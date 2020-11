Igea: “Pedro Sánchez es un rey desnudo rodeado de carceleros que quieren destruir España”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), ha comparado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con “el rey desnudo” rodeado de “carceleros” que quieren “desmontar la nación”, mientras que al vicepresidente Pablo Iglesias lo ha equiparado con el expresidente argentino Juan Domingo Perón y lo ha situado al frente de un “movimiento populista”.

En un escrito publicado en su perfil de Facebook, también tiene una comparación para la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien sitúa como “Evita”, lo que utiliza para titular su texto del siguiente modo: “Don’t cry for me Galapagar”, como referencia a la frase de Evita Perón (No llores por mi Argentina) y al lugar de residencia de Iglesias y Montero.

El vicepresidente de la Junta asegura que “una hábil jerezana” ha señalado a Sánchez “cuando iba en su carroza, camino de los presupuestos, delante de toda la multitud”, en alusión al intento de la líder de Cs, Inés Arrimadas, de negociar con el Gobierno la aprobación de las Cuentas para sacar de la ecuación a otros partidos como Bildu o Esquerra Republicana.”No solamente está desnudo, sino que sus palafreneros son, en realidad, sus carceleros”, que en opinión de Igea pretenden que “no salga” de la jaula dorada que unas veces es “el Falcon” y otras el “Coto de Doñana”.

Para Igea, “el bloque de progreso es en realidad el bloque cavernario”, que devuelve “al mito ancestral del nacionalismo, el bloque de la desigualdad, que nos retrotrae a políticas peronistas huyendo del progreso y la racionalidad”. En su escrito, el vicepresidente de la Junta concluye que “La Moncloa está hoy mucho más cerca de la Casa Rosada (Argentina) que de la oficina del primer ministro danés”. ”El presidente ha abandonado la herencia de la socialdemocracia en manos de un movimiento populista, tan peronista que tiene, incluso, a su propia Evita (Don´t cry for me Galapagar)”, ha escrito Igea.

Frente a esto, plantea que España necesita “un proyecto que defienda con energía los pilares de la democracia liberal, la separación de poderes y la libertad de prensa sin límites, que se levante contra la ley mordaza, la ejerza quien la ejerza. Necesitamos, en definitiva, cubrir ese espacio que el liberalismo y la socialdemocracia han dejado como herencia esencial a Europa”.

”Ese espacio no se puede construir sin Ciudadanos. Ese espacio no puede ser sólo Ciudadanos”, ha concluido