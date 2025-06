Elon Musk confirma cuál es el principal enemigo de Estados Unidos y no es el que esperas: "China es un adversario, pero..."

Tras la salida del gobierno estadounidense del fundador de Tesla, la tensión entre el máximo mandatario de los Estados Unidos y su persona cada vez es más palpable. La última novedad que ha dado la vuelta al mundo en todos los medios de comunicación ha sido la dura crítica de Musk hacía la última ley fiscal de Donald Trump que la ha calificado como un plan "abominable". De hecho, el magnate no se ha cortado ni un pelo y ha centrado el foco de su ira en el partido republicano, al que acusa de haber consentido su beneplácito para sacar adelante el proyecto.

Con la ya conocida noticia, Musk estalló en su cuenta personal de X: "Lo siento, pero no lo puedo soportar más. Este proyecto de ley de gasto del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos innecesarios, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron a favor: saber que cometieron un error. Lo saben", confirmó. A pesar de los sucedido, el empresario de SpaceX ha manifestado en todo momento su sentimiento patriota y, con sus múltiples declaraciones, ha mostrado al mundo el futuro que desea para su país y los enemigos a los que debe hacer frente para su desarrollo.

El principal enemigo de los Estados Unidos según Musk

A pesar de lo que pudiera parecer, el activista conservador no ha señalado ni a China ni a Rusia en sus declaraciones. Si bien siempre ha afirmado que estados dos potencias mundiales son contendientes potenciales del país norteamericano, en este caso concreto ha optado por focalizar su atención en un problema de naturaleza cercana que no se tiene en estima. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, comunicó a sus seguidores sus pareceres en un publicación en redes sociales comentando unas declaraciones tajantes del CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

"China es un adversario potencial que han hecho muchas cosas bien y también tienen muchos problemas, pero lo que realmente me preocupa es el enemigo interno. ¿Podemos organizarnos, gestionar nuestros propios valores y capacidades? Esta vez es diferente... tenemos que organizarnos y rápido", afirmó el presidente del banco más grande Estados Unidos en una comparecencia pública en el marco del Foro Económico Nacional Reagan que se desarrolló recientemente en Simi Valley, California.

Asimismo, aseguró que "si no tenemos un poder militar y económico abrumador en 40 años, perderemos nuestra moneda de reserva" refiriéndose a su patria. En relación a este post de X, Elon Musk le atribuyó la verdad absoluta enunciando las siguientes palabras: "Jamie Dimon tiene razón", aseguró. En este sentido, el conservador señala la fortaleza interna como el factor determinante que ha de ser considerado siempre.

Los enemigos del gobierno de Trump

En plena guerra comercial con los "famosos" aranceles de Donald Trump, con los que trata de blindar el producto nacional imponiendo impuestos severos sobre el extranjero, su gobierno se ha ganado a pulso a más de un enemigo. En términos de política exterior, mientras que en el pasado el propio presidente de los Estados Unidos señaló a Venezuela y Cuba como naciones radicalmente contrarias a sus ideales. Por supuesto, China y Rusia son los principales adversarios estratégicos, aunque estos últimos no fueron incluidos en la lista arancelaria.

De este modo, hace unos meses, Trump firmó un orden ejecutiva que restringe el acceso a tecnología estadounidense a ocho países concretos. Entre ellos se encontraban los cuatro mencionados hasta ahora junto a Irán, Corea del Norte, Hong Kong y Macao. Pero, con el paso del tiempo, y por ciertos motivos evidentes, un aparte de la Unión Europea también podría ser considerada bajo el concepto de "adversarios". Aunque, siendo sinceros, en este listado cada vez caben más naciones.