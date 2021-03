La Diócesis de Palencia suspende las procesiones

La Diócesis de Palencia suspende todas las procesiones de Semana Santa en esta provincia eclesial. Aunque no por esperado deja de ser noticia, ya que la Junta de Castilla y León ya advirtió hace semanas que no se iban a poder celebrar procesiones en estos días de Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, debido a la situación sanitaria y para evitar aglomeraciones y una posible expansión del virus, el obispo de Palencia, Manuel Herrero, firmaba este miércoles un decreto por el que suspende todas las procesiones de Semana Santa en la Diócesis palentina, a no ser que cambien las circunstancias y las autoridades sanitarias las autoricen.

“Este año también debemos seguir expresando nuestra fe, amor y esperanza en Cristo, pero, dada la situación de pandemia y ateniéndonos a las normas sanitarias, de otras formas, no tanto exteriores por las calles con expresiones seculares sino más bien interiores, en el interior de cada persona con la meditación de la vida, muerte y resurrección del Señor, en familia, y en el interior de las Iglesias parroquiales participando activamente en la Liturgia”, señala el prelado en el texto rubricado esta mañana.

Monseñor Herrero agradece a las cofradías su esfuerzo, compromiso y dedicación, así como el cariño y devoción con el que preparan cada años los pasos, y recuerda que pese a esta decisión podrán celebrar sus cultos propios, - como triduos, quinarios o novenarios- además de sumarse a las comunidades parroquiales en la liturgia de esos días.

El obispo de Palencia señala también que las hermandades de la provincia quedan autorizadas a exponer el paso titular a la puerta de sus capillas o templos para que puedan ser venerados, procurando que sean respetadas las imágenes de toda profanación y ofreciendo a los fieles la posibilidad de orar.

Con fecha de 8 de marzo de 2021 nuestro Obispo ha firmado el siguiente DECRETO DE CARA A LOS ACTOS PROCESIONALES EN LA PRÓXIMA SEMANA SANTA para toda la Diócesis de Palencia.https://t.co/UubmnrlgWB pic.twitter.com/Oar9L3Pl9G — Diócesis de Palencia (@IglesiaPalencia) March 10, 2021

Esta decisión que llega justo 24 horas después de que la Junta de Castilla y León dejara abierta la posibilidad de poder celebrar algunos actos en la calle esta Semana Santa, siempre que no sean procesiones, desde el punto de vista de la salud pública, a petición de la Iglesia católica, al igual que ha hecho con otros, ante la petición de la Iglesia. Se trataría de actos que no sean procesiones pero que podrían adaptarse con unas características de aforo o de escenario que lo permitan.

Segundo año sin procesiones

Aunque las Juntas de Cofradías, que ya habían anunciado que este año era “muy difícil” que se llevaran a cabo procesiones, mantienen los actos en las diferentes cofradías, siempre respetando las medidas de seguridad y los aforos.

Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, Castilla y León suspenderá las procesiones de Semana Santa, que son de Interés Internacional en las capitales de Valladolid, Zamora, León, Ávila, Palencia y Salamanca, y en los municipios vallisoletanos de Medina del Campo y Medina de Rioseco.

De Interés Turístico Nacional son las de Burgos y Segovia, además de las que se celebran en la población vallisoletana de Peñafiel (Bajada del Ángel) y en las leonesas de Astorga y Ponferrada.