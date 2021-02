Cientos de sindicalistas se echan a la calle en Castilla y León para reclamar reformas y la subida del salario mínimo

Cientos de sindicalistas de CCOO y UGT han reclamado ante las subdelegaciones del Gobierno de España en las provincias de Castilla y León la derogación de la reforma laboral y de la Ley de Pensiones de 2013, así como el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

La más multitudinaria ha sido en Valladolid, en una protesta celebrada bajo el lema “¡Ahorá sí toca¡” y en la que han estado presentes los secretarios autonómicos de la UGT, Faustino Temprano, y de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés.

En declaraciones a los periodistas, los dos responsables autonómicos han dejado patente que los sindicatos durante la pandemia han demostrado su responsabilidad, llegando a acuerdos en el Diálogo Social, y ahora toca al Ejecutivo central cumplir con sus compromisos.

Vicente Andrés también subrayó que aceptar el “veto” de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en relación al SMI que ha aceptado el Gobierno bipartito del PSOE y Unidas Podemos es entregar a la patronal unas “armas” que no son equitativas ni positivas para la sociedad. “La excusa del Ejecutivo al decir que si no hay acuerdo entre todas las partes no habrá una subida del salario mínimo impide que haya un mercado de trabajo estable y salarios dignos”, señaló.

En ese sentido, el líder autonómico de CC OO apostó por sentarse, “de igual a igual” con los empresarios para negociar las condiciones de trabajar.

Su homólogo en UGT, Faustino Temprano, exigió que PSOE y Unidas Podemos cumplan con lo que plantearon en la campaña electoral y que luego firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el acuerdo de Gobierno como la subida del SMI, las derogaciones de las reformas laborales y el mantenimiento del sistema público de pensiones.

“Queremos que el Ejecutivo de marcha atrás con la congelación del SMI para que suba hasta los mil euros mensuales en 2021, además de tener como objetivo de cumplir con la Carta Social Europea para que, a finales de la legislatura, el salario mínimo sea el 60 por ciento de los sueldos firmados en convenios colectivos”, aseguró.

Temprano apuntó que este incremento del SMI también beneficiará a otros trabajadores con un salario base, tal y como recogen algunos convenios colectivos.

Pensiones

En cuanto a las pensiones, los sindicatos apostaron por la revalorización automática de las prestaciones y continuar con un sistema pública, donde prime regularizar más los gastos que los ingresos. El manifiesto conjunto de UGT y CCOO alerta que se abandonan, “de forma intolerable”, compromisos políticos para “abonar” teorías que solo persiguen dar pasos en la destrucción del sistema de pensiones del país.