también de lo segundo, si bien aquí no puede ceder a la autonomía irresponsablemente su responsabilidad .

La prensa internacional más cualificada le desmiente sus afirmaciones antes del verano y le demuestran que no ha dicho la verdad y en el último tramo de agosto Bloomberg, de nuevo, no solo le recuerda lo anterior, sino que le señala estar de vacaciones, con la peor gestión sanitaria, el turismo fracasado y la economía por los suelos. Usted reaparece, se le pregunta por los muertos y no contesta, remitiéndonos a los españoles... a por la tarde....

¿ Sabe usted que hay muchos centenares de muertos más desde que usted se fue de vacaciones hasta hoy? ¿Sabe usted que un solo muerto tras los miles y miles que tenemos desde que comenzó todo, merece su máximo respeto y atención permanente y por supuesto informarnos a todos de ello de forma inmediata, tener presentes a tantas miles de familias en su hondo dolor y no mentir nunca más, además de mostrar todos los días el indispensable y absolutamente exigible luto, como mínimo gesto de respeto a todos ellos y a sus familias?

Hay que ver..., nadie podemos comprender y sus votantes, desde luego, tampoco, ya que a base de maquillar todo y pretender anestesiarnos con los medios, por mucho que usted crea que es mágico, y de buen marketing, esta radicalmente equivocado y muy perversa esa actitud y la de sus consejeros.

¿Como es posible que usted no se da cuenta de lo sencillo que sería hacer las cosas bien?, pero claro, vuelve y dice que Madrid " le preocupa"... y esta bien que le preocupe... pero ¿ también le preocupa Cataluña o Aragón, e incluso también el Pais Vasco, que este mes de agosto han estado severamente comprometidas ? No le hemos escuchado ni palabra de preocupación... y solo le preocupa Madrid cuando vuelve de vacaciones ....¿ no le parece raro? ¿ no le parece, más qué raro, perversamente maquiavélico tratándose de vidas humanas en juego, a las que hay que tener el mayor respeto, y no jugar con ellas para intereses oscuros?

Alsasua. ¿No le preocupa lo que le han hecho a la Guardia Civil en Alsasua, queriendo que se vaya de Navarra la Benemérita, y usted pactando en Navarra - nadie debiera, por mínimos principios y escrúpulos hacerlo nunca y de ningún partido constitucional -, con esos mismos provocadores revolucionarios, los herederos de los que han provocado tantísimo dolor y tragedia en toda España?. Porque es muy preocupante y usted no dice nada. Es inadmisible. Es una ignominia. En palabras suyas, para lo que no tiene autoridad de juicio alguno , ahora si han de usarse, es muy inquietante y perturbador que usted no defienda a la Guardia Civil. Muy inquietante, y perturbador, sí señor, y muy inquietante y perturbador que usted no diga nada en todo cuanto pretende el Lehendakari, de ser reconocida su región como nación. Claro que esto es muy inquietante y perturbador. Es inquietante y perturbador que el Presidente de la Generalidad diga que está dispuesto a desobedecer al Tribunal Supremo y rete al estado por enésima vez, mientras usted acuerda nueva mesa de la vergüenza con los xenófobos de derecha e izquierda independentistas. Es muy inquietante y perturbador, que usted ocurriendo todo esto en estos últimos días, no diga nada, nada de nada, y muy, pero que muy inquietante y perturbador que su gobierno esté imputado a través de su vicepresidente y su partido,- que vergüenza, e inquietante y perturbador, para los miembros de su partido, el suyo, tener que tragar tal situación -, y usted no diga nada. Perdón, si, en este caso si dice, y lo que dice es para respaldar plenamente a su vicepresidente, por tanto respaldando que su propio gobierno está imputado . Que preciosidad, que maravilla, que magnífico ejemplo, que idílico modo de gobernar para la admiración de Europa y de las democracias occidentales. Que “inquietante” y “perturbador”....

