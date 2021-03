La Diputación y el Ayuntamiento de Segovia estrechan lazos para apoyar a los olímpicos segovianos David Llorente y Javier Guerra

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Segovia se unen en un proyecto común de apoyo y colaboración con los deportistas segovianos, David Llorente y Javier Guerra que, presumiblemente, representarán a nuestra provincia en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 del 23 de julio al 8 de agosto.

La Casa del Deporte ha acogido un acto en el que se ha escenificado esta cooperación mediante la cual ambas instituciones les brindarán apoyo económico, y, tanto el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, como la alcaldesa, Clara Luquero, que han estado acompañados por el diputado de Deportes, Óscar Moral y la concejala, Marian Rueda, les han transmitido toda la confianza de la provincia y la capital en su trabajo, su esfuerzo y su dedicación.

David Llorente y Javier Guerra, por su parte, han agradecido este apoyo y se han mostrado orgullosos de poder representar a Segovia en la cita olímpica donde esperan conseguir los mejores resultados después de un año muy complicado para ellos a causa de la covid-19, que truncó su sueño olímpico en 2020 y trastocó todos sus planes en la preparación.

El piragüista, David Llorente; y el atleta, Javier Guerra

Miguel Ángel de Vicente les ha recordado que “vuestra paciencia y vuestra tenacidad han sido una vez más ejemplares porque, a quien no lo recuerde, a vosotros ya se os alargó antes el camino a los Juegos Especialmente a Javi, quien, no es que ya tuvieses billete para Río de Janeiro, sino que ya estabas en Brasil cuando viste que no podrías avanzar ni un solo kilómetro de la maratón. David, tu tenías sólo 19 años y soñabas con poder disputarle la plaza a Samuel Herranz, pero el hombro dio por finalizadas las paladas esa temporada. Por todo esto supongo que este año no ha sido fácil para ninguno de los dos, pero aquí estamos, un año después para mostraros el respaldo de toda la provincia y el deseo de que ambos llevéis el nombre de Segovia muy lejos; por agua y por tierra. Nosotros, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, en representación de todos vuestros vecinos, seguiremos demostrando que, por largo que sea el camino, estaremos a vuestro lado para prestaros nuestro apoyo” ha resaltado.

De Vicente ha concluido con un mensaje de aliento “para que, en cada una de tus zancadas, Javi, sepas que está el impulso de todos los segovianos. Y para que, en cada una de tus paladas, David, notes la fuerza de más de dos centenares de pueblos”.

Por su parte, la alcaldesa, Clara Luquero, les ha agradecido todo ese compromiso con el deporte y con los valores que representan el olimpismo, valores que, a su vez, transmiten a toda la población y muy especialmente a los más jóvenes.