Detenido el supuesto autor de tres incendios en viviendas habitadas de Grijota (Palencia)

Agentes de la Guardia Civil de Palencia detuvieron a un hombre, de 42 años de edad, como supuesto autor de tres delitos de incendio en viviendas habitadas por sus moradores en Grijota (Palencia) y uno de daños. Además, en el registro del domicilio del autor, se recogieron indicios que reafirmaban la autoría de los hechos, según fuentes del instituto armado.

Durante el pasado mes de marzo, se denunció en la localidad palentina de Grijota el incendio de la puerta acceso y otro foco de incendio en interior de la parcela de la misma vivienda, tras acceder supuestamente saltando muro, con un valor de los daños cercano a los 15.000 euros. Igualmente, a finales del pasado diciembre, los propietarios de la vivienda sufrieron otro incendio en el interior de la parcela, quedando un vehículo de alta gama de su propiedad totalmente calcinado.

A mayores, se denunció el incendio de la puerta de entrada de otro domicilio, desconociendo el valor de los daños causados, pero con la presencia de niños en su interior en el momento del suceso. Por último, se llevó a cabo otro incendio más en un nuevo domicilio, que afectó a la persiana del salón y a la rejilla respiradero de la bodega, ignorando igualmente valor daños causados, según la información facilitada a Ical.

Iniciada la preceptiva investigación operación “Ignispal” por Guardia Civil de Palencia, se obtuvieron indicios acerca del posible autor de los hechos, solicitando la correspondiente autorización judicial para entrada y registro de su domicilio, donde se reafirmó la presunta autoría del citado en los incendios provocados en los tres domicilios, tras hallar botella conteniendo supuestamente gasolina y misma ropa que portaba en el momento de la comisión de los hechos.

No obstante, desde la Benemérita detallaron que la referida operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Ene se sentido, las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Palencia.

Robo en Burgos

Por otra parte, el Instituto Armado también detuvo a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza al sustraer casi media tonelada de cobre de primera calidad del interior de un edificio en fase de rehabilitación de una localidad de La Bureba (Burgos).

Los hechos fueron descubiertos y denunciados el pasado febrero desde el Ayuntamiento, al observar varios desperfectos y la desaparición de una importante cantidad de componentes eléctricos, cableado de cobre, cuadros de luz y objetos de fontanería, material que echó en falta los empleados de la empresa que está realizando las obras de remodelación del interior de un edificio de propiedad municipal, según la Comandancia burgalesa.

La inspección del lugar destapó que el autor o autores habían entrado con el empleo de la fuerza a través de una puerta, probablemente en horario nocturno.También las primeras investigaciones permitieron conocer que en el pasado diciembre se realizaron varias entregas de cobre y material de fontanería por una misma persona, objetos considerados como de “primera calidad”, en una planta de reciclaje de residuos metálicos de la provincia.

Ese material arrojó un peso de casi media tonelada y coincidía con el denunciado como sustraído.Las pesquisas practicadas, además de revelar que el robo tuvo que perpetrarse en ese mes, han permitido conocer la identidad de la persona que hizo entrega de toda esta mercancía a quien, además, se le ha podido vincular con el lugar de los hechos en la fecha de la posible comisión.

Una vez localizado, el sospechoso no ha podido demostrar el origen y lícita procedencia de todo el material entregado, por lo que ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Debido al tiempo transcurrido, ninguno de los objetos sustraídos ha sido recuperado, ya que en el momento del esclarecimiento de los hechos ya habían sido procesados.

La dificultad en el seguimiento y esclarecimiento de este tipo de delitos radica no solamente en que el “botín” no suele ser recuperado, sino también en la indefensión de los perjudicados a la hora conocer el hecho y la tardanza en denunciar. El destino final de estos objetos suele ser la venta para obtener un beneficio rápido y lo habitual es que se fundan, por lo que su recuperación no suele ser posible.