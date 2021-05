El gran ejemplo de Madrid

La responsabilidad es de quien manda. El presidente de Gobierno ha perdido más que por goleada las elecciones de Madrid. Esto nunca sería así, salvo que un presidente de un gobierno, se presente a unas elecciones regionales en la nación en la que gobierna. Es lo que ha ocurrido aquí. La dignidad democrática exige lógicamente dimitir. Y por supuesto no derivar en terceros esa responsabilidad al haber asumido en primera persona el reto.

No es comprensible en democracia, no reconocer y tampoco no felicitar a la ganadora de las elecciones inmediatamente y por supuesto no hacerlo quien voluntariamente ha querido ser su rival .

Lo que ya es de aurora boreal por no calificarlo más contundentemente es que desde la vicepresidencia del gobierno se acuse a quien ha ganado, haberlo hecho, con comentarios despectivos, como que se debe a cañas o berberechos... y ya incalificable y extremadamente grave, que también desde esa instancia, en un acto con la comunidad judia, se acuse de fascismo y nazismo al utilizar la bandera de la libertad para ganar las elecciones. Es inasumible decir todo ello un gobierno democrático, pues además debe ser que están gobernando una nación - menudo fracaso - que como ha ganado por mayoría de otro signo una región, dicha mayoría y sus votantes son sin más fascistas, y encima en la región y capital de España. De auténtica locura.... pero una muy perversa locura.

Por favor ...., que estamos en una democracia europea del siglo XXI.... pidan perdón por tanta desvergüenza maligna y dimitan. Y por cierto, la democracia y los votantes han hablado. Respétenlo y asúmanlo sin paliativos. Pidan perdón también a tantos miles y miles de personas que votan sus siglas, de los cuales muchísimos hoy han votado a la ganadora, por tanta mentira, engaño, y tanta decepción que les están causando. No se lo merecen. Han quebrado las siglas, y sus fundamentos, tan importantes y apreciados estos cuarenta años, como bien señalan sus representantes más prestigiosos, y eso no tienen ninguna autoridad para hacerlo

Madrid ha votado, y ha votado con una participación histórica de cerca del ochenta por ciento - por cierto las de Cataluña apenas superaron el cincuenta-, y ello significa un respaldo democrático único para quien ha ganado las elecciones, que es Isabel Diaz Ayuso, que con sesenta y cinco escaños suma más que todos los partidos de la izquierda. Muchas felicidades, de corazón, desde estas líneas, a quien ha sabido unir tantas voluntades y también distintas ideas, lógicamente encabezando todo ello lo que de manera propia representa.

Ha sido un verdadero ejemplo no sólo por su actuación diaria ante una trágica pandemia, amparando y mitigando el dolor de tantas familias, y de los mayores, ocupándose del problema social, de los autónomos y pequeños empresas, de los comercios, hosteleros, bares y restaurantes, de toda la sanidad con las necesidades más urgentes, hospitales modelicos y sistemas de anticipación y ofensiva contra la pandemia, ha querido proteger a los niños y sus colegios, la cultura y todos los sectores, ocuparse de los menos favorecidos, levantar el animo de todos en una situación de extrema gravedad y dolor durante ya más de año y tres meses y en suma ha estado al pie del cañón sin olvidar a nadie .

Pero además, ha tenido que luchar contra la injusticia y la no democracia de un gobierno que ha intentado vaciarla de iniciativas de éxito, le ha mentido y chantajeado, le ha perseguido, ofendido y calumniado, un gobierno que le ha cercado, oprimido y vilipendiado. Nada de ello ha quebrado su espíritu y ánimo y ha doblegado toda la maldad e indecencia. Ha vencido la verdad y la libertad.

Todo ello ha sido contemplado por todos, independientemente de ideologías u opiniones y llegadas las elecciones ha recibido el respaldo, pero sobre todo el sentido agradecimiento de la mayoría de madrileños y por tanto aquí representados españoles de todos los puntos de España.

Madrid entero y como nunca, ha votado a su presidenta con alegría y convicción, con mucho agradecimiento y confianza ante todo en su persona. Ahí radica la diferencia por mucho poder y mucha más fuerza, que otros, a los ojos de los marketinianos, tuvieran, y por tanto no dando crédito a lo que han visto .

Se ha impuesto el bien, la verdad y la libertad. En frente, el rival voluntariamente postulado, el presidente del Gobierno, y aqui el engaño, la mentira, el sectarismo y la maldad . Incluso, atacando con la mentira a una parte de la nación que gobierna desde el extranjero, en África, ... no hay palabras.

Da igual la ideología. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido el respaldo de todos . De un pensamiento y de otro, pero todos comprometidos con una gran persona, - este es el valor supremo -, en este momento de dolorosa tragedia para tantos madrileños y resto de españoles. En ello reside un éxito único y admirado por el resto de España y también de Europa .

La presidenta de la Comunidad de Madrid nos guia a todos lo que debe ser la urgente vuelta de España a los valores imperecederos que han de enmarcar el bien común, los aciertos en las necesarias acciones para la recuperación de tantos sectores y la legítima ilusion de la puesta en marcha de una nación moderna y pujante, tan respetada por su historia, y que tiene una gran responsabilidad en bien de las presentes y futuras generaciones .

Muchísimas felicidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y muchísimas gracias como español.