Principios y valores, condición sine qua non, para el mando de España

Todos los días toca denunciar un cúmulo de barbaridades de diversa intensidad y campo, pero todas ellas de enorme gravedad y preocupación para el conjunto de españoles y ya independientemente de las diferentes ideologías, siempre que sean sensatas, pues el grado de locura supera cualquier visión política que sea, ya que estas, aunque distintas, si son de convicción democrática plena no pueden compartir la enajenación que estamos viviendo en todo, día a día.

En ninguna nación europea se quita una Cruz en un municipio cualquiera como ha pasado en Aguilar de la Frontera . La Cruz es el símbolo cristiano redentor y es la dignidad del cristiano . España y el resto de Europa son cristianas, y nuestra cultura y tradición española, europea y occidental son cristianas, y además el devenir de Europa, desde hace veintidós siglos se origina con el valor supremo de la libertad que Numancia aporta, que junto a la cultura grecorromana, y cristiana que acrisolan nuestras raíces más profundas, deviene todo ello en la creación de los derechos humanos y la democracia. Portugal, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suiza, Italia... están cuajadas de Cruces, de la imagen de la Virgen María, y de símbolos cristianos, además de las Iglesias , monasterios y catedrales . En ninguna nación europea y civilizada se quita una Cruz. Además en toda Europa se respetan al máximo los símbolos de la cristiandad, en permanente respeto tanto a los practicantes como a los que no lo son. El Presidente de Francia, una Republica laica, no duda en defender y alabar a los católicos en los ataques que han sufrido en Francia, o denunciar así mismo ataques antisemitas, afirmando que quien hace todo eso no son dignos de la Republica y se les castigará.

Espero que el Presidente del gobierno, que aún no ha dicho nada en la profanación de la Cruz, aparecida en un vertedero, lo diga también de inmediato, exigiendo a la Alcaldesa de Aguilar de la Frontera que reponga tal abyecta ofensa, y así mismo que lo haga contundentemente el Presidente de la Junta de Andalucía, que hasta el momento no se le conoce ni una sola denuncia de la situación. Auténticamente indigno que los responsables del gobierno de la nación y de la Junta de Andalucía no hagan nada. Un escándalo inadmisible y compartido sin precedentes. Los católicos, que es mi caso, o no católicos, y cualquier español de bien, creyente o no, exigimos todos, reparación inmediata, ante tal ignominia.

En ninguna nación europea y en ninguna nación del mundo ha dimitido en un momento de grave pandemia, en un repunte de tercera ola muy agresivo, añadiendo variantes más contagiosas aún y justo al comienzo de la vacunación, un Ministro de Sanidad, pero no por una gestión garrafal, como debiera haber hecho hace un año, sino para ser premiado como cabeza de lista de unas elecciones autonómicas.

Además con el plan bien mentado para que un supuesto efecto mediático desde un cargo ministerial pueda envolver al candidato en un áurea institucional, y así mismo habiendo compartido el cargo de Ministro con el de candidato de forma injustificable durante muchos días, y acompañarse de últimas recomendaciones de su interlocutor sanitario informando hace diez días que la variante británica, mucho más contagiosa, es una anécdota, para hoy mismo ya reconocerse que está siendo más agresiva y extendiéndose rápidamente con consecuencias fatales añadidas.

Todo ello calculando la fecha idónea para los intereses electorales del gobierno, y para ello teniendo que obviar e ignorar las peticiones de las autonomías de cualquier color para restringir los contagios con acciones mucho más severas, que ahora no interesan con parámetros iguales a los vividos de mayor incidencia, pero que si se aplicaran rompería el idílico efecto del ministro - candidato, y todo ello a costa de la salud de los españoles. Un solo contagio provocado por esta negligencia y falta de respeto es inadmisible. Una sola muerte provocada por esta inmoralidad un crimen.

El ministro dimite finalmente y dice que “vas a disfrutar” a su sucesora ... -supongo que será un grave lapsus, si bien no ha rectificado- , y ni una sola palabra de todo lo erróneo, confundido , negligente o gravísimo que ha hecho, de lo cual hay mucho, y de todo tipo de cuestiones. Lo último que le toca aún como ministro: ¿Por que no ha dicho tampoco la verdad sobre las vacunas a todos los españoles, promete a Madrid un número y lo recorta y ahora cuando no se ha hecho más que empezar se corta de raíz la vacunación, sin dar explicación alguna? Posición extremadamente grave, jugando con la salud de todos los españoles y engañándoles. ¿ Esto es convicción y ejercicio ético y democrático? Evidentemente es ejemplo palmario de todo lo contrario.

