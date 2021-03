María Antonia Fernández del Hoyo pregonará la Semana Santa de Valladolid y el cartel lo protagonizan imágenes de Chema Concellón

La historiadora de Arte María Antonia Fernández del Hoyo pregonará la Semana Santa de Valladolid, cuyo cartel lo protagonizan imágenes de Chema Concellón sobre las procesiones entre 2009 y 2019. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, durante el anunció de los nombramientos.

Al respecto, el regidor indicó que afrontarmos “una Pasión que, al igual que ocurrió en el año precedente, se ve afectada por la situación creada por la pandemia de la covid-19. Aunque a diferencia del pasado año, en el que debieron suprimirse todos los actos programados, en esta ocasión albergamos la esperanza de que puedan celebrarse alguno de ellos, siempre, eso sí, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias y con lo dispuesto por las autoridades sanitarias”, añadió.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anuncia el cartel y la pregonera de la Semana Santa de Valladolid

Las circunstancias que rodean a la próxima Semana Santa son especiales, y las mismas tienen mucho que ver con la elección del cartel que este año la anuncia, porque como quiera que en 2020 no pudieron realizarse los desfiles procesionales, que habrían de servir de motivo al cartel de esta edición, la Junta de Cofradías optó por no convocar el concurso fotográfico tal y como venía haciendo desde 2015 para elegir la imagen que se plasmaría en el cartel, por lo que en esta edición se ha encargado el trabajo a uno de los fotógrafos oficiales de la propia entidad.

El elegido ha sido Chema Concellón, un habitual de nuestra Semana Santa, por cuanto que lleva fotografiándola desde 1987. Y desde entonces ha firmado la mayor parte de los carteles anunciadores. Concellón, que trabaja como Técnico de Administración Local en este Ayuntamiento, ha sido galardonado con veintiséis premios y reconocimientos a lo largo de su larga trayectoria artística; entre ellos con el premio “Lázaro Gumiel” por su labor en pro del fomento de la Semana Santa de Valladolid.

Chema Concellón junto al cartel

Y ha participado en más de cuarenta exposiciones, tanto individuales como colectivas, en numerosas localidades de nuestro país, así como en Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos o Ecuador. Asimismo, ha participado como autor o coautor en más de una veintena de libros, entre los que destacan “Pasión por Valladolid” o “Estampas de Pasión en Valladolid”. Y es cofrade de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura.

El cartel presenta unas connotaciones y un aspecto radicalmente diferente a lo que venía siendo habitual en los carteles anunciadores de años precedentes, puesto que se trata de una imagen coral en la que están representadas las veinte cofradías vallisoletanas por medio de otras tantas fotografías. Se trata de un cartel para la promoción de la Semana Santa, pero también lo es para el recuerdo y la añoranza de unos desfiles procesionales en la calle que, por segundo año, no vamos a poder celebrar.

Este collage, compuesto por fotografías que han sido tomadas en procesiones que han tenido lugar entre 2009 y 2019, quiere además representar también la unidad de todas las Cofradías en torno a la Junta de Cofradías de Semana Santa, que este año conmemora su 75 aniversario.

Además, destaca la presencia de numerosos monumentos o zonas históricas que son santo y seña de la ciudad, y que sirven de inmejorable marco a las tallas procesionales de los grandes imagineros que dejaron su impronta en la Semana Santa vallisoletana. Y también forma parte del cartel el último símbolo incorporado al acervo de nuestra Semana Santa, cual es el Monumento al Cofrade, obra debida al escultor Óscar Alvariño, que fue inaugurada el pasado 30 de julio, en plena pandemia.

Sobre el pregón, como señaló el alcalde, este año no cabe la sorpresa, puesto que el nombre de quien va a pregonar nuestra Semana Santa es ya conocido, ya que se trata de la misma persona a la que le fue encomendada esa tarea el pasado año. El Pregón correspondiente a 2020 no pudo llevarse a cabo al ser suspendidos todos los actos públicos con motivo del confinamiento decretado por el estado de alarma que se estableció para combatir la pandemia.

Y se decidió que sea María Antonia Fernández del Hoyo, que recibió el cometido de pregonar la Semana Santa el pasado año, quien pronuncie el Pregón que el año pasado no pudo dictar: “Efectivamente, de acuerdo con la Junta de Cofradías, tal y como he señalado, he vuelto a pedir a María Antonia que se encargue de pronunciar el Pregón, que se celebrará, como viene siendo tradicional, en la Catedral el viernes de la cuarta semana de cuaresma, el anterior al “Viernes de Dolores”. Es decir, este año el Pregón de Semana Santa será el 19 de marzo y en el mismo se cumplirán todas las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias”.

Óscar Puente junto a la pregonera María Antonia Fernández del Hoyo

Óscar Puente recuperó las notas que preparó el pasado año para presentar a María Antonia Fernández del Hoyo, prestigiosa historiadora del arte, profesora jubilada de la Universidad de Valladolid y académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Su carrera está vinculada a la Universidad de Valladolid, donde en su Facultad de Filosofía y Letras obtuvo la licenciatura en la sección de Historia y el doctorado en la especialidad de Historia del Arte. Al departamento de Historia del Arte de esa Universidad se incorporó en 1979 y en él ha sido profesora titular desde 1998.

A lo largo de su fructífera carrera investigadora ha firmado un buen número de estudios relativos a la historia de arquitectura, escultura, pintura y urbanismo dedicados, sobre todo, a Valladolid, de la que es una gran conocedora. De entre su amplia y fructífera labor investigadora destacan, por su relación a la Semana Santa vallisoletana, sus estudios dedicados a dos figuras señeras de la imaginería que procesiona por nuestras calles y plazas en esos señalados días: Gregorio Fernández y Juan de Juni. “Pero de su pluma han salido otros estudios, no menos interesantes, dedicados también a cuestiones relacionados con nuestra Semana Santa, como son, por ejemplo, sus investigaciones sobre el taller del mencionado Gregorio Fernández o en relación al escultor Bernardo de Rincón, al que ha atribuido la autoría del Cristo del Perdón”.

La vinculación de María Antonia Fernández del Hoyo con la Semana Santa vallisoletana se acrecienta al haber sido ganadora del decimoquinto Premio Lázaro Gumiel a la iniciativa cofrade que otorga la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, y, además, al haber pronunciado en dos ocasiones, la última en 2017, la “Lectio Brevis” del Auto de Pasión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz.

“María Antonia Fernández del Hoyo, además de una gran conocedora de la historia de esta ciudad y de su Semana Santa, es una gran comunicadora, lo cual ha demostrado en las innumerables conferencias que ha pronunciado y en los libros y artículos que ha publicado. De ese verbo ameno y del rigor de sus argumentos vamos disfrutar, a buen seguro, en el Pregón de la Semana Santa que el día 19 de marzo pronunciará en la Catedral de Valladolid”,concluyó Óscar Puente.