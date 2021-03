Conrado Íscar apuesta por un PP de Valladolid «unido»

El Partido Popular de Valladolid ya cuenta con nuevo presidente. Conrado Íscar, que fue el único candidato obtuvo el 94 por ciento de los apoyos se pone al frente de la formación, sustituyendo a Jesús Julio Carnero, durante el XV Congreso Provincial, en la que en todo momento se tuvo un recuerdo para la figura del anterior presidente, que pese a la mejoría sigue ingresado en el Hospital de Valladolid como consecuencia del coronavirus.

Tras agradecer la presencia del presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y al secretario general de la formación, Teodoro García Egea, Íscar aseguró que España necesita a Pablo Casado como presidente.

🔵 @Conrado_Iscar “Si trabajamos cada día, consolidaremos a @alferma1 en la presidencia de la @jcyl.Y si damos la cara, nos involucramos y trabajamos cada día, haremos que @pablocasado_ sea el próximo presidente del Gobierno de España. Muchas gracias a todos. A trabajar” pic.twitter.com/CaqE3rjXCx — PP de Valladolid (@PPValladolid) March 27, 2021

Además, señaló que «somos un gran club que necesita a todos» y reiteró su apuesta por un PP de Valladolid «unido y comprometido», para ser la formación «a batir» en cada rincón, en cada barrio y en cada municipio de la provincia.

El nuevo presidente del Partido Popular vallisoletano afirmó que quiere seguir siendo «la alternativa» a los extremismos, así como una «alternativa fuerte y sin complejos» para conseguir gobernar en todos los sitios.

Además, señaló que pretende que el partido sea la «herramienta y motor de futuro» para que los más de 3.000 vallisoletanos puedan conseguir un empleo que en estos momentos no tienen.

El nuevo líder popular asimismo se refirió a Pilar del Olmo y la trasladó todo su apoyo para que sea la futura alcaldesa de la capital, para poder tener una ciudad «amable, accesible, sin atascos y sin pinturas que se levantan».

🔵@Conrado_Iscar “vamos a trabajar todos juntos para hacer llegar vuestro trabajo y nuestro proyecto de ciudad hasta el último rincón de la última calle de nuestra querida ciudad” #15CongresoPPValladolid pic.twitter.com/kfZWAG1Lp0 — PP de Valladolid (@PPValladolid) March 27, 2021

Conrado Íscar también busca un medio rural fuerte y que «mis hijas no se tengan que ir del pueblo en el que viven actualmente» porque «no hay alternativas o porque no llega Internet y no pueden implsar sus proyectos».

Y para ello «os necesito, a los 8.000 afiliados del PP de Valladolid, para ser la única alternativa de los desmanes de Pedro Sánchez». Eso sí animó a todos a trabajar desde ya para ganar las próximas elecciones municipales, recuperar la Alcaldía de la capital vallisoletana y mantener la Diputación Provincial.

Recuerdo para Carnero

Durante la presentación de la candidatura Conrado Íscar tuvo un recuerdo con Jesús Julio Carnero y pidió su nombramiento como presidente de Honor del PP de Valladolid.

Alfonso Fernández Mañueco también quiso empezar su discurso mandando un mensaje de ánimo para Jesús Julio Carnero. Después el presidente del PP y de la Junta de Castilla y León indicó que la formación vallisoletana tiene que «ser un pilar para alzar a Pablo Casado» a la presidencia de España, y para ello «van a tener todo el apoyo del PP regional y del vallisoletano».

GRAF3130. VALLADOLID, 27/03/2021.- El secretario general del PP, Teodoro García Egez (c), acompañado por el presidente de los populares en Castilla - León, Alfonso Fernández Mañueco (d) y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, a su llegada al XV Congreso Provincial Extraordinario que los populares celebran hoy Sábado en Valladolid. EFE/NACHO GALLEGO.

Fernández Mañueco también se refirió al batacazo que «se ha llevado Pedro Sánchez y los socialistas» en su intención de querer controlar en donde no gobierna. En este sentido, agradeció todo el respaldo que ha recibido estos días tanto de los militantes como del presidente Casado, y reiteró que una vez más que «si estamos unidos, vencemos».

El acto lo cerró Teodoro García Egea quien volvió a reiterar el apoyo de la formación nacional tanto al nuevo presidente como a todo el PP de Valladolid para poder volver a demostrar “nuestra unidad”.

Además, afirmó que el único que “somos el único partido que puede vencer a Pedro Sánchez” y que el “centro derecha no podemos resistir, sino tenemos que gobernar”, y “unirnos desde la base”.

García Egea también se refirió a la moción de censura vivida esta semana en Castilla y León, y destacó que desde la “fortaleza del partido” esa ruptura que buscaba el PSOE no se dio. En este sentido, afirmó que estáis cambiando el refranero popular y ahora se dice “tienes menos futuro que una moción de censura presentada por Luis Tudanca”.

El secretario general del PP reiteró que “sin partido no hay Gobierno” y eso “es lo que iniciamos hoy, tener un partido fuerte para que el centro derecha no se vuelva a separar, que es el principal logro de Pedro Sánchez”.