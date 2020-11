El toque de queda en Castilla y León

Jueves 26 de noviembre

21:30 Cientos de personas se concentran en Palencia contra la “sectaria” Ley Celaá de Educación

Unas 600 personas, según fuentes de la Policía Nacional, se han concentrado en la plaza de la Inmaculada, convocados por la plataforma ‘Más Plulares’, para protestar contra la puesta en marcha de la recién aprobada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’. Al grito de “libertad”, los participantes han reclamado la posibilidad de las familias de poder elegir el centro educativo para sus hijos, recordando que ese derecho está recogido por la Constitución. José María López, secretario de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Castilla y León, entidad que forma parte de las plataforma ‘Más Plurales’, ha explicado que la “educación concertada no pretende entrar en puja con la pública”. “Sólo queremos libertad de enseñanza, que no recorten nuestro derecho a poder escolarizar a nuestros hijos y no nos releguen a un segundo plano”, ha añadido al tiempo que alertaba del peligro de la “formación de guetos en determinadas zonas y de lo “sectaria” que es esta norma.

“Pedimos una ley de educación plural con todos y para todos” o “se vende la escuela concertada” fueron algunas de las consignas y la cartelería que caracterizaron a los asistentes de la movilización, que contó con la participación de políticos populares, encabezados por la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, así como con la presencia de parlamentarios nacionales.

La concentración de Palencia es la cuarta que se ha realizado en Castilla y León tras las celebradas esta semana en León, Valladolid y Burgos. Todo ello con el objetivo de paralizar la Ley Celaá y hacer su lema principal: Más libres, más plurales, más iguales.

21:00 Hervella: “La empresa mediana necesita de los fondos europeos para ser competitiva”

La consejera delegada del Prosol (Productos Solubles), Rocío Hervella, presidenta también de Empresa Familiar Castilla y León, tiene claro que si la empresa mediana, de la que forman parte más de tres mil firmas en España facturan entre 50 y 500 millones de euros, quiere ser competitiva en el futuro a corto y medio plazo y crear empleo, necesita de una inyección económica por parte de la Europa de la Unión a través de los deseados fondos europeos para la reconstrucción frente a la covid, que aún deben llegar a nuestro país. “Si no recibimos parte de esos recursos no vamos a poder competir con las grandes corporaciones en hacer proyectos de colaboración público privada al no contar con las infraestructuras necesarias”, aseguraba la también presidenta de Empresa Familiar Castilla y León, durante su participación de forma telemática en un evento de Cre100do, la plataforma de la mediana empresa española.

Rocío Hervella, consejera delegada de Prosol y presidenta de Empresa Familiar Castilla y León

La también presidenta de la Empresa Familiar de Castilla y León insistía en la necesidad de que por parte del Gobierno de España se tenga en cuenta a la mediana empresa “porque es una parte esencial para la futura transformación del país”. “Si quedamos al margen de esas ayudas, estaremos, de nuevo, en tierra de nadie. Ya se habla de un reparto entre grandes corporaciones y no vamos a poder luchar contra las 17 bifurcaciones que tendrán parte de los 70.000 millones de euros”, advertía, mientras lamentaba el “escollo adicional” que tienen las empresas de tamaño medio al tener que pasar primero por la administración autonómica para llegar a la central.

20:45 Duque presenta a las Comunidades el pacto por la ciencia, con más de 40 adhesiones

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha presentado a las comunidades autónomas el Pacto por la Ciencia y la Innovación, que pretende asegurar la financiación pública a medio y largo plazo para converger con la media europea, y que ha recibido la adhesión de más de 40 organizaciones y entidades. Duque ha hecho esta presentación en la reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, al que han asistido los consejeros autonómicos con competencias en ciencia e innovación, además de representantes de varios ministerios. Su departamento acordó a principios de este mes el pacto con organizaciones vinculadas a la ciencia, la universidad, la empresa y los sindicatos, y este contempla medidas para aumentar los recursos, reforzar el papel de las agencias financiadoras y retener talento.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, preside el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en la sede del Ministerio, en Madrid, (España), a 26 de noviembre de 2020. 26 NOVIEMBRE 2020;PEDRO DUQUE;CONSEJO DE POLITICA CIENTIFICA Eduardo Parra / Europa Press 26/11/2020

20:20 Cancelada la concentración contra la Ley Celaá de este domingo en Ávila por exceso de participantes y seguridad ante la pandemia

La concentración prevista para este domingo en la explanada del lienzo norte de la muralla contra la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá, ha sido cancelada. El motivo, según explicaba este jueves la Plataforma MasPlurales, es que la convocatoria estaba organizada, y así se comunicó a la Subdelegación del Gobierno de Ávila, para unas 500 personas, y ayer ya habían confirmado su asistencia más de 3.000. “Dado el estado de alarma generado por la pandemia, no se podía mantener la seguridad sanitaria de todos los asistentes, por lo que después de dialogar con las autoridades civiles y la policía, todos estos datos nos obligan a cancelarla”, apuntaron.

20:00 Fallece por coronavirus el padre y marido de las asesinas de Isabel Carrasco

El inspector de la Policía Nacional Pablo Martínez, padre de Triana Martínez y marido de Montserrat González, condenadas por el asesinato de la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, ha fallecido a los 68 años a causa del coronavirus, según han confirmado a Efe fuentes del Cuerpo. Martínez se había jubilado en 2018 cuando estaba destinado en Gijón, ciudad a la que había sido trasladado para alejarle del foco mediático que supuso la implicación de su hija y esposa en el asesinato de la política del PP, crimen cometido en mayo de 2014.Enfermo de coronavirus, llevaba varias semanas ingresado en un centro hospitalario, donde su estado ha ido empeorando paulatinamente y finalmente ha fallecido. Montserrat González y su hija Triana Martínez, condenadas a 22 y 20 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato en 2014 de la entonces presidenta de la Diputación de León, cumplen su pena desde hace dos años en el centro penitenciario de Asturias, al que fueron trasladados desde Valladolid.

