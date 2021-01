La comisión de los fondos mineros aprueba por consenso la lista de comparecientes

La Comisión de Investigación de las Cortes sobre el Análisis de las Ayudas recibidas por la Comunidad de Castilla y León en el marco de los Planes Estratégicos del Carbón acordó por consenso el primer listado de comparecientes que lo conforman 12 personas entre directores generales de Energía y Minas de la Junta y secretarios de Estado del Gobierno en los últimos años.

De esta forma, según fuentes parlamentarias, la Comisión llamará a declarar a los directores generales de Energía y Minas: Luis Carlos Escudero, Manuel Ordóñez, Ricardo González y Alfonso Arroyo; los secretarios de Estado y los secretarios generales de Energía: Antonio Joaquín Fernández, Ignasi Nieto, Pedro Marín, Davia Navia y Alberto Nadal, así como a los gerentes del antiguo Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras (IRCM), Juan Miguel Benítez, Pedro Lázaro y Carlos Fernández.

Por tanto, la Comisión de los planes del carbón, una de las tres que figura en el acuerdo de gobierno de PP y Cs, celebrará a mediados de febrero una nueva reunión para fijar el calendario de comparecencias, con el objetivo de obtener la información relevante de todos los trámites relacionados con la planificación y gestión de los planes Miner (1998-2005, 2006-2012 y 2013-2018). Además, los grupos dejaron abierta la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de comparecencias en el futuro.

El Grupo Popular dejó claro, en esta primera reunión, las competencias de las dos administraciones intervinientes en los planes (Ministerio de Industria y Junta de Castilla y León) a la hora de identificar y vincular los comparecientes en la comisión, para que el contenido de la misma responda a un “verdadero trabajo, análisis e investigación de las ayudas y no a un espectáculo sobre posibles comparecientes que no tengan nada que aportar”.

Por su parte, el socialista Rubén Illera criticó que Cs y PP presentaran prácticamente las mismas personas en sus propuestas de comparecencias, en las que censuró olvidos como los referidos a cargos como el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, o la exviceonsejera Begoña Hernández, número dos de este departamento durante la etapa del fallecido Tomás Villanueva.

Illera destacó que plantearon la citación de directores generales de “gran relevancia” como Carlos Martín Tobalina y Heidi Millán, si bien ante el desconocimiento -dijo- de PP y Cs sobre quienes eran, se hizo un receso para que se interesaran por estas personas. Al final, Martín Tobalina fue incluido y Heidi Millán se ha dejado para más adelante.

Además, criticó que han celebrado ya seis reuniones y a su juicio no han adelantado “nada al respecto”. También expresó el “profundo malestar” de su grupo por la falta de colaboración de la Junta con las solicitudes y peticiones de documentación. En su opinión, el Ejecutivo autonómico está colaborando “más bien poco”.

La portavoz de Ciudadanos, Blanca Delia Negrete, reivindicó el compromiso de su formación “con la regeneración y la transparencia” y mostró su satisfacción porque los demás partidos políticos hayan valorado la propuesta ‘naranja’, con una lista “transversal y abierta, para conocer qué pasó con los miles millones que se destinaron a la recuperación de las cuencas mineras”.

La procuradora de Cs recordó que estas comisiones no sustituyen la labor de los juzgados, pero sí que pretenden dirimir las responsabilidades políticas en la gestión de estas partidas. “Vamos a empezar a llamar a los técnicos, para que enmarquen el contexto de estas ayudas, y luego avanzaremos hacia los responsables políticos”, dijo.

No obstante, la parlamentaria autonómica afeó que el PSOE no llevase una propuesta propia y explicó que los tiempos de la Comisión se han dilatado mucho porque el Grupo Socialista solicitó “más documentación e informes que no existían y esperábamos que, con tanta información, trajeran una gran lista e intentaran convencernos con ella”.

“Sin embargo, ha echado balones fuera, han culpado a la Junta sin hacer ningún análisis. Estoy terriblemente sorprendida y un poco decepcionada”, criticó.

“Para nosotros, la transparencia es un compromiso ineludible con los castellanos y leoneses. Queremos saber qué pasó con esos fondos, dirimir responsabilidades políticas y, si ha habido errores o malas prácticas, asegurarnos que no vuelva a pasar”, concluyó.