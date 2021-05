El Colegio de Enfermería de Segovia destaca que son “el corazón del sistema sanitario y social”

Más de medio centenar de profesionales de Enfermería del Hospital General de Segovia guardaron hoy un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de los doce profesionales de este colectivo y de todos los sanitarios fallecidos en España por la Covid-19 desde que se inició la pandemia. En su Día Internacional, la presidenta del Colegio de Enfermería de Segovia, María José Uñón, reivindicó que esta situación ha demostrado “la gran labor” que hacen y que son “el corazón del sistema sanitario y social”.

Los enfermeros y enfermeras de Segovia repitieron este sencillo gesto, este minuto de silencio que concluyó con un sonoro aplauso al que también se sumaron los pacientes y acompañantes que estaban pasadas las 10.00 horas en la puerta principal de acceso al Hospital de Segovia, así como el delegado territorial de la Junta en Segovia José Mazarías. Además, dieron visibilidad a todos los sanitarios que se siguen dejando la piel cada día. A nivel nacional, un 15 por ciento de estos profesionales se infectaron por el coronavirus.

Tras más de un año de pandemia, en este 12 de mayo, la presidenta del Colegio de Enfermería de Segovia remarcó que la sociedad ha visto “la gran labor” que hace este colectivo que trabaja en hospitales, centros de salud, residencias sanitarias o en emergencias. “La Enfermería es el corazón del sistema sanitario y social, se nos tiene que ver. Hacemos nuestro trabajo en silencio pero somos una parte esencial de la atención”, declaró María José Uñón.

Estos profesionales sanitarios afrontan otro verano complicado, porque también ha quedado “latente” la falta de enfermeras en toda España, las plantillas orgánicas están reducidas. “Hacen falta más enfermeras y vamos a ver cómo se puede afrontar”, resumió. También aseguró que le parece muy bien lo conseguido a nivel de los sindicatos porque los salarios en Castilla y León estaban más bajos que en otras comunidades.

María José Uñón dejó claro que están “muy cansados psicológica y físicamente”, tras un año muy duro que “se lleva a las espaldas” porque “somos enfermeras pero también somos personas y tenemos nuestras vidas”. Hay compañeros y compañeras que “no se han quitado el EPI durante un año y ahí siguen y están luchando día a día contra esto”.

“Por desgracia se lleva vidas”

Con esta mochila de más de un año de lucha en primera línea contra el COVID-19, Desde el Colegio de Enfermería de Segovia reclamaron mantener “prudencia, responsabilidad y sentido común”, porque que “se haya quitado el estado de Alarma no quiere decir que este virus que lleva todo el año acechando a toda la población haya desaparecido sino que sigue entre nosotros”. Uñón resaltó no se puede perder “todo lo que hemos ido trabajando durante todo este año”, aunque “todos tenemos ganas de tener una vida normal y volver a lo que hacíamos diariamente, esto de momento no lo podemos hacer”.

Las enfermeras segovianas resaltaron que “el rango de edad ha cambiado totalmente” en los pacientes con Covid-19 que acaban en la UCI respecto a la primera ola. “Ahora la gente es más joven. Pensamos que no lo vamos a coger, que no nos afecta o que si lo cogemos no nos más a afectar de una manera severa pero esto no es así. Por desgracia se lleva vidas”, subrayó.