Nadie habla de Canarias. Solo un poco, ante imágenes que han recorrido todo el mundo y entonces dos ministros viajan a Canarias. Miles de inmigrantes ilegales en las islas, promesa de arreglar esta gravísima situación pero viviendo en hoteles de lujo, deambulando por todas las calles y organizando inseguridad y miedo en los canarios. Muchísimos de los que llegan muy bien organizados y personas fuertes sin necesidad alguna por llegar con medios diversos. Otros sin esos medios y permitida su entrada por otros países y desde luego todos con logística sofisticada para poder llegar a Canarias con lanzaderas, y después unas pocas millas más son ya fáciles y posibles para la llegada. Sin los medios logísticos previos imposible llegar. Todo ello permitido y sabido, el gobierno urgido a ir a Marruecos, acordada la fecha y súbitamente cancelada.... un auténtico despropósito y muy grave posición de España para la defensa de nuestras intereses y fronteras, esta vez en Canarias, y dejando hacer con evidencia palmarla, a los ilegítimos e ilegales intereses de otros países. Extremadamente grave y sin dar explicaciones a todos los españoles y de ellos los canarios primeros sufridores ilegitima e injustamente.

Mientras, aviones " fantasma” viajando a la península para repartir inmigrantes ilegales y un policía morir contagiado, al que desde aquí quiero honrar y mandar el pésame de muchísimos españoles de bien a su familia, uniéndonos en su dolor y mandándoles todo nuestro cariño, al haber ido a reforzar la seguridad de la llegada masiva de ilegales a las islas, en medio del oscurantismo de la actuación y negligencia constante. ¿Esto son principios, convicción, y ejercicio de los valores y ética democrática? Evidentemente no.

Ante la falta de coordinación y seriedad en la distribución y planes de vacunación nos encontramos que alcaldes, consejeros, y otros responsables de las administraciones están vacunándose sin tener que hacerlo, y forzados a dimitir por sus partidos por este hecho. Menos mal que en esto parece que están de acuerdo. Sin embargo, una doble no, triple, tampoco... una cuadruple vara de medir a la hora de la dignificación de la política, con lo que supone la sana dimisión. Qué curioso y original dimitir por no deber ponerse la vacuna, cosa que evidentemente debe ser así al saltarse las exigencias de los protocolos correspondientes, y sin embargo no dimitir el vicepresidente del gobierno y ministros del mismo gobierno por vejar e insultar al Rey que es el Jefe del Estado, y el Presidente del gobierno no decir nada, y no cesarles ipso facto, es decir, ser cómplice; no dimitir el vicepresidente y algún ministro del gobierno por subvertir el orden constitucional y el estado de derecho, con declaraciones y uso estratégico de los medios afines previamente subvencionados, y además hacerlo por miembros del propio gobierno- inconcebible psicopatía anti democrática -, y sin que el Presidente del gobierno diga nada, ni cesarles sobre la marcha, es decir, ser cómplice.

No dimitir por atacar también desde el propio gobierno a la independencia de la justicia y división de poderes, y sin que el Presidente del gobierno cese a esos miembros del gobierno fulminantemente, no diga nada, es decir, ser cómplice. Tampoco dimitir un vicepresidente del gobierno estando imputado su partido y en estudio la imputación suya personal, sin que el Presidente del gobierno diga nada, es más lo avale- insólito-, es decir, ser cómplice. No dimitir un ministro de sanidad por mentir y engañar desde marzo pasado conociendo meses antes la gravedad de la pandemia y no querer informar a todos los españoles, pues había que llegar a una manifestación ideologizada el 8 de marzo donde se contagian varias ministras y una vicepresidenta .

