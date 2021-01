La policía levanta 95 actas por incumplimiento de las medidas sanitarias frente a la COVID-19 en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional levantó 95 actas por incumplimiento de la normativa sanitaria durante la tarde de ayer en Valladolid.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de España informaron que se intervino en diferentes bares de las plazas Martín Manso y Poniente y en un piso de la Calle Solanilla.

La información remitida indica que en la Plaza Martín Manso, los agentes propusieron para sanción a las 15.00 horas, a 13 personas por no llevar la mascarilla. Además, a las 18.30 levantaron once actas por estar juntas más de seis personas y otras dos por no llevar mascarilla.

En cuanto a la Calle Solanilla, los policías propusieron a las 20.15 para sanción a siete personas en un piso de dicha calle que estaban celebrando una fiesta.

Por último, Plaza Martín del Poniente la Policía Nacional propuso a las 20.45 horas para sanción en un local a 60 personas por exceso de aforo, ya que el máximo permitido era de 42 y había en el momento de la intervención 54 clientes y seis trabajadores.

Además, levantaron un acta al establecimiento y propusieron para sanción a otra persona por no llevar mascarilla.

Los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Valladolid, asumieron las intervenciones.