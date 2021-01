Puente se reunirá de forma telemática con la ministra Maroto para hablar del futuro industrial de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se reunirá en los próximos días de forma telemática con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para hablar del futuro industrial de la capital vallisoletana. Durante este encuentro, que iba a ser presencial aprovechando la presencia de Maroto en la provincia pero que finalmente se llevará a cabo por videoconferencia, Puente trasladará a Maroto los proyectos que hay en marcha y que pueden optar a fondos europeos., según anunciaba este viernes el primer edil vallisoletano.

Por otra parte, el alcalde denunciaba la “actitud pasiva” de la Diputación Provincial con la institución ferial de Valladolid, en función de las últimas reuniones del consorcio, y achacaba esta posición de disenso al “proceso interno en el PP actual” así como a “algún episodio” en los consejos celebrados en los que “los compromisos” de la administración dirigida por Conrado Íscar “no se han visto con claridad”.

“Ya no hablo a futuro e incrementar las cantidades, sino incluso anteriores, ya formalizados, y de alguna manera se ha visto alguna actitud algo remisa a hacer sus aportaciones y apoyar la dinámica de la Feria en este momento”, criticaba Puente, quien recordaba que la institución ferial cuenta con una situación “complicada” porque lleva “bastante tiempo sin actividad y eso hace que todas las previsiones hechas de ingresos se hayan caído”.

Este punto “exige” a las administraciones una modificación de los compromisos para “mantenerla en pie”, apuntaba.

El regidor mostraba su intención de “aportar lo que sea necesario” desde el Ayuntamiento, una actitud “positiva” que también ha percibido en la Junta, e insistió en la posición “sorprendente” de la Diputación Provincial “porque no ha sucedido así en la historia lejana”, sino que “hasta ahora siempre había sido colaboradora”. “Da la sensación de que pretenden escurrir el bulto o no mostrar el mismo compromiso histórico”, reiteró.

Puente descartaba también que la Diputación no ha ido tan lejos como para dejar el Consorcio, sino más bien hacia una “actitud un tanto pasiva” después de manifestar que “tiene un presupuesto que no contempla ayudas, que tendrá que valorar a lo largo del año”. En este sentido, reprochó que a la luz del público “hay buenas palabras pero a la hora de los hechos su estrategia parece que se desvincula de la ciudad”. “El presidente siempre dice que la ciudad y la provincia tienen que ir de la mano; pero por otro lado parece que se quiere desligar, lo cual es un error, porque la capital no se puede entender sin la provincia, sobre todo en cuestiones como turismo, seguridad, servicios públicos o economía. Dispersar esfuerzos es un error”, decía.

El primer edil situaba el “disenso” en un punto anterior al desacuerdo del convenio de bomberos entre Ayuntamiento y Diputación en el proceso interno del PP en este momento. Por ello, consideraba que hasta que los ‘populares’ “no lo resuelvan, todos estarán a reivindicarse”. “Por desgracia han elegido para ello el enfrentamiento con el alcalde. Si es solo conmigo, no pasa nada, el problema es cuando lo pagan los ciudadanos. Es un enfoque equivocado. Lo importante es que la ciudadanía no sufra perjuicios derivados de conflictos institucionales”, lamentaba.

Pingüinos simbólico

El alcalde de Valladolid señalaba también que no está prevista la llegada de motoristas de fuera de Valladolid este año a Pingüinos y apuntaba que las inscripciones son “un gesto de solidaridad y de compromiso con la concentración”.

A su juicio, se puede hablar de “no concentración” pues la edición de este año y las actividades son muy restringidas y “solo va haber una pequeña exhibición en el Real de la Feria, que a ver si se puede llevar a cabo, hay una exposición de motos antiguas en un centro comercial de la ciudad y un mercadillo en la acera de Recoletos”.

En su opinión, la mayoría de las inscripciones no se van a materializar ni van a saltar a asistencia presencial de los inscritos, “pues muchas de las inscripciones se producen fundamentalmente de modo simbólico”,decía.

Pingüinos 2021 lleva más de dos mil inscripciones, pero este año son gratuitas y sin derecho a acampada, cuyo emplazamiento está cerrado.