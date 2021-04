Paloma Sanz destaca que el PP es la única alternativa seria al “desgobierno” de la mentira, la ineficacia y el radicalismo de Sánchez

“El Partido Popular es la única alternativa seria al desgobierno de la mentira, la ineficacia y el radicalismo de Pedro Sánchez”. Así de contundente se ha mostrado la presidenta del PP de Segovia y senadora, Paloma Sanz, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial de los populares.

En la reunión, en la que se integran muchos alcaldes y concejales de los populares, la líder popular ha subrayado que el “Gobierno socialista ha abandonado a los ayuntamientos” y que por ello desde el PP se exige la comparecencia de la ministra Montero para que explique por qué no se ha materializado su compromiso de destinar a los ayuntamientos un fondo de 3.000 millones de euros y otro de 400 para las empresas municipales de transporte.

En este sentido, Paloma Sanz, ha explicado que “pediremos además que ese fondo, por insuficiente, ascienda a 4.000 millones y otros 1.000 para el transporte”. Además, ha demandado que el Gobierno destine 20.000 millones de los fondos europeos a los entes locales en lugar del ridículo 1,2 por ciento previsto.

Esta situación que ha provocado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado, por parte del PP, la presentación de mociones en los ayuntamientos para que “los grupos municipales del PSOE y de Podemos se posicionen, o con el reequilibrio financiero de las entidades locales y los ciudadanos o con Sánchez e Iglesias”, ha dicho Paloma Sanz.

Comité Ejecutivo Provincial del PP de Segovia

Por otra parte, la presidenta de los populares segovianos ha subrayado que será el Tribunal Constitucional quien decida sobre la Ley Celaá, puesto que el PP lo ha traslado a esta instancia porque “es un atentado contra la libertad, vulnera los principios, derechos y libertades más esenciales que en el ámbito educativo recoge nuestra Constitución”.

En materia educativa, ha recordado Paloma Sanz, el PP propone la libre elección de los padres de centro educativo, el castellano como lengua vehicular, la cultura del esfuerzo para pasar de curso, una EBAU común en todas las comunidades y autónomas y un MIR educativo y el refuerzo de la inspección educativa contra el adoctrinamiento.

Asimismo, ha informado a los miembros del CEP que el PP va a “presentar una proposición de ley, para que los que más sufren por haber perdido temporalmente su empleo, no tengan que pagar un dinero con el que no contaban y que quizá ni siquiera tienen, para que los ciudadanos que estaban exentos de hacer la Declaración de la Renta antes de estar en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), también lo estén ahora recibiendo esa ayuda”. “Este Gobierno que hace gala de los solidario y social que es y que decía que no iban a dejar a nadie atrás, o que de la pandemia salimos más fuertes, no ha hecho los deberes y va a dejar desamparadas a las personas acogidas a un ERTE en el momento de hacer la Declaración de la Renta, que se verán obligadas a pagar al tener dos pagadores”, ha incidido Paloma Sanz.

Uso partidista de las instituciones

En el Comité Ejecutivo del PP también se ha analizado el uso partidista que realiza el PSOE en las instituciones donde gobierna. Y como ejemplo de ello es el proyecto presentado una empresa privada, “que fue presentado a bombo y platillo en el Ayuntamiento, sin realizar la pertinente invitación al resto de representantes políticos, en este caso, a nadie del PP”. “Aunque nos presenten este proyecto, que es muy bueno para Segovia, no podemos olvidar la dejadez que han tenido los socialistas en cuento al Centro Logístico del Ejército o Navacerrada”, ha informado Paloma Sanz.

En este sentido, el Portavoz del Grupo Popular, Pablo Pérez, ha incidido en “la falta de lucha del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento que se limitó es a hacerse una foto con el Secretario de Estado de Defensa, que de nada sirvió pues Segovia no tenía un proyecto que presentar para albergar las nuevas instalaciones del ejército en Segovia”. Asimismo, Pérez ha realizado un informe de la actividad que como líder de la oposición está llevando a cabo en el Ayuntamiento, ahondando en ciertos asuntos como el “Caso Trípode”, las líneas de ayuda, el CAT o las inversiones municipales.

Moción de Censura

Respecto a la fallida moción de censura en las Cortes de Castilla y León, Paloma Sanz ha dejado claro que “ha sido una victoria de un buen Gobierno en Castilla y León y de un buen Presidente, que es Alfonso Fernández Mañueco, con un proyecto sólido, estable y eficaz.

Por su parte, el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, ha explicado cómo ha sido la tramitación de la moción de censura en las Cortes de Castilla y León, y como el Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha salido reforzado tras ella. “Se demostró la solidez del pacto de gobierno en Castilla y León”, ha explicado Vázquez.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha querido subrayar en el Comité Ejecutivo del PP de Segovia que mientras todos los españoles estamos preocupados por la pandemia, la vacunación, la economía… el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba centrado en presentar tres mociones de censura, que no han tenido éxito en la Región de Murcia, en Castilla y León y en Madrid.

En cuanto a la vacunación, Maroto ha dicho que el Gobierno no debe ser sólo el vehículo de las vacunas, tiene que luchar porque vengan más vacunas a España. Asimismo, ha asegurado que el compromiso del Gobierno era tener vacunados al 70 por ciento de los españoles antes del verano, no después como afirman ahora.

Recuerdo para los afiliados fallecidos

Al inicio del Comité Ejecutivo, Paloma Sanz ha querido hacer una mención a los afiliados “que en el último mes nos han dejado y sobre todo enviar nuestro más sentido pésame al Grupo Municipal Popular en Segovia por la pérdida de José Luis Huertas”. Asimismo, ha trasladado las condolencias de todas las institucionales, organizaciones, asociaciones y colectivos que se las han hecho llegar como Presidenta del PP de Segovia.

En este sentido, la presidenta del PP segoviano ha querido agradecer a Gabriel Cobos como nuevo concejal en el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia, así como a José Luis Horcajo que ha pasado a ocupar la viceportavocía en dicho Grupo.

El secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha sido el encargado de realizar el informe de actividad del Partido Popular del último mes, además de explicar algunas de las iniciativas que se llevarán a cabo.