Fernández Mañueco insiste en que la “prioridad” es la seguridad sanitaria para reactivar economía y empleo

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a recalcar que la prioridad de la Junta es la “seguridad sanitaria” con el “fin de reactivar la economía y el empleo” y ha defendido la medida tomada ayer por la Junta, tras conocerse que el Tribunal Supremo tumbaba el toque de queda a las 20 horas, que no permitirá abrir aquellos establecimiento que no sean esenciales después de las ocho de la tarde. En este sentido ha manifestado que “lo sencillo es no hacer nada, pero también lo más irresponsable”, en el transcurso de un encuentro virtual con empresarios de Castilla y León donde se ha abordado cómo se van a aprovechar los fondos europeos.

“Nos hallamos en un contexto difícil y complejo”, ha asegurado Fernández Mañueco, durante este encuentro en el que ha estado acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y ha recalcado el apoyo del Gobierno regional a los sectores más afectados por la pandemia. De esta manera ha recordado las medidas puestas en marcha por la Junta, que han facilitado liquidez a las empresas y ayudas directas, a lo que se ha añadido una fiscalidad moratoria.

También ha recordado el proyecto de Presupuestos aprobado por las Cortes la pasada semana, un “paso fundamental” para el impulso de la recuperación económica y para afrontar el futuro “con la mirada puesta en vacuna”.

En esta dinámica económica, Fernández Mañueco ha indicado que la llegada de fondos europeos suponen una “oportunidad” que se debe aprovechar más que nunca y, en este punto, ha hecho un reconocimiento a Europa y ha defendido la “vocación europeísta” de Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, celebran una reunión telemática con empresarios de la Comunidad sobre la puesta en marcha de los Fondos de nueva generación de la UE

En este sentido, el presidente ha vuelto a apostar por aprovechar esos fondos para la transformación digital “más necesaria que nunca”, y para proyectos relacionado con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Una “oportunidad que se nos brinda”, con un proceso “abierto y participativo” y donde se hace más vital que nunca la colaboración público-privada. “No es una vocación, es obligada e imprescindible”, ha afirmado. Y por ello ha incitado al colectivo empresarial a trabajar de manera denodada, al asegurar que se “necesita más que nunca vuestro empuje y olfato”.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha recalcado que “cuantos más proyectos de calidad se presenten, más fondos van a llegar”, recalcando lo prioritario por trabajar en áreas que tengan que ver con la creación de empleo en la era digital, la transformación de la educación, la economía verde, una Sanidad de primera categoría, y la transformación digital de la Administración.

Fernández Carriedo ha abierto a la sociedad empresarial su participación para debatir el destino de estas ayudas, tanto a través del Diálogo Social, o con varias mesas específicas, de la que formarán parte representantes del mundo empresarial, de la sociedad científico-tecnológica o de las entidades locales de la Comunidad.

Por último, el consejero ha insistido en que se debe “estar preparados y no esperar a las convocatorias a la hora de diseñar los proyectos”, debido al escaso margen de tiempo que va a existir para ejecutarlos y que deben ser proyectos tractores y en línea, además de transformadores y innovadores.