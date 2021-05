Gamoneda estrena la Casa Museo de Antonio Pereira de León para celebrar su 90 cumpleaños

Los familiares más próximos y amigos cercanos, principalmente del ámbito cultural, acompañaron hoy al poeta Antonio Gamoneda en la celebración de su 90 cumpleaños, que tuvo como escenario la Casa Museo de Antonio Pereira, estrenada para la ocasión a modo de homenaje y con el “regalo” de la edición de una mini antología titulada “Amé”.

Nacido en Oviedo hace este domingo nueve décadas, creció en León desde los tres años. Sin haber podido completar sus estudios, entró en 1945 como recadero en una oficina bancaria, en la que trabajó durante 24 años. Durante los años 50 y 60 compaginó una formación cultural y literaria autodidacta y una tarea intensa de escritura con la militancia antifranquista.

Al acto íntimo han podido asistir escritores y poetas como Juan Carlos Mestre, Eloísa Otero, Víctor M. Díez o Amancio Prada, entre otros. Gamoneda también ha podido tener la felicitación de otros amigos que sin poder asistir a la fiesta han querido tener un recuerdo con el poeta a través de videoconferencia, como ha sido el caso del escritor Julio Llamazares.

La antología con la que la Fundación Antonio Pereira ha querido celebrar esta conmemoración del Premio Cervantes ha sido realizada el sello por Eolas Ediciones, que ha editado 200 ejemplares de los que 90, la edad del autor, han sido numerados y firmados por el poeta

.El director-gerente de la Fundación Antonio Pereira, Joaquín Otero, ha explicado a la Agencia EFE que con esta antología se ha querido honrar a Gamoneda y la gran amistad que le unía a Pereira en una vida en la que “fueron compañeros y cómplices de toda una carrera literaria”.

LEÓN, 30/05/2021.- El escritor español Antonio Gamoneda (dcha), premio Cervantes en 2006, celebra su 90 cumpleaños con un encuentro con amigos y y la publicación de un libro de poemas, este domingo en León. EFE/J. Casares

La Fundación del escritor villafranquino, en la que participa la Universidad de León, ha querido también con esta edición celebrar una onomástica con algo que “pueda quedar para la posteridad” y para que pueda regalar a sus más allegados.

Por otra parte, la Fundación prepara ya un homenaje público al poeta para final de año, una vez esté superada la crisis sanitaria, en el que espera que participen todas las administraciones e instituciones que lo deseen.

Gamoneda ha sido distinguido con el máximo galardón de las letras hispanas por la hondura y calidad de obras como “Libro del frío”, “Arden las pérdidas” o “Libro de los venenos”.

Cuando en 2006 recibió el Premio Cervantes lo hizo con un discurso en el que afirmó que su obra recurre una experiencia vital marcada por la pobreza.”Nosotros los de la pobreza, no tuvimos libros, no fuimos a la universidad. Esta diferencia con los creadores cultos a partir de una situación social que pueda considerase afortunada, no es, ni en contra, una diferencia social que pueda considerarse afortunada, no es ni a favor ni en contra, una diferencia de grado cualitativo. Esta diferencia la procurará el talento”, dijo entonces el poeta en uno de los discursos más bellos y hondos que se recuerdan en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.