El inspector de Policía Pablo Antonio Martínez, marido y padre de dos de las acusadas del asesinato de Isabel Carrasco, Montserrat González y Triana Martínez

19:45 Los empresarios del sector tecnológico reclaman un impulso para acelerar la transformación digital en las pymes

La asociación Aetical celebró este jueves su asamblea universal ordinaria en formato online. En la misma participaron, como invitados, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, y el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón Fernández. Aparicio aprovechó el encuentro, celebrado por vía telemática, para reclamar a las administraciones medidas para favorecer la digitalización de las empresas. Según destacó el presidente de Cecale, “la transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad para que las compañías sean más productivas y competitivas”. Por ello, considera que “es preciso una apuesta decidida desde las diferentes administraciones públicas para acelerar el proceso de cambio digital”, sobre todo, prosiguió, “en las empresas de menor dimensión”, las pymes y micropymes.

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio

“De las decisiones que adoptemos en el corto plazo, dependerá que nuestras empresas sean competitivas y que se refuerce aún más el peso de la industria en la economía de la Comunidad. Quien no impulse su proceso de digitalización no estará, ni contará en el círculo de las inversiones, del progreso y de la creación de riqueza”, advirtió.

19:30 Fernández Mañueco reclama “transparencia y unidad de acción” al Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente autonómico del PP en Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó “transparencia y unidad de acción” al Gobierno de Pedro Sánchez, con criterios técnicos y medios para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Mañueco presidió el Comité Ejecutivo del PP de Valladolid, junto al presidente provincial Jesús Julio Carnero, que se celebró de manera telemática. Los integrantes del Comité Ejecutivo del PP de Valladolid respaldaron “de forma inequívoca” la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta de Castilla y León frente a la pandemia por coronavirus en la Comunidad. Por su parte, el presidente regional de los populares trasladó su agradecimiento a todos los vallisoletanos por su respuesta responsable y solidaria frente a la crisis, a la vez que hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para seguir cumpliendo con las medidas dictadas por los expertos y que su Gobierno está poniendo en marcha.

Captura de la comparecencia de Mañueco para presentar el proyecto de presupuestos para 2021. EUROPA PRESS 26/11/2020

19:15 Pablo Fernández cree que los presupuestos de la Comunidad “no dan respuesta a la gravísima crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia”

El procurador autonómico de Podemos y líder de la formación en Castilla y León, Pablo Fernández, considera que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 “no da respuesta a la gravísima crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia” ni aporta soluciones a los problemas endémicos derivados de 32 años de gobierno del Partido Popular. “Favorecen a los de siempre y desamparan a la mayoría social de Castilla y León”, resume sobre una cuentas que tendrá su voto en contra, como ocurrió con el techo de gasto, y que a su entender van a “dejar en la cuneta” a muchos sectores de la ciudadanía de esta Comunidad”, porque no refuerzan los servicios públicos como deberían ni permiten solucionar el problema de la despoblación o afrontar el cambio de modelo productivo que requiere Castilla y León.

El secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, atiende a la prensa

19:00 El brote de covid relacionado con la residencia de mayores de Cuéllar suma 19 positivos nuevos

El brote de COVID-19 relacionado con la residencia de mayores de Cuéllar contabiliza 19 positivos más que ayer, con un total de 64 y los contactos en estudio bajan a 20. En cuanto al centro sociosanitario de El Espinar, el foco suma cuatro más, hasta los 43, con tres contactos más y 102 contactos en estudio. Respecto al número de brotes, se notificaron tres y se desactivaron cuatro, con lo que el total es de 36, con 255 casos vinculados. Los nuevos brotes son: en El Espinar, de ámbito familiar, con tres positivos y cuatro contactos en estudio; Segovia, de ámbito mixto, con cuatro positivos y cuatro contactos en estudio, y Cabezuela, también mixto, con siete positivos y nueve contactos en estudio.

18:45 La Universidad de Salamancaaprueba un presupuesto de 236 millones de euros para 2021

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprobó este jueves el anteproyecto de presupuesto de la institución para 2021, que fue fijado en 236 millones de euros, y que incorpora medidas para paliar la incidencia de la crisis de la covid aumentando en su conjunto casi un cuatro por ciento respecto al de 2020. El anteproyecto de presupuesto pretende mantener el nivel de inversión alcanzado en los últimos años en materia de personal, investigación e infraestructuras, garantizando los programas de promoción, el pago de méritos docentes, investigadores y de transferencia a la plantilla, la puesta en marcha de la carrera horizontal del personal de administración y servicios, y la cobertura de los compromisos derivados de posibles convenios colectivos actualmente en negociación. Además, las cuentas incluyen programas especiales que pretenden combatir los efectos negativos de la crisis del coronavirus con una asignación de dos millones de euros a iniciativas relacionadas con la empleabilidad, la investigación, las prácticas en empresas, la colaboración en el entorno y las organizaciones sociales, o el emprendimiento, así como una aportación de 250.000 euros al fondo de solidaridad a través del cual se ayuda a los estudiantes con problemas económicos sobrevenidos por la pandemia.

