“En busca de soluciones” para el deporte de Castilla y León

El deporte Federado vive con preocupación e incertidumbre el inicio de la temporada. Hay muchas dudas y faltan respuestas por parte de la administración pese a las numerosas reuniones mantenidas desde este órgano de representación del deporte federado con distintos estamentos en busca de soluciones. La última con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien a petición de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl) accedió a mantener un encuentro telemático para conocer de primera mano los problemas a los que se enfrenta el deporte en la Comunidad.

El próximo 15 de septiembre será la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la que reciba al deporte federado para tratar de salvar una temporada que se presenta complicada especialmente para los deportes de contacto.

Así las cosas, el presidente de Afedecyl, Gerardo García Alaguero, el vicepresidente, Marcelino Maté (fútbol), y los miembros de la Junta Directiva, José Alberto Manjarrés (baloncesto) y Daniel Bravo (esgrima) expusieron a Francisco Igea su preocupación e inquietud en lo que se refiere a la acuciante situación en la que está el deporte.

Siendo la situación derivada de la COVID-19 el asunto capital y trasladando que obviamente es entendible que en este momento en cualquier decisión ha de primar el criterio sanitario, no dejaron de abordarse otras cuestiones como las titulaciones deportivas, la lentitud en la tramitación de subvenciones para clubes y federaciones o la falta de liderazgo y peso específico de la Dirección General de Deportes. Quejas éstas ya recurrentes desde el ámbito federativo no sólo en ésta sino en legislaturas anteriores.

Test para deportistas

El pasado jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) publicó el protocolo al que deberán atenerse todas las disciplinas deportivas, pero hay determinados aspectos que dependen de las Comunidades Autónomas. Está por definir todo lo relacionado con test a los deportistas antes de la reanudación de las competiciones, caso de que en CyL decidan realizarse (el CSS lo plantea como recomendación) y los criterios a aplicar –tipo de prueba, a quien corresponde su financiación, cuándo y cada cuanto tiempo debe realizarse.

Afedecyl, en la línea de lo que se trasladó desde las Federaciones Nacionales al CSD mostró su preocupación por el elevado coste de realizar PCR a los integrantes de los clubes en caso de que en Castilla y León fuese obligatorio. Cuestión ésta de los PCR que fue descartada tajantemente por el vicepresidente.

Aforo en competiciones

Sin embargo, no fue el caso en la otra cuestión planteada: el acceso de espectadores a los recintos deportivos, donde la Junta se mantiene firme en su postura inicial. No habrá público en los partidos, en el caso de Valladolid y Salamanca «un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 en espacios cerrados» al menos hasta la próxima semana». En este sentido la Junta no contempla excepciones entre recintos por encima o debajo de los 5.000 espectadores.

No obstante, Igea se comprometió a estudiar las alegaciones indicadas por la Junta Directiva de las federaciones deportivas, quienes le indicaron que en la primera normativa se dejaba un 50 por ciento del aforo y pusieron de manifiesto la discriminación que sufrirán los equipos de la región en competiciones nacionales, donde se dará la circunstancia que fuera de casa haya público y jugarán con las gradas vacías en casa, lo que supone una clara desventaja. El vicepresidente se mostró comprensivo y emplazó a los cuatro representantes de las federaciones a una respuesta la próxima semana.

Protocolo en caso positivo en el deporte

Tanto a los clubes como a las propias federaciones les preocupa también que no haya un protocolo claro ni definido en caso de que haya un positivo, ya sea en deporte federado o en las competiciones de deporte escolar. Una línea de actuación que no se contempla en el documento del CSD y que ahora deberá resolverse desde la Junta de Castilla y León.

Medidas de incentivo para el deporte

Por último, también se comentó por parte de los representantes de Afedecyl que parecería razonable una mayor coordinación y transversalidad con otras consejerías tendente a adoptar medidas que ayuden a dinamizar o incluso a subsistir al mundo del deporte desde un prisma fiscal, económico, y de garantía legal, algo que sí está sucediendo en otras comunidades en este delicado momento.

Tras esta reunión se ha emplazado a la asociación a que elabore un documento que tendrá que ser remitido este mismo lunes para que la Dirección General de Deportes estudie posibles medidas de flexibilización sobre la normativa actualmente vigente en nuestra comunidad y estudiar su posible aplicación.