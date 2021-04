María Montero critica que las Cortes le nieguen un despacho y ofrezcan “una mesita”

La procuradora no adscrita, ex de Ciudadanos, María Montero, ha denunciado a través de las redes sociales lo que considera un trato injusto al denegar la Mesa de las Cortes su solicitud para contar con un despacho individual en el que poder desarrollar su actividad parlamentaria y ha lamentado que los medios ofrecidos se limiten a “una mesita” en la biblioteca.

80 procuradores con despacho

1 procuradora con una mesita en la biblio



Y esto lo decide, un Parlamento, con un presidente que pertenece a un partido que defiende la #igualdad.



— María Montero (@mmonterocr) April 23, 2021

En su perfil de Twitter, Montero ha resumido su queja con la frase: “80 procuradores con despacho y una procuradora con una mesita en la biblio”, a lo que ha añadido que el presidente de las Cortes, su excompañero de Cs Luis Fuentes, “pertenece a un partido que defiende la igualad”. “¡Ay, Dios mío!”, ha concluido.

La publicación de Montero muestra el escrito completo de la Mesa de las Cortes, en el que detalla que como procuradora no adscrita se le asignan los siguientes medios materiales para desarrollar su actividad: “un ordenador portátil con las licencias correspondientes, una cuenta de usuario en el sistema de información con acceso al sistema de impresión, acceso al correo electrónico e internet, y un puesto de trabajo con mesa y, opcionalmente, una ‘dock station’ con monitor, teclado y ratón para acoplar el portátil”.

Además, añaden que puede contar con una “mesa y silla de trabajo, con flexo, cajonera, armario alto y armario bajo en la biblioteca de la sede de las Cortes”.

El documento detalla igualmente que en caso de necesitar un espacio para mantener reuniones propias de su actividad parlamentaria, Montero podrá solicitar alguna de las salas de uso común del Parlamento autonómico.

La procuradora no adscrita de las Cortes de Castilla y León y exparlamentaria de Ciudadanos, María Montero, denunciaba hace unas semanas presiones y amenazas a su persona por dejar Ciudadanos y advertía de que si no cesaban se verá obligada a emprender acciones legales contra aquellos que las vierten.

A través de un comunicado, solicitaba el cese inmediato de las presiones y amenazas, que en las últimas horas se están produciendo hacia su persona, y hacia la decisión tomada el pasado 19 de marzo de no continuar adscrita al Grupo Parlamentario Ciudadanos, si bien no precisaba el origen de las mismas.

“Lo dije en ese momento y lo vuelvo a reiterar, pido que mi decisión sea respetada por parte de todos, y no ser sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan”, afirma. En este sentido sentido, adevertía de que, si no fuera así, y continúan las amenazas y presiones, se verá obligada a emprender las acciones legales oportunas.