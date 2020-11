Modelo residencial del PSOE: más plazas públicas, centros multiservicios de apoyo y no prohibir las visitas

Después de que la semana pasada lo hicieran PP y Ciudadanos, este lunes ha sido el PSOE de Castilla y León el que ha presentado el modelo de atención y gestión en las residencias de personas mayores o con discapacidad que quiere para esta Comunidad.

La propuesta de los socialistas pasa principalmente por el aumento de hasta un 25 por ciento el número de plazas públicas ya que considera que actualmente dos de cada tres son privadas y los del puño y la rosa consideran que ante situaciones de emergencia como la actual crisis del coronavirus se hubiera dado una mejor respuesta si la mayoría de las plazas y residencias fueran públicas.

Además, el modelo residencial por el que suspiran en el PSOE pasan también por centros multiservicios de apoyo a las residencias en los que se presten servicios complementarios como lavandería, catering o estimulación cognitiva así como por unidades de convivencia de hasta un máximo de 16 personas divididas también en función de su grado de discapacidad y con dos evaluaciones anuales.

Garantizar a una persona con dependencia que cuando acceda a un centro residencial no tenga que pagar más del 90 por ciento de su capacidad económica; permitir siempre las visitas de los familiares sea la situación o emergencia que sea además de un protocolo de actuación en las visitas de obligado cumplimiento y no recomendaciones; nuevos protocolos de aislamiento más humanos para impedir que un residente esté las 24 horas en la cama; y la realización de pruebas de detección de virus fiables a trabajadores y residentes cada semana; o que se faciliten datos de cada centro y se publiquen en el portal de la Junta cada día; son otras de las medidas que se incluyen en la propuesta de modelo residencial del PSOE para la Comunidad que, además, incluye la denominación de la futura norma como Ley Integral de Cuidados de Larga Duración.

Si bien, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, dejaba claro que el principio básico que rige a este modelo es la libertad de elección por parte de las personas mayores, de si quieren estar en una residencia o que les atiendan en su casa. En este último caso, el líder socialista apunta que la propuesta de los socialistas pide que haya los mismos servicios tanto para el que decida vivir en el centro como en su hogar.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca

Comisión de investigación en las Cortes

Por otro lado, Tudanca apelaba a la “responsabilidad y lealtad” de los procuradores de los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos (Cs) para apoyar el miércoles en el Pleno de las Cortes la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de personas mayores durante la primera oleada de la pandemia del Covid. “Queremos que sean leales con los castellanos y leoneses y que piensen en la gente mayor de la Comunidad y en cómo van a reaccionar si, con su voto, rechazan la comisión de investigación”, decía, mientras se preguntaba si los procuradores de PP y Cs desean que la sociedad sepa sin saber lo que ocurrió en las residencias ni se van a adoptar medidas para proteger mejor a ese colectivo.

No en vano, apuntaba que, en la actualidad, las residencias de la Comunidad afrontan la pandemia en las mismas condiciones “precarias” que en la primera pandemia, sin ninguna medida adicional. Además, el líder socialista recordaba que el PSOE registrado una petición de comisión de investigación en las Cortes al no quedarles “más remedio” al apuntar que el PP y Cs continúan con sus mentiras y su opacidad, ocultando lo que sucedió.

Hostelería

Por otra parte, Tudanca, reclamaba también explicaciones a la Junta para saber si la reapertura de la hostelería y los centros comerciales en la Comunidad “responde a criterios sanitarios o bien al capricho del Gobierno autonómico, a las urgencias o a su incapacidad para proteger a los sectores más afectados por las restricciones”.

“Me gustaría saber qué va a defender en la Comisión Interterritorial de Sanidad a la hora de plantear sus propuestas de cara a las próximas Navidades, por que no sé si tenemos que creer al señor Mañueco cuando decía que había que salvar las Navidades o al señor Igea cuando hablaba que esa no era la prioridad”, señalaba el líder de los del puño y la rosa, quien respecto a las celebraciones navideñas que se avecinan, aseguraba que “lo más importante no es salvar la Navidad sino salvar la vida de la gente”.