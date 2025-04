La palabra de Cataluña que los catalanes no quieren que se traduzca al castellano

El castellano y el catalán son dos lenguas que nacieron del latín vulgar, lengua que era de lo más hablada durante la etapa de Imperio romano en el momento que se asentaron en la Península Ibérica. No obstante, como ocurre con todas las cosas, a lo largo de la historia, este idioma fue fragmentándose según avanzaban los años y los siglos. Todo esto ocurrió bajo la influencia de diversas variables, como son la geografía, los pueblos, las invasiones o las costumbres.

De esta forma, así surgieron lo que se conocen como las lenguas romances. En el norte de la meseta, concretamente en territorios que una vez formaron parte del Reino de León y posteriormente de Castilla, apareció lo que ahora es el castellano. Por su parte, entre los Pirineos y el Mediterráneo ese latín se fue transformando paulatinamente y se convirtió en el catalán, lengua que es hablada por casi 7,4 millones de personas.

Las diferencias entre el castellano y el catalán

Es así que se podría decir que la lengua oficial de Cataluña compite frente a la de toda España, ya que en la actualidad aún se vive una situación tensa entre la dos. Se ha convertido en un símbolo político, cultural y emocional, y la competencia no es solo lingüística, sino que también está llena de identidad, historia y reivindicación, por lo que también entran en juego aquellas palabras que, o bien no tienen traducción, o bien no quiere traducirse por poseer esa exclusividad única.

Por eso, existen varias que están compuestas de un léxico muy similar y que suelen contar con un significado prácticamente igual entre ambas, pero también existen casos en los que no tienen nada que ver la una con la otra. Como también entran en juego aquellas que son en castellano y que no existen en catalán, y viceversa.

¿Qué significa seny?

Un claro ejemplo de palabra en catalán que no se traduce como tal al castellano es 'seny'. Se trata de un concepto muy arraigado a la cultura catalana. Es un término que hace referencia a la cordura, sensatez, juicio, sentido común y responsabilidad de una persona en concreto. No obstante, aparte de este significado, también se la asocia con la manera en la que se espera que actúe una persona; la intención es que lo haga de forma prudente, donde prime la sabiduría y el poder de una decisión equilibrada.

La principal razón por lo que no existe una traducción directa y exacta es porque no hay un significado cultural, no tiene esa misma carga que cuando se dice en catalán. Existen conceptos que no caben en una sola palabra, ideas tan profundamente enraizadas en una cultura que, cuando intentas explicarlas, pierden fuerza, magia… y sentido. En este caso, traducir 'seny' al castellano tendría que ver con una sola palabra, como 'cordura' o 'sentido común', por lo que se estaría perdiendo ese componente identitario y emocional de los catalanes.

¿Qué significa 'no tenir seny'?

'Seny' puede estar incorporado en una frase más larga. Por ejemplo, 'No tenir seny' se le dice a una persona cuando no tiene juicio, cuando sus actos no se corresponden con los de una persona que piensa en consecuencia con sus actos y que no delimitaba un buen plan para realizar satisfactoriamente sus labores.