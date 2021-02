Castilla y León sigue progresando adecuadamente. Pese a la gravedad de la situación y que la Comunidad se mantenga en el nivel 4 de alerta sanitaria, el máximo, lo cierto es que los datos que siguen llegando cada día en la última semana sobre todo invitan al optimismo y la esperanza en esta lucha sin cuartel contra el coronavirus.

Este lunes Castilla y León baja de los quinientos nuevos contagios por vez primera en mucho tiempo. En concreto, se han detectado 494 positivos, lo que suponen 112 menos que hace un día, pero, sobre todo, se confirma que la estrategia preventiva de la Junta con los cribados masivos en ciudades, pueblos y empresas, así como las duras medidas de restricción que se están tomando en la Comunidad, como el toque de queda a las ocho de la tarde, el cierre dela hostelería de interior, el límite a cuatro el número de personas no convivientes que pueden juntarse o el cierre perimetral de la Comunidad y entre provincias, están funcionando.

Estos nuevos positivos elevan a 202.576 el total de contagiados en la Comunidad desde marzo. León, donde en se ha levado a cabo este lunes la sexta y última jornada el cribado masivo en el que la ciudad se está volcando, es la provincia que más casos ha detectado en las últimas 24 horas con 162, seguido de Palencia y Valladolid con 59 y 58, respectivamente.

Los brotes activos también siguen descendiendo y por vez primera en este 2021 han bajado de los mil. En concreto, son 935 los focos abiertos por toda la Comunidad, 84 menos que el domingo, y con 6.573 personas implicadas en alguno de ellos, 617 menos que ayer.

Salamanca y Segovia con 237 y 235 son las provincias con más brotes y afectados, 2.036 y 1.139 respectivamente.

Las buenas noticias llegan un día más de las 57 nuevas altas hospitalarias, que elevan a 23.986 el total de personas que han superado la enfermedad desde marzo en Castilla y León y que consiguen también que la presión hospitalaria esté contenida.

El dato negativo una jornada más lo pone la elevada mortalidad que sigue desplegando este virus. La Comunidad lamenta este lunes la muerte de otras treinta personas por covid, de las que 28 han perdido la vida en los hospitales (nueve en León; ocho en Valladolid; tres en Salamanca; dos en Soria, Segovia y Burgos; y una en Ávila y Palencia) y otras dos han fallecido en la residencia en la que vivían.

Con esta cifra son ya 4.979 las personas que se han ido de este mundo en Castilla y León por la covid en los hospitales de la Comunidad, a las que hay que sumar 1.119 personas más usuarios de residencias y 1.105 que murieron con síntomas compatibles con la enfermedad pero no les hicieron la PCR que lo confirmara.

Residencias

En cuanto a la situación epidemiológica en los 1.214 centros residenciales de personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, aparte de los once usuarios de estos espacios fallecidos (nueve en hospitales y dos en la propia residencia), cabe señalar que en las últimas 24 horas se han detectado en estos lugares once nuevos contagiados, que elevan a 14.686 el número de residentes que se han infectado de covid desde marzo.

Además, once usuarios con síntomas compatibles están ya aislados en sus habitaciones para impedir una posible expansión del virus, cinco más que ayer, mientras que otros 1.331 residentes -ocho menos que hace un día- sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores.

Las buenas noticias llegan también a las residencias de la mano de los 24 usuarios que han sido dados de alta durante el último día y que dejan la cifra total de residentes que han superado a la covid en 13.425.

Y respecto a la evolución de la pandemia en los 25 centros de personas mayores o con discapacidad propios de la Junta, en estos momentos son 24 los usuarios de estos lugares los que se encuentran hospitalizados por coronavirus, uno menos que ayer, mientras que 96 residentes sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo para evitar una posible exposición al virus.

La mayoría de ellos (87) están en su habitación de la Residencia de Personas Mayores de Ponferrada, en la provincia de León; mientras que otros seis se encuentran en la Residencia de Personas Mayores Armunia de León; dos en la Residencia de Personas Mayores Burgos I; y una en la Residencia Asistida de Personas Mayores “La Rubia” de Valladolid.