Nada dice en defensa de la representante socialista en el País Vasco ante los ataques terroristas, " de la intensidad que sean," a su casa hace bien poco de los radicales xenófobos que tanto dolor criminal han causado, y no tiene la dignidad de denunciarlo y de protegerla públicamente, ni tampoco los sufridos por representantes públicos de Vox, con daños físicos, en esa misma región y en Cataluña, debiendo a todos proteger permanentemente, y obligatoriamente, y ayer vemos en el Senado, sin necesidad ninguna, e independientemente del respeto a lo que significa, el fallecimiento de cualquier persona, cómo usted desprecia a tantas víctimas y sus familias de tantos años de crímenes execrables, que no merecen jamás que un Presidente de Gobierno actúe así, sin importarle nada más que sus cálculos nada éticos y de corto plazo. Que gran imagen nacional e internacional ha dado, como adalid de la perversion y malversación de la democracia y campeón de la inmoralidad. ¿Así debe actuar el Presidente del Gobierno? Que verdaderamente “inquietante” y “perturbador”!

¿Pero que digo?. Esto es lo que un Presidente de Gobierno ha de hacer, claro que si.

¿Usted imagina la Guardia Republicana francesa insultada, cercada, arrojándoles objetos, agrediendoles, en Burdeos, en Hendaya o en Lyon y pidiendo la independencia y que se vayan de allí, e insultando a Francia, y el Primer Ministro de Francia callarse, y no defender a sus cuerpos de seguridad; o lo mismo, cercando, insultando, arrojando objetos y agrediendo a la policia alemana en Bonn, Stuttgart, o Berlín, pidiendo la independencia de sus landers, y que se vaya de allí la policia, además de insultar a Alemania y Angela Merkel callarse y no defender a su policía para después reunirse en mesas de negociación de independencia con los jefes de esos barbaros antidemocratas en las sedes de los gobiernos de Francia y Alemania, además de seguir gobernando con su apoyo sin inmutarse y jocosos de ello?

¿Usted imagina a esos mismos gobiernos estar imputados por la justicia a través de su socio y vicepresidente de esos gobiernos, además de arrastrar esos vicepresidentes un permanente ataque, e insulto, pidiendo su “abdicación” desde el mismísimo Gobierno, a los Presidentes de Francia y Alemania, atacando, así mismo, dichos vicepresidentes permanentemente a la justicia, y a los medios de comunicación independientes, y el primer Ministro de Francia Jean Castex y la Canciller alemana Angela Merkel respaldar entusiastamente tal imputación que lógicamente afecta directamente a sus gobiernos, y callar permanentemente en los ataques a los Presidentes de sus naciones, así como en los ataques a la justicia y medios de comunicación?

No es posible entenderlo, pero ni siquiera imaginarlo..., y caso de hacerlo en un momento de locura y enajenación transitoria, evidentemente, al respaldar el Primer Ministro o Canciller tal barbaridad antidemocratica, golpista y dictatorial, su dimisión sería ipso facto, previa solicitud de perdón, incluido el reconocimiento de trastorno mental transitorio, por no ser capaz nadie siquiera de soñarlo, en una democracia europea del siglo XXI.

Le llamamos desde la sociedad civil a que recupere la cordura institucional y de actos diarios, ahora devastada y desbaratada por su voluntad, y ello es muy grave, pues su persona ha de respetar fielmente el cargo que ostenta, aunque no quisiera. Le llamamos a la normalidad y a buscar el bien, solo el bien, el sentido común, la mínima lógica, la coherencia, el equilibrio, la sensatez, la prudencia, el sosiego, la tranquilidad de espíritu, la transparencia, la cordura, el sentido de estado, el interés general. y no intereses espurios.Tiene la opción de hacerlo. Sepa acompañarse de socios sensatos y que respetan la constitución, el estado de derecho, la libertad, la ley y la democracia. Lo demás responde a una muy mala política y a ir en contra de los legítimos derechos e intereses de todos los españoles.