La Universidad de Salamanca aprueba el anteproyecto de presupuesto e impulsará la captación de fondos europeos Next Generation.



➡️ https://t.co/j6FzaQqVGo pic.twitter.com/PeuG886Igo — Universidad de Salamanca (@usal) November 26, 2020

18:30 El Ayuntamiento de Ávila ha pagado ya 4 millones de facturas de otros mandatos

El Ayuntamiento de Ávila, al mando de la coalición Por Ávila-Ciudadanos, lleva pagadas desde que llegó al gobierno municipal hace un año y medio “más de cuatro millones de euros de facturas atrasadas de anteriores mandatos”, en referencia al PP, que gobernó cerca de tres décadas seguidas. Este dato ha sido dado a conocer este jueves en una rueda de prensa por el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, tras informar de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos por 19.393,47 euros para abonar facturas de ejercicios anteriores. Esta cantidad forma parte de los más de cuatro millones a los que se ha referido Budiño, después de meses aprobando ese tipo de facturas que proceden de varios años atrás. Algunas corresponden a 2017 como las correspondientes al recibo de la luz del consultorio médico del barrio anexionado de Aldea del Rey Niño o de teléfono .Igualmente, se han abonado facturas de 2018 sobre trabajos en la presa de Serones o al sellado del vertedero de residuos, así como de los primeros meses de 2019 por asistencia técnica en obras, entre otros conceptos.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, asiste a la reapertura de la Muralla

18:20 La Junta da luz verde a la ampliación de una explotación avícola en Abejar (Soria)

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada este jueves por videoconferencia, bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, informó favorablemente sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental de una explotación avícola en el término municipal de Abejar, promovida por Avícola Fuentesolana, que cuenta con 148.000 plazas, por ampliación de la explotación ya existente y que doblará su capacidad con la creación de 74.000 plazas nuevas. El proyecto consta de cuatro naves cebadero, dos de ellas ya existentes, para 37.000 aves cada una de ellas, con ventilación forzada de tipo túnel, refrigeración mediante ventilación con aire húmero, calefactores a gas propano y dos almacenes por nave, silos de pienso y otras instalaciones para el correcto funcionamiento de la actividad. La explotación funcionará en régimen de integración, los animales entrarán con un día de vida y el sacrificio será a los 40 días, con 2,20 kilogramos. La cantidad de gallinaza que se genera anualmente en la explotación está estimada en 1.480 toneladas por año. Tras la salida de animales se carga en camiones y es trasladada a la planta de compostaje ubicada en La Rioja, por lo que no se precisa de estercolero ni se vincula ninguna superficie para su valorización agrícola en la provincia. El proyecto se ubica parcialmente sobre la zona del arroyo de Las Pisonas, pero las nuevas instalaciones no afectan al cauce público, ni a sus zonas de protección ni a la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sabinares Sierra de Cabrejas, ya que las instalaciones se encuentran a 10 metros al sur, separadas por la vía verde.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y Elena del Vado informan del brote

18:00 José Luis Pérez y Ana Isabel Tabernero, nuevos directores médicos de Atención Hospitalaria y Atención Primaria en Soria

Los doctores José Luis Pérez Pérez y Ana Isabel Tabernero Gallego han sido nombrados nuevos directores médicos de Atención Hospitalaria y Atención Primaria en la provincia de Soria, respectivamente, según informaron fuentes de la Junta de Castilla y León, quienes precisaron que el gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, mantuvo hoy una reunión de trabajo con ambos para repasar los objetivos y las políticas de atención sanitaria.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, José Luis Pérez venía desempeñando el cargo de subdirector Médico de Atención Hospitalaria de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria desde 2011. Ana Isabel Tabernero es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, tiene un máster superior en Prevención de Riesgos Laborales. Ha ejercido como médico de Familia en varios equipos de Atención Primaria del Área de Salud de Soria durante más de 25 años. Fue coordinadora médica del Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Almazán de abril de 2014 a mayo de 2015, cargo que retomó en febrero de 2020 y que desempeñaba en la actualidad. Como docente, es colaboradora y tutora de Formación de Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

17:45 Malestar en comarcas de la raya de Zamora excluidas del plan de banda ancha

La coordinadora rural de Zamora y ayuntamientos de comarcas zamoranas limítrofes con Portugal como el de San Vitero han mostrado este jueves su malestar por quedar el oeste de la provincia excluido del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA).La Coordinadora Rural de Zamora ha recordado este jueves, en un comunicado, que cuando salió la convocatoria propuso a las distintas administraciones que facilitaran a las operadoras documentación y apoyo técnico para presentar un proyecto único en el que se pudiera cubrir toda la zona rural de la provincia. La resolución de la convocatoria de ayudas deja a esa plataforma de asociaciones del medio rural un resultado “agridulce”, ya que aunque es “una gran noticia” que 114 pueblos zamoranos se vayan a beneficiar de un acceso a internet a alta velocidad, la distribución geográfica refleja la exclusión de las comarcas del oeste. De la convocatoria no se beneficiará ningún municipio de las comarcas de Sanabria y Aliste, mientras que en Sayago serán muy pocas las localidades incluidas.