El Primer ministro de Italia dijo que de no haber informado de todo a los italianos, hubiera sido criminal. Engañar a los españoles negando los casos de contagio y cifrándolos en unos pocos su Director de salud, respaldándole, diciendo que no hacían falta mascarillas, engañando en la compra de material sanitario, comprando mucho material defectuoso, interponiendo empresas fantasma, de muy dudosa gestión en los presupuestos de compra y los metidos de contratación. Engañar y mentir en escudarse en la ciencia y comité científico y no existir, tras muchos meses preguntando los medios por dicho comité científico. Engañar y mentir a instituciones sanitarias de rigor que se ofrecían para evaluar los hechos desde el principio para corregir y reconducir la situación y negarles esa posibilidad a la espera de elegir " el mejor momento “. No contar negligentemente con los expertos médicos , n farmacéuticos , veterinarios y de otros sectores sanitarios así como de los residencias de mayores y sus colegios, para coordinar una verdadera estrategia con pleno conocimiento y medios . Encerrar ilegalmente el ministro a Madrid y al no poder, decretar el estado de Alarma y dejar en evidencia entonces Madrid al Presidente del gobierno, por una magnífica gestión, y en cambio ahora con números alarmantes de verdad, no hacer lo que perversamente hizo con Madrid. Prometer un plan de vacunación nacional, levantar expectativas a todos los españoles en Navidad , con el consiguiente aumento negligente e irresponsable de contagios y por tanto de índice de mortandad, de nuevo mentir, y no ser verdad dicho plan de vacunación. Dejación de funciones en medio de un estado de alarma decretado para seis meses y paripé de cogobernanza y cuando por ley las Comunidades Autónomas necesitan mayores restricciones no “cogobernar” nada e impedir dolosamente los medios legales para evitar mayores contagios y muertes.... en resumidas cuentas un auténtico escándalo de dimensiones siderales, y lógicamente directamente involucrado en todo ello el Presidente del gobierno, como actor principal, que es quien en el resto de Europa hubiera dimitido hace tiempo por cúmulo de inmoralidad, y de ausencia palmarla de la más mínima ética política.

¿Esto son principios, valores , convicciones y ejercicio de los fundamentos éticos de la democracia? Evidentemente no absoluto.

Por último, no quiero dejar de agradecer como español la labor de las Fuerzas Armadas y su compromiso de honor con todos los españoles y en estos momentos, con la nevada extrema y con la trágica pandemia que nos asola, con miles de muertes y el hondo dolor de sus familias. Son ellas en su labor, independientemente también de otros tantos colectivos y al frente los sanitarios, las que mantienen firme la dignidad de los españoles, honrando a los enfermos y honrando a los muertes y sus familias, todos los días, pues custodian y ejercen diariamente la aplicación de los imperecederos principios y valores que sustentan el firme progreso de la sociedad, y sustentan la columna vertebral de la esencia de la democracia. Es por ello que rindo honor al hasta ahora Jefe de Estado Mayor de la Defensa, General de Ejército del Aire, Miguel Ángel Villarroya, cuya dimisión es un alto sacrificio que no le correspondía, pues independientemente de la lógica que significa que las altas instancias del Estado, como pasa en nuestro entorno europeo, han de vacunarse por esa lógica indiscutible, por su alta responsabilidad institucional, labor diaria, y de mantenimiento de la seguridad del Estado, resulta que además, estaba inmerso en un protocolo de vacunación oficial.

Hace bien poco, por ejemplo, tuvo que desplazarse a Mali, muestra evidente, que se entiende en párvulos, de la necesidad de vacunación. Por tanto, mi convicción es, dadas las solemnes palabras de la ministra de Defensa, a la que si creo, que el verdadero responsable es el Presidente del gobierno, buen conocedor de todos los antecedentes, que no está actuando como debe con la vacunación y no está diciendo la verdad de lo que está ocurriendo con ella a todos los españoles, siendo por tanto responsable de este injusto hecho, que dignifica aún más si cabe, por su sacrificio, al General Villarroya, pues en su alta responsabilidad ha querido anteponer el honor y la dignidad de todas las Fuerzas Armadas, y con ellas, el honor y la dignidad de todos los españoles. Mi profunda admiración, respeto y deuda de honor, como español, al General Villarroya .

Pedimos por enésima vez desde la sociedad civil que el Presidente del gobierno anteponga los principios y valores todos los días en su labor de gobierno, - ello está por encima de ideologías -, puesto que no lo hace de ninguna manera, y “es condición sine qua non, para ejercer el mando”, y ello exige un cambio radical de rumbo y de socios que afirman y actúan, queriendo destruir España todos los días . ¿ Que más hace falta entender, comprobar y asimilar cuando los hechos, sin interpretación alguna, nos lo muestran diariamente ? ¿ que parte de ello no se entiende? Los mínimos principios morales y éticos exigen inexcusablemente todo ello.