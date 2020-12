Sancionan a un bar de León con clientes a la una menos cuarto de la madrugada

Por cuarto día consecutivo, la Policía Local de León ha tenido que intervenir en un establecimiento de hostelería de la ciudad para desalojar a los clientes por incumplimiento de las normas frente a la covid y levantar las actas con las correspondientes multas.

Pero esta vez, y al contrario que las en las tres anteriores ocasiones, la intervención policial se ha producido de madrugada y no por la tarde, o lo que es lo mismo, fuera del horario establecido para el toque de queda. Agentes policiales se personaron en un bar situado en la Plaza del Congreso Eucarístico de la capital leonesa a la una menos cuarto de esta pasada madrugada con clientes en el interior de fiesta.

La broma le va a salir cara al propietario del establecimiento, ya que la Policía, a su llegada, comprobó que aparte de que había clientes dentro del bar se estaban cometiendo otras infracciones, como por ejemplo que no se estaban usando las mascarillas ni la distancia de seguridad y se permitía fumar.

Además, la intervención policial se ha saldado a seis personas por no llevar puesta la mascarilla, otras cuatro sanciones por no guardar la distancia de seguridad, y una al propietario por organización del evento. También le va a caer otra sanción por no colaborar con la autoridad, otra por permitir fumar y una más por extintores caducados.

Varios días de desalojos

esta intervención de la pasada madrugada se suma a otras que se han venido sucediendo desde Nochebuena en León. Así, tras el desalojo de un bar de la calle Caño Badillo el viernes por sobrepasar el aforo permitido, consumir en barra en un ambiente sin ventilación y con los clientes sin mascarilla ni respetando la distancia social, el sábado, los agentes locales tuvieron que intervenir en un bar situado en la avenida Joaquín González Vecín, también por incumplimiento de las medidas de la normativa relativas al aforo. Los agentes se personaron en el establecimiento sobre las 20.10 horas y se encontraron un total de 46 personas, número que rebasaba el porcentaje establecido en la normativa. Se procede al desalojo parcial y se tramitan denuncias por consumo de tabaco, exceso de aforo, incumplimiento de medidas de distancia de seguridad y por tener retirados los extintores.

A estos dos desalojos se suma el que se producía en Nochebuena en un bar musical situado en la calle Varillas, igualmente por no respetar algunas de las medidas de contención de la pandemia. También se superaba el límite de personas que pueden estar en el interior del local, además la música estaba a gran volumen, se consumían bebidas en barra y numerosas personas bailaban en una zona habilitada para ello pero sin mascarilla ni guardando la distancia social de seguridad exigida. En total había unas 72 personas, del aforo total de 91, superando con creces el tercio de aforo permitido.

Fiesta clandestina en Salamanca

Por otro lado, en Salamanca, este sábado se registraba una fiesta clandestina en una discoteca del centro de Salamanca, con 40 personas en su interior, que fueron identificadas por la Policía Local cuando salían ya en la mañana del domingo desde un hotel próximo ligado a la discoteca, que está investigando. este asunto