17:30 Izquierda Unida León anima a la ciudadanía a consumir en el pequeño comercio

El coordinador provincial de Izquierda Unida en León, Javier Arias, en el marco de uno de los días de consumo más alto del año, el conocido ‘Black Friday’, recuerda la importancia de un consumo responsable y el apoyo de la formación a los comerciantes. Con este objetivo, desarrollan una campaña en redes y en las calles, bajo el lema, ‘Acércate, consumo responsable’, para animar a la ciudadanía a hacer las compras necesarias en los comercios de barrio. Arias recalca la necesidad de “un consumo responsable, pensando en la huella ecológica de los productos y apostando por los de kilómetro cero” y animar a su compra en los pequeños y medianos comercios de recordando “su trabajo incansable, cercanía y servicio durante este año de pandemia sanitaria”. También animan a reflexionar antes de comprar por Internet, priorizando la adquisición de productos en comercio de proximidad frente a grandes cadenas multinacionales.

🛍 Las próximas 6 semanas serán las de mayor volumen de gasto por habitante/año.

🛒 Es importante no olvidar al pequeño y mediano comercio, que ha sufrido como pocos el impacto de la crisis.

♻️ El consumo responsable es un acto político. #PiensaLuegoCompra #ConsumoResponsable pic.twitter.com/ZUsVYADZQW — IU León Local🔻 (@IULeon_Local) November 26, 2020

17:15 Los autónomos se manifiestan en caravana en Zamora para pedir apoyo

Decenas de trabajadores autónomos se han manifestado este jueves en una caravana de vehículos por las calles de Zamora para reclamar medidas de apoyo al sector ante las dificultades que deben afrontar debido a las restricciones para frenar contagios de covid-19. La manifestación en vehículos ha estado convocada por la organización Autónomos Unidos de Zamora, que de esta forma ha querido hacer ver el malestar del colectivo y pedir soluciones a la situación por la que atraviesan. Los vehículos, entre los que había coches particulares, furgonetas de empresa y motocicletas, han recorrido tocando el claxon las calles de la ciudad en una manifestación que ha partido del polígono de La Hiniesta y ha concluido en la plaza de la Marina, en la zona centro de la ciudad. Los manifestantes han denunciado la situación que sufren, teniendo que hacer frente a impuestos, cargas sociales y gastos pese a que algunos negocios como los de la hostelería o los gimnasios permanecen cerrados y otros también notan indirectamente las consecuencias de esos cierres.

17:00 Palencia aspira a convertirse en uno de los destinos turísticos urbanos de Castilla y León

Palencia debe aspirar a convertirse en uno de los destinos turísticos urbanos de Castilla y León, reconocida por su “autenticidad y excelencia”, de la mano de su papel “sostenible, innovadora, accesible y segura, que ofrece al visitante experiencias que conectan con el medio ambiente y la cultura local”, detalló la concejal de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Laura Lombraña. Son aspectos claves entre los objetivos y estrategias que se recogen en el Plan de Impulso al Turismo de la Ciudad de Palencia 2020-2023, realizado por TMR Experience, a las puertas de la redacción definitiva. De esa forma, el análisis escenifica a Palencia como “un destino turístico de alta calidad que se distingue por ofrecer al visitante experiencias que conectan con el medio ambiente y la cultura local, integrando intereses de turistas y residentes”. Además, las conclusiones del estudio insisten en la “necesidad de que los ciudadanos también se impliquen en alcanzar los objetivos marcados por este plan”, según adelantó la concejal de Cultura.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña

16:45 Las Cámaras de Comercio esperan que fondos europeos estimulen la inversión en Castilla y León

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León ha valorado de forma positiva la ayuda al sector empresarial incluida en los presupuesto para 2021 de la Comunidad, aunque han confiado en que la llegada de los fondos europeos para hacer frente a la pandemia “estimulen la inversión”. De esta forma, a través de un comunicado, la institución cameral ha acogido el proyecto de Cuentas para la Comunidad presentado este jueves por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que contará con 12.291 millones de euros, un récord presupuestario, y el 13 por ciento más que las aprobadas en el 2018 -último año en que se aprobaron-.

16:30 Perfumerías Avenida lucirá la marca Turismo de Salamanca en las equipaciones que utilizará en la competición europea

El equipo de baloncesto femenino de Salamanca, el exitoso Perfumerías Avenida, llevará en las equipaciones que sus jugadoras lucirán en los encuentros de la máxima competición europea la marca Turismo de Salamanca. Una iniciativa con la que se pretende llevar el nombre de la ciudad y su oferta turística por todo el mundo, y con la que el Ayuntamiento también muestra así su respaldo a este deporte y a este equipo que tantas alegrías da a los salmantinos.

14:00 Presupuestos para 2021, “un escudo social y económico” para el futuro de Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presenta unas Cuentas que serán “las más elevadas” de la historia de la Comunidad al contar con 12.291 millones, un 13 por ciento superior a las de 2018, que fueron los últimos que se aprobaron en las Cortes. Las prioridades de este proyecto serán afrontar la pandemia, potenciar la recuperación económica y apostar por la modernización con el fin de hacer frente a la situación que se viven en estos momentos. Además, Fernández Mañueco sapuntaba que los objetivos de estos Presupuestos son los mismos que los de la legislatura: mejorar aún más la calidad de los servicios públicos, la Transparencia, hacer frente al reto demográfico y afrontar la economía verde y dotar de las mejores tecnologías.

VALLADOLID, 26/11/2020.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ,durante la presentación este jueves del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021.EFE/NACHO GALLEGO

13:45 Sacyl agota las vacunas de la gripe y sólo las administrará a mayores de 65 años

El desabastecimiento de vacunas de la gripe ha provocado que a partir de ahora solo se puedan administrar dosis en Castilla y León a personas mayores de 65 años. Sacyl, que ya ha agotado el millón de vacunas adquiridas para esta campaña, sólo dispone ya de una reserva que utilizará para inmunizar a este grupo de riesgo. Además, fuentes de la Consejería de Sanidad también confirmaron que la positiva respuesta de la población a la campaña de ese año ha provocado un desabastecimiento de vacunas entre los laboratorios farmacéuticos, que también afecta al propio Ministerio de Sanidad. En tan sólo un mes, entre el 13 de octubre y el 15 de noviembre, los centros de salud ya habían vacunado a 550.291 personas en la Comunidad, por encima de las 409.097 con que se cerró la última campaña. A ello se une que en el caso de las mujeres embarazadas la cifra ha crecido en un 40 por ciento.

