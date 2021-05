Ronaldo: “Para nada me arrepiento de haber seguido mis principios”

“Para nada de me arrepiento de haber seguido mis principios. Es un palo muy grande y hemos fallado todos”. De esta manera, el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario ha justificado la decisión de no destituir a Sergio González, despedido este domingo, un días después de que se consumara el esperado descenso del conjunto blanquivioleta, al que acompaña también el director deportivo Miguel Ángel Gómez.

Durante su comparecencia, el presidente, bastante tranquilo en sus palabras, ha argumentado que tanto el técnico como el director deportivo “merecían un voto de confianza” y que por esta situación ha “sido leal hasta final de temporada”, una decisión que ha sido de índole “personal”. Un fin de ciclo, ha señalado, con un “balance muy malo” en el ámbito deportivo” y más con la inversión que hemos hecho”, ha indicado, a lo que ha sumado también que “ha faltado suerte”.

Ronaldo, a pesar de la mala dinámica que estaba atravesando el equipo, en especial a partir del mes de enero, ha manifestado que “estaba convencido de que no era el momento”, y que pese a que hubo varias propuestas para el cambio en el banquillo, entendió que no era el momento, ya que estaba convencido de que las cosas iban a cambiar, apoyado también por la confianza de que la transmitía tanto el cuerpo técnico como la plantilla.

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, comparece este lunes ante los medios de comunicación durante una rueda de prensa este lunes en Valladolid, tras el descenso a segunda división del equipo blanquivioleta y tras anunciarse la rescisión de los contratos del entrenador, Sergio González, y del director deportivo, Miguel Ángel Gómez. EFE/Nacho Gallego

Además, el presidente, quien ha dicho que va a hacer historia en la ciudad y hasta que no deje un buen legado, como una ciudad deportiva y el estadio en propiedad, “aquí seguiré”, ha indicado que otra decisión para que continuara Sergio en el banquillo ha sido por mera cuestión estadística. “Los datos cuando llegan la situación de crisis hay que tenerlos en cuenta y en el 55 por ciento de los casos que se mantuvo al entrenados lograron mejores resultados”. “Ha sido una cuestión de lealtad, y de merecimiento por haber logrado un ascenso y dos permanencias”, apuntaba. Aunque preguntado por la cuestión de que si Sergio no ha gestionado bien su plantilla, a Ronaldo le ha costado decirlo pero al final se ha pronunciado, “no creo, los resultados están ahí”.

“La afición no debería estar enfadada con mi vida privada y sí con la situación del equipo, como creo que lo están. No he venido a muchos partidos, pero nunca he dejado de trabajar”, respondía Ronaldo a las preguntas de los periodistas y después de que se filtrará una foto en su yate brindando con un actor brasileño en Formentera, apenas unos días después del desastre de Anoeta.

Futuro

De momento, y de cara a la próxima temporada, no ha desvelado aún el organigrama deportivo, entrenador y director deportivo, indicando que se está trabajando en ello: “Nos están llegando currículos y nombres de entrenadores importantes. Van a salir muchos nombres, hay muchos intereses y gente que habla. Lo anunciaremos próximamente”.

Más tranquilo se ha mostrado en lo que se refiere a la plantilla. “No va a ser un problema gordo el hecho de montar un equipo. Cuando llegué aquí había uno o dos jugadores en propiedad, los demás eran cedidos y ahora tenemos 40 en plantilla”, por lo que “la base del equipo va a permanecer”.

También ha manifestado su decisión de crear un equipo femenino, pero “no es el momento y no tenemos las instalaciones adecuadas para ellos. Tenemos cuatro campos y doce equipos para entrenar. Sí es un proyecto de club el tenerlo”, y que llegaría de la mano de una nueva ciudad deportiva.