Piden seis años de cárcel por abusar sexualmente de una prima menor de edad en Zamora

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han pedido este lunes seis años de prisión para un joven como supuesto autor de un delito de abuso sexual cometido cuando él tenía 28 años y del que fue víctima su prima, que entonces tenía 14 años.

Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución y ha sostenido que la denuncia responde a las malas relaciones entre la familia de la víctima y la del acusado, según han informado a Efe fuentes de las partes tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zamora a puerta cerrada.

Acusaciones y defensa han mantenido en la vista oral las penas solicitadas en su escrito de conclusiones provisionales, aunque la Fiscalía ha admitido, como petición subsidiaria, que no se aprecien algunas de las circunstancias agravantes que han hecho solicitar la pena mayor para ese tipo de delitos, que van de los dos a los seis años.

Los hechos juzgados se remontan a junio de 2019, durante las fiestas de una pequeña localidad del oeste de la provincia de Zamora en la que vivían ambos, cuando el acusado supuestamente accedió de madrugada a la vivienda de su prima, entró en su habitación, se metió en su cama y le hizo tocamientos, ante lo que ella le conminó para que le dejara.

Ese relato de hechos lo ha ratificado en el juicio la víctima, en la que ha declarado tras un biombo para no ser vista por el acusado.Inicialmente se negó a irse y posteriormente lo hizo cuando ella acabó gritando para que se fuera y él lo hizo tras amenazarla para que no contara nada, según ha narrado la joven.Ella no denunció lo ocurrido hasta unos meses después, tras confesar lo sucedido a una persona que también ha declarado en el juicio.

Por su parte, el acusado ha negado que cometiera los hechos que se le atribuyen a preguntas de su abogada y se ha negado a contestar tanto a las cuestiones de la acusación particular como del Ministerio Fiscal. En sus conclusiones, las acusaciones han recordado el informe del equipo psicosocial que dio credibilidad a la víctima y han aludido a los detalles que ha aportado en el juicio de lo sucedido, mientras la defensa ha sostenido que es una invención derivada de las malas relaciones familiares.