Sacyl agota las vacunas de la gripe y sólo las administrará a mayores de 65 años

13:30 Aguas de León estrena un camión que ahorrará 25.000 litros de agua al día en la limpieza del alcantarillado

Con 26 toneladas de peso, 430 CV de potencia, tres ejes, una capacidad de succión de 2.500 metros cúbicos a la hora y una bomba con más de 200 bares de presión, el camión que hoy estrenó la sociedad mixta Aguas de León permitirá ahorrar más de 25.000 litros de agua cada día. Se trata de un vehículo con un conste de 475.000 euros que refuerza la flota actual y ofrece una innovación tecnológica que, según destacó el alcalde, José Antonio Diez, refleja “un compromiso claro con la sostenibilidad dar un mejor servicio”. El camión permite así aumentar la capacidad de limpieza de la red de alcantarillado, sobre todo en grandes colectores.

Apostamos por la digitalización y la reutilización de agua para la gestión avanzada del alcantarillado. Hoy @LeonAyto ha presentado nuestro nuevo camión CIS que permitirá ahorrar 25.000 litros de #agua diarios en la limpieza de la red 👉https://t.co/UFo7Ki0tY3 pic.twitter.com/zHrw0EyCcR — Aguas de León (@AguasdeLeon) November 26, 2020

13:15 La situación epidemiológica se estabiliza

Castilla y León sigue progresando adecuadamente en su lucha contra la pandemia, y aunque ha experimentado un ligero repunte de casos -ha pasado de 661 el miércoles a los 780 de hoy-, la situación epidemiológica de la Comunidad se encuentra estable y con una tendencia positiva a la baja, en general. El número de brotes activos baja por vez primera en mucho tiempo de los quinientos, en concreto 498, con 4.621 personas implicadas en alguno de ellos y en cuarentena, lo que suponen 137 menos que los que había hace un día. Pese a estos datos, más o menos positivos, y que ponen de manifiesto la mejoría que sigue experimentado nuestra Comunidad, lo cierto es que el Sars-Cov2 sigue mostrando cada día su cara más letal, sobre todo en los meses de octubre y este de noviembre.

Y es que en las últimas 24 horas la covid se ha llevado la vida de otras 31 personas, de las cuales 27 han muerto en hospitales (siete en Burgos; cinco en León; y dos en Ávila, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora; y no en Soria) y otros ocho en residencias.

12:45 El PSOE exige a la Junta conocer dónde está el fondo de 448 millones de la recaudación de la tasa medioambiental entre 2012 y 2019

El PSOE de Castilla y León exigió hoy a los responsables del Gobierno autonómico conocer “con carácter inmediato” dónde ha ido a parar el fondo dotado con más de 448 millones de euros correspondiente a la recaudación de la tasa medioambiental entre los años 2012 y 2019. Según trasladó la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Rosa Rubio, este fondo ha desaparecido “con una simple disposición derogatoria” en la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2021 del Gobierno autonómico. La procuradora socialista pidió conocer “dónde está el fondo, en qué se ha utilizado, por qué desaparece y por qué no se utiliza para los efectos de la pandemia y la crisis más grave que ha tenido la Comunidad”, dijo. De la misma manera, rechazó la posibilidad de que se justifique con que no se dotó ese fondo porque, según Rubio, constituiría “una ilegalidad con consecuencias jurídicas de todo tipo”.

🗣️ @rosarubiomartin:



Denunciamos la eliminación por parte de la Junta en la Ley de Medidas de un fondo de 448 M€ correspondiente a la recaudación de la tasa medioambiental.❌



😠 ¿Dónde está el fondo? ¿En qué se ha utilizado?



👉 Exigimos explicaciones inmediatas.#DefenderCyL pic.twitter.com/L8tFXYQFkD — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) November 26, 2020

12:30 Nórdica recibe el Premio Nacional al Libro Mejor Editado del año por su redición del poemario ‘Memoria de la nieve’, de Julio Llamazares

La reedición de ‘Memoria de la nieve’, el segundo poemario del escritor leonés Julio Llamazares, que vio la luz el pasado verano de la mano de Nórdica Libros ilustrado por las delicadas acuarelas de Adolfo Serra, ha sido distinguido por el Ministerio de Cultura y Deporte con el galardón al Libro Mejor Editado de 2019, en la categoría de Obras Generales y de Divulgación, “por estar perfectamente confeccionado y ajustar debidamente las acuarelas al texto”. Publicado originalmente en 1982, ‘Memoria de la nieve’ es el segundo libro que escribió Julio Llamazares. Su escritura está vinculada estrechamente a aquel paisaje perdido de su infancia, y reencontrado en su memoria. Como el propio autor señala: “Son símbolos de mi biografía: la nieve, los bueyes, las montañas, etcétera. Otros tendrían el mar, los cañaverales, el sol, como paisaje de su historia. Pero la mía es ésta, de esta simbología parte lo que digo, y surge lo mismo en prosa que en poesía.

