El futuro campus medioambiental de la Universidad de Salamanca, más cerca

Buenas noticias para los salmantinos. Y es que el futuro campus universitario sobre Medio Ambiente sigue dando pasos hacia adelante y está cada vez más cerca de convertirse en realidad.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la directora del Irnasa-Csic, Mar Siles, firmaban este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de aunar sinergias entre las fincas de Castro Eríquez, de titularidad provincial, y la de finca de Muñovela, del Irnasa-Csic, al que de momento aportarán 50.000 euros cada una de estas entidades en el primer año.

Una iniciativa que se enmarca en el futuro campus medioambiental de la Universidad de Salamanca (Usal). “Este convenio supone un paso más en la puesta en marcha del futuro campus agroambiental de Salamanca”, destacaba Iglesias, convencido de que este proyecto es “único, de gran envergadura y de repercusión nacional”, y que está llamado a servir a los intereses del sector primario. “clave” en la economía de Salamanca y sus pueblos.

“Diseñar nuevos ejes de investigación conjunta dirigidos a mejorar la competitividad de las explotaciones es una de las prioridades de este acuerdo, por lo que ambas instituciones estamos en contacto directo con las necesidades del ámbito rural y somos conscientes de que el peso del sector agropecuario en la provincia es muy alto, es una actividad económica esencial y estratégica que sustenta el modo de vida de una parte fundamental de la población”, destacaba el presidente de la institución provincial.

En este sentido, el presidente de la Diputación insistió en que “si no hubiera sector primario, es posible que no hubiera pueblos, de ahí la necesidad de apoyarlo todo lo posible”. Iglesias recordó que, desde su punto de vista, así lo han hecho en los últimos años desde la institución provincial. “Estamos convencidos de que no hay mejor apoyo que poner al servicio de los agricultores y ganaderos de la provincia todas las herramientas que facilita la investigación y la tecnología. Los estudios de hoy, serán la llave en el futuro para unas explotaciones más modernas y rentables y garantizar así el relevo generacional”, concluyó.

Por su parte, Mar Siles, al inicio de su intervención quiso agradecer a la Diputación su receptividad para llevar a cabo este proyecto y ahondó en los objetivos del convenio. “Esta iniciativa pretende potenciar las sinergias de dos fincas que son complementarias, a través de un sencillo plan, definiendo unos objetivos que nos permitirán entrar en esa macroestructura del campus mediambiental con mayor fuerza”, explicó.

Por eso, Siles anunció que su idea es que haya una persona que se dedique en este contexto a cumplir con los mandamientos de un centro así, es decir, explotar la investigación, la formación, la transferencia del conocimiento y la divulgación. “Para ello queremos acceder a convocatorias públicas que nos permitan llegar a esos objetivos”, confirmó. Además, según la directora del Irnasa-Csic, “en dos o tres años ya estaremos integrándonos, con mucha más fuerza a través de estos pasos que vamos dando, en el campus medioambiental para que funcione lo mejor posible”.