El profesor Dr. de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) Sergio Luis Náñez Alonso tendrá un papel protagonista en la jornada Criptomonedas y CBDC – Tributación y situación actual, organizada por Territorio Bitcoin y que se celebrará el próximo 3 de junio de 12:00 a 13:30 horas de manera gratuita.

Se trata del sexto evento online que reunirá a cuatro expertos de las Criptomonedas y la tributación de las mismas, así como las CBDC. De esta forma, la UCAV, a través de la Escuela de Negocios Ávila Business School, continúa contribuyendo al debate y a la investigación de las monedas digitales, apostando también por incorporar a sus Másteres formación en Fintech, nuevas tecnologías aplicadas al ámbito financiero y, sobre todo, lo relacionado con las criptomonedas y las CBDC.

Enlace para conseguir las entradas gratuitas: https://www.eventbrite.es/e/entradas-criptomonedas-y-cbdc-tributacion-y-situacion-actual-155662600027

AGENDA

12:00 | 13:30 Criptomonedas y CBDC – Tributación y