Julio Llamazares / Foto: Gonzalo Pérez

12:15 COAG se opone a la subida de la cuota a los ganaderos que quiere imponer la Interprofesional de la Carne de Vacuno

COAG no apoyará la propuesta de subida de la aportación económica de los ganaderos a la Interprofesional del Vacuno de Carne de España (PROVACUNO), tras la postura unánime de los responsables del sector de las uniones regionales de COAG que participaron en la última reunión online. La dirección de Provacuno propone duplicar la aportación de los ganaderos a la denominada extensión de norma: de los 0,50€/animal actuales, a 1€/animal en los siguientes ejercicios. Sin embargo, COAG considera inasumible esta propuesta ante la delicada situación que atraviesan las explotaciones de vacuno en la actualidad. Por un lado, los costes han registrado un significativo incremento ante la subida de precios de entre el 10 y el 20 por ciento desde enero de 2020 de las dos principales materias primas para alimentación animal, maíz y soja. Por otro, desde la primera declaración del estado de alarma (marzo 2020), se acumula una caída del consumo cercana al 70% en el canal HORECA (hoteles, bares y restaurantes), que no se ve compensada por el incremento del 13% en hogares. Esta situación ha repercutido en los precios percibidos por los ganaderos, con caídas del 10% en añojo, 14% en vacas de categoría DO y 13% en terneros pasteros de 6-12 meses.

Cada vez son menos las explotaciones de vacuno de leche en Castilla y León por su baja rentabilidad

12.05 El XV Valladolid Jazz baja el telón mañana con el concierto de Red House

El XV festival Valladolid Jazz, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y coordinado por el saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez. se despide en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) este viernes, 27 de noviembre, a las 19.30 horas, con la actuación de la banda liderada por Jeff Espinoza y Francisco Simón Red House. Las entradas están a la venta en taquilla y en el portal web www.vayaentradas.com Red House, considerada una de las mejores formaciones europeas de blues del momento, es el resultado de la amistad entre el californiano Jeff Espinoza y el español Francisco Simón.

12:00 Más de 25.000 euros para mejorar la señalización horizontal de la CL-615, entre Palencia y Guardo

La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Fomento, ha contratado a la empresa Trazados Viales S.L por importe de 25.108 euros, para la mejora de la señalización horizontal en un tramo de la carretera de titularidad autonómica CL-615 de Palencia a Guardo. Con el paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el paso de vehículos han procedido al desgaste de las líneas de separación de carriles especiales, en zonas de deceleración y aceleración, así como el cebreado de las isletas, originando una pérdida de percepción de las mismas por parte de los ciudadanos que circulan por la carretera. Este problema es más patente en los kilómetros iniciales, hasta al 24,3, correspondiendo a 14 enlaces o intersecciones.

11:45 Manuel Pérez Mateos, en cuarentena por positivo en COVID-19

El rector electo de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, informó de que se ve obligado a interrumpir sus actos institucionales como rector en funciones debido a que tiene PCR positivo en COVID-19. Lo hizo en el transcurso de la rueda de prensa telemática que ofreció tras conocerse que la Junta Electoral (JE) de la Universidad de Burgos resolvió ayer por unanimidad desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el profesor Juan Manuel Manso, por el que el recurrente solicitaba declarar la nulidad del proceso electoral a rector de la Universidad de Burgos.

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, presenta su balance de gestión

11:40 El técnico de laboratorio más “certero” de la ULE trabaja en el campus de Ponferrada

José Álvarez Rodríguez, Pepe, es el más “certero” de los técnicos de laboratorio de la Universidad de León (ULE), especialmente cuando sale de su trabajo en la institución académica, donde desarrolla su labor en el Campus de Ponferrada y dedica su tiempo libre a su gran pasión, el tiro con arco, modalidad en la que ha conseguido destacados resultados, medallas y campeonatos. Pepe es natural de Ponferrada y está vinculado a la ULE desde noviembre de 1996, año en que aprobó una oposición y entró a trabajar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte FCAFD (en aquella época se denominaba Instituto Nacional de Educación Física, INEF), que entonces dependía de la Junta y donde pasó a ocuparse de las clases prácticas como personal de administración y servicios.

11:28 Castilla y León se sitúa a la cola en recogida de residuos per cápita con 450,4 kilos

Castilla y León se sitúa a la cola en recogida de residuos per cápita con un total de 450,4 kilos en 2018, por debajo de la media nacional de 485,9 kilos. Islas Balears recogió la mayor cantidad (815,2 kilogramos) y la Comunidad de Madrid la menor (386,1 kilogramos), según recoge los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, la Comunidad recogió durante 2018 un total 1,08 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que 49.600 toneladas fueron vidrios, 43.700 papel y cartón y 26.300 envases mixtos, a los que se añadieron otras 932.500 toneladas de residuos mezclados.

11:20 Los presupuestos del Ayuntamiento de Palencia prevén 500.000 euros para los sectores afectados por la Covid-19

El borrador del presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Palencia que el equipo de Gobierno presentará la próxima semana al resto de grupos municipales, “momento en el que arrancará el debate previo”, destina 500.000 euros para incentivar la actividad económica y apoyar a los sectores más afectados por el coronavirus, dividido entre el mantenimiento de las ayudas a los intereses de los créditos ICO COVID-19, (300.000 ampliables a 500.000 euros) y una línea de nueva creación para ayudas directas a empresas para incentivar el consumo (200.000 euros), señaló el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel.

