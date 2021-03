La rectora de la UCAV elogia el papel de la mujer en el mundo rural

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), Mª del Rosario Sáez Yuguero, ha participado en la mesa redonda “Mujer del mundo rural”, organizada por el Área de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación de Ávila con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Durante su intervención, la Rectora de la UCAV ha trasladado su visión de la mujer en el mundo rural, algo que conoce muy bien al haberse criado en Langa (Ávila), donde vivió hasta que fue a la universidad para estudiar Medicina. Conoció las dificultades de las mujeres en el mundo rural, pero “también su valentía, tesón, constancia, enorme trabajo para sacar a los hijos adelante en una época con menos posibilidades que ahora”, asegura la Rectora. “Me da mucha pena que los jóvenes de los pueblos tienen hoy más posibilidades y no las aprovechan mejor que lo que hicieron nuestras madres”.

Sáez Yuguero recuerda las dificultades de las chicas que vivían en los pueblos en esa época que eran mayores a las que vivían en las capitales como el acceso a los estudios y esa mentalidad que había en algunas ocasiones de no pensar en la posibilidad de estudiar. “No puedo olvidar el empeño de mi madre, mujer de siete hijos, de que todos estudiáramos, a pesar de no contar con muchas posibilidades y ayudas, pero que consiguió con gran sacrificio”. La Rectora de la UCAV ha incidido en la mentalidad de muchas mujeres de su época, que no contaban con estudios, valoraron mucho que sus hijas se capacitaran y estudiaran para tener un futuro mejor.

En la mesa redonda, celebrada de manera telemática, han participado, junto con la Rectora de la UCAV, la vicepresidenta segunda, Beatriz Díaz Morueco, y la exjefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación, Concepción López González. En ella se ha abordado la situación de la mujer rural, “cuyas dificultades para conseguir la igualdad real son distintas, y muchas veces mayores, que las que encuentra la mujer en entornos urbanos”, ha señalado Díaz Morueco.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha anunciado el fallo del concurso escolar de vídeos por la Igualdad, que ha recaído en el CRA Alto Tiétar, de Santa María del Tiétar, “por mostrar el antes y el después a la hora de asumir valores como la corresponsabilidad y la coeducación entre mujeres y hombres”.

“Para la Diputación es fundamental que los más pequeños sean protagonistas de nuestras acciones por la Igualdad, puesto que es la forma más eficaz de que, en el futuro, podamos contar con adultos que hayan interiorizado estos valores”, ha explicado la vicepresidenta segunda. El centro escolar ganador recibirá un lote de material divulgativo informático valorado en 1.700 euros como premio.