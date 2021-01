«Ha sido una torta en la cara; nos han traicionado y habrá dificultades económicas»

Desde este viernes pasado, Reino Unido está oficialmente fuera de la Europa de la Unión cinco décadas después de una relación más que tortuosa y cuatro años y medio después del polémico referéndum impulsado por un incrédulo David Cameron que, presionado por el partido y la oposición, lanzó un órdago que pensaba que no iba a salir adelante pero que, como un boomerang, se volvió en contra y hasta hoy.

El acuerdo comercial alcanzado y firmado este pasado miércoles, que supone una salida ordenada del Reino Unido de Europa del mercado interior, es, por el contrario, el inicio de una nueva etapa llena de incógnitas, miedos e incertidumbres para los británicos, pero también y sobre todo para las decenas de miles de personas de otras nacionalidades que viven en las islas , con su vida allí, y que temen por su futuro. Una de estas personas es la bilbaína de nacimiento pero criada en Valladolid Arantxa Fernández, que tras veinte años viviendo y trabajando en Londres, aún no sale de sus asombro por lo ocurrido. «El Brexit ha sido una torta en toda la cara. Me siento traicionada y creo que habrá consecuencias económicas además de burocráticas», advierte a LA RAZÓN esta Licenciada en Filología Inglesa, activista en defensa de los derechos de las nacionales en Reino Unido y eso que trabaja para el Gobierno británico en el Ministerio de Energía.

«La verdad es que estoy emocionalmente triste por que estar fuera de la UE no traerá nada bueno», asegura Arantxa, una mujer que se enamoró de Londres cuando viajó por vez primera a pasar un verano para aprender inglés hace más de dos décadas que tiene su vida y su futuro en la «City» y, por suerte para ella, dispone de doble nacionalidad: británica y española. «Sobre el Brexit se han dicho muchas mentiras; se lanzaron mensajes populistas y en un momento de crisis que calaron entre los ingleses, sobre todo en la clase baja», señala, mientras recuerda que el resultado del referéndum «fue muy ajustado», y que mucha gente «no votó porque pensaba que no iba a salir. Además, apunta, que la mayoría de los funcionarios tampoco están a favor». Y es que esta vallisoletana no da crédito a que en el país más defensor del libre comercio y una de las naciones más liberales se haya llegado a esta situación.

Pese a todo, considera que el Reino Unido saldrá adelante porque es un país «fuerte» en lo económico, y, sobre todo, dice, «muy liberal y transparente». En este sentido, compara la situación de Inglaterra con España, tanto en lo político, económico e incluso en lo sanitario con la crisis sanitaria del coronavirus, y lo tiene claro: «Me siento más segura en Reino Unido».

Cuenta que en Londres apenas se dan noticias sobre España, que se informa cada día en los medios nacionales sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y asegura estar «muy preocupada» por lo que ve, lee, escucha o le cuentan. «Me parece vergonzoso; tengo la sensación de que España está dirigida por el peor Gobierno desde Franco y que los españoles viven en una dictadura disfrazada».

Respecto a la pandemia, cuenta Arantxa que la está pasando como la mayoría, teletrabajando e intentando cumplir las medidas de prevención, aunque explica que en Reino Unido no están siendo tan «estrictos» como en España. Al respecto, señala que por la calle no hace falta llevar la mascarilla, que esta sólo es necesaria para entrar en sitios cerrados, y que mientras en nuestro país hemos estado confinados en casa sin salir salvo lo básico, allí podían pasear o hacer deporte.

Al 2021 pide que termine esta «pesadilla» pronto y que la vacuna sea eficaz. Y sobre la nueva mutación surgida en Reino Unido, tiene claro que, «casualidades de la vida», ha surgido a la vez que cuando se estaba ultimando el Brexit. «Creo que ha sido una táctica política para acelerar el acuerdo», dice. Y, antes de finalizar, deja claro su malestar porque a su llegada a España esta Navidad para ver a la familia en un vuelo que aterrizo en Santander, nadie le miró la PCR. «Es alucinante», sentencia.