11:10 Descuentos del 20% en los pedidos del Otoño Enológico de la Fundación Caja Rural de Segovia

Los participantes de la iniciativa Otoño Enológico de la Fundación Caja Rural de Segovia podrán beneficiarse del 20 por ciento de descuento en todos los pedidos para recibir en casa gracias a la implicación de la Diputación, a través de ‘Alimentos de Segovia’, desde las 00.00 horas de mañana hasta agotar los cupones disponibles. Los interesados tienen que entrar en www.fundacioncajaruraldesegovia.es, seleccionar los lotes de vino, entre las siete opciones, y finalizar el proceso de compra, introducir el código de descuento “ALIMENTOSDESEGOVIA”. Hay siete lotes disponibles: Blancos de Segovia, Corazón de Valtiendas, Singulares de Segovia, El Decantador, Cava, Champagne y Alma Carraovejas, este último, cien por cien solidario.

11:00 Detenido el presunto autor del robo de canalones en varias calles de Palencia

Agentes de la Policía Nacional de Palencia detuvieron ayer a un hombre como presunto autor del robo de canalones de las calles Los Pastores, Las Monjas y la plaza de Los Dominicos. Los agentes, junto a Policía Local, recibieron un aviso de estos hechos, en torno a la 01.54 horas, por lo que se desplazaron al lugar, donde hallaron una furgoneta abierta en cuyo interior se encontraban varios de estos canalones. Tras ello, se estableció un dispositivo de vigilancia para intentar localizar al autor, que fue detenido por agentes de Policía Nacional, según el parte de sucesos.

10:45 El “Black Friday” generará en Castilla y León 980 empleos, un 6% menos que en 2019, según Randstad

El “Black Friday” y el “Cyber Monday” generarán alrededor de 980 contrataciones, un seis por ciento menos respecto a 2019, cuando se firmaron 1.043. Además, la caída de la contratación en comercio y logística será seis décimas más alta que la media nacional, según refleja un informe elaborado por Randstad. Esta caída es seis décimas más pronunciada que la media nacional (-5,4 por ciento). El volumen de contratación que se firmarán en la Comunidad supondrá el 3,6 por ciento del total del país. A nivel provincial, Valladolid (280), León (180), Salamanca (130) y Burgos (120) registrarán los mayores volúmenes de contratos por el “Black Friday” de Castilla y León, todos ellos por encima de las 100 firmas. Con volúmenes más moderados se encuentran Palencia (90), Segovia (60), Zamora (50), Ávila (40) y Soria (30).

10:40 La Policía Local de León busca al presunto autor de un robo a punta de navaja en una frutería del barrio de El Ejido

La Policía Local del Ayuntamiento de León busca a un hombre como presunto autor de un robo a punta de navaja en una frutería del barrio de El Ejido de la capital. Los hechos se produjeron ayer por la tarde al cierre del establecimiento cuando el sujeto, cubierto por un pasamontañas, accedió al interior del establecimiento y obligó, a punta de navaja, a la dependienta a entregarle la recaudación. Asimismo, el individuo abandonó el lugar con un botín de entre 500-600 euros y la dependienta dio aviso a los agentes, que buscan al presunto autor del robo.

10:30 Detenido un matrimonio de Candeleda (Ávila) por vender droga en su domicilio

La Guardia Civil detuvo a matrimonio de Candeleda (Ávila) por un delito continuado de tráfico de drogas, al dedicarse a la venta en su propio domicilio, donde tenían un invernadero clandestino para acelerar el cultivo de marihuana. Según fuentes del instituto armado, a mediados de año, bajo el estado de alarma, se conoció el posible tráfico y consumo de sustancias estupefacientes por lo que se inició la operación La Cerca. Las primeras investigaciones se centraron en un matrimonio residente en la localidad porque su comportamiento hacía sospechar que pudieran estarse dedicando a la venta de droga conocida como “menudeo” en su propio domicilio, verificando esta circunstancia en labores de investigación posteriores.

10:15 Una multitudinaria pelea en la cárcel de Topas acaba con varios presos heridos

El sindicato Acaip-UGT denunció a primera hora se este jueves el “clima de tensión” que reina en estos momentos en el seno del Centro Penitenciario de Topas y que tuvo su punto álgido en la jornada del miércoles con una pelea multitudinaria entre internos. Varios de ellos tuvieron que ser atendidos en la enfermería del centro a consecuencia de los golpes y algunos de ellos fueron aislados. Según el relato sindical, fue durante la tarde, en el módulo ocho de la cárcel, cuando se produjo un violento tumulto entre los presos que no fue a más “gracias a la rápida y profesional intervención de los trabajadores del centro”. Acaip-UGT cree que el “incidente pudo haberse generado por posibles deudas entre internos y el control del departamento”.

9:50 El ucraniano Sergey Krasovskiy gana el concurso internacional de ilustraciones de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León

El ucraniano Sergey Krasovsky ha ganado el XII Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2020 organizado por la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León junto con el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos), certamen al que se presentaron 72 originales de 28 paleolustradores de catorce países. El segundo premio fue para el italiano Franco Tempesta, el tercero para el español Hugo Salais López y el iraní Mohamad Haghani se hizo un accésit. Según se explica desde la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León, todas las ilustraciones escogidas por el jurado se expondrán en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes hasta finales de marzo de 2021. También se ofertará esta exposición a diferentes instituciones paleontológicas, museos y salas de exposiciones, como se ha hecho en ocasiones anteriores para el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, la Casa de las Ciencias de Logroño, Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ayuntamiento de San Fernando de Henares o sedes de Interclub-Fundación Caja de Burgos o institutos de enseñanza secundaria.

9:38 Salamanca y Ávila, en alerta por lluvias acumuladas de hasta 80 litros

La zona sur y del Sistema Central de Salamanca y Ávila están en alerta este jueves por fuertes lluvias, con episodios que pueden acumular hasta 80 litros por metro cuadrado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web. El nivel de aviso es amarillo, el de meno riesgo, que no afecta a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta. En la zona sur abulense se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 70 litros por metro cuadrado, con una acumulación total durante el episodio que puede superar los 80 litros por metro cuadrado. En el resto, se esperan 40 litros por metro cuadrado, con un acumulado del episodio de 70.

El viento y la lluvia provoca muchas dificultades en Salamanca

9:20 Cocemfe Castilla y León impartirá dos cursos para personas con discapacidad sobre habilidades en la búsqueda de empleo

La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Órganica de Castilla y León (Cocemfe) ha organizado dos cursos centrados en la búsqueda de activa de empleo y destinados a personas con discapacidad. En el primer seminario, titulado ‘Tu brújula hacia el empleo’, se explicarán los primeros pasos en la búsqueda de empleo. Para facilitar el aprendizaje, este curso se llevará a cabo mediante el visionado de pequeños vídeos explicativos e incluye dos clases en directo de dos horas de duración destinadas a aclarar dudas y preguntas sobre el temario del curso y el desarrollo de las tareas que se proponen para cada módulo.

9:00 La niebla dificulta el tráfico en tramos de la red principal de las provincias de Burgos y Zamora

La niebla dificulta a esta hora de la mañana el tráfico en varios puntos de la red principal de carreteras de las provincias de Zamora y Burgos, según informa la Dirección General del Tráfico (DGT). En Burgos los problemas se registran en la N-I a la altura de Monasterio de Rodilla, mientras que en Zamora se recomienda extremar la precaución en la A-52 entre Padornelo y Las Hedradas.

8:45 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) invertirá 60.000 euros en la modernización del Punto Limpio

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) realizará una serie de actuaciones para la modernización del Punto Limpio Municipal con una inversión estimada de 60.000 euros. Las actuaciones tienen como finalidad adaptar la instalación al Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y consisten en: - Ampliación de la superficie cubierta de la marquesina - Instalación de canaleta perimetral a la zona cubierta y pozo de recogida de lixiviados - Adquisición de un contenedor blindado - Adquisición de báscula y equipos informáticos para conectarse a la plataforma electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). - Modificación de las vallas de cierre de la parcela.

8:30 Por Ávila presenta una PNL para la creación de una titulación específica para el colectivo de celadores

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, defenderá hoy una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar la creación de un ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional que reconozca y establezca las funciones laborales de los celadores sanitarios. Así, Pascual defenderá en las Cortes regionales la necesidad de establecer, mediante un ciclo formativo, las funciones específicas de los celadores, de manera que se reconozca, además, la experiencia laboral y las capacidades adquiridas por estos profesionales.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, durante su intervención en el Pleno

8:15 Llegan las lluvias a Castilla y León

Jueves lluvioso el que se va a vivir en Castilla y León. La mayoría de las provincias sufrirán tormentas durante toda la jornada que provocarán el descenso de las temperaturas.

Resumen 25 de noviembre

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció que las provincias de Ávila y Segovia inician este mismo viernes, 27 de noviembre, la desescalada en esta segunda ola de la pandemia de la Covid-19, de forma que se reabrirá el sector de la hostelería, los centros y parques comerciales y los espacios deportivos. Esta decisión se adopta hoy ante la tendencia descendente de la incidencia acumulada y los indicadores de ocupación hospitalaria. Asimismo, informó sobre el levantamiento de las restricciones adicionales impuestas el 6 de noviembre para toda la Comunidad y que a partir del viernes se suspenden en las provincias de Ávila y Segovia, por cumplir las condiciones previstas en los indicadores de riesgo y el semáforo aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Castilla y León continúa manteniendo el ritmo de crecimiento de contagios a la baja, aunque con respecto a la jornada de ayer martes se observa un ligero ascenso, al pasar de 552 a 661 casos. No obstante, la cifra difiere mucho de los 1.862 casos que se contabilizaron el pasado jueves, y entra dentro de la línea que comenzó a marcarse el domingo. Pese a ser mejor que ayer, cuando se registraron 37 muertes, el número de fallecidos sigue siendo aterrador: 34. De ellos, 29 fallecieron en los hospitales -nueve de ellos provenían de algún centro de mayores- contabilizando un total de 3.607 desde el inicio de la pandemia. Otras cinco murieron en residencias, con un cómputo de 2.247 residentes finados a causa del coronavirus. De los nuevos positivos que se han declarado hoy diez tienen diagnóstico del día previo, y los brotes bajan hasta los 517, con 4.758 casos vinculados. Ayer eran 546 con 4.993.

Por último, los castellanos y leoneses alzaron la voz para luchar contra la violencia de género. Con motivo, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la Comunidad se llevaron a cabo numerosos actos contra esta lacra social. Además, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha un proyecto piloto para predecir la posibilidad de sufrir violencia de género a partir de patrones de comportamiento, utilizando técnicas de Big Data. Según fuentes del Ejecutivo regional, se partirá de los datos que recoge la Historia Social, lo que permitirá obtener un modelo que ayude a predecir de manera anticipada la mayor o menor probabilidad de sufrir violencia de género, a través de patrones de comportamiento elaborados. El presidente Alfonso Fernández Mañueco presidio la reunión ordinaria de la Sección de Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. Durante la jornada, avanzó la mejora de la atención a huérfanos víctimas de violencia de género en la Comunidad, incrementando las cuantías de las ayudas y el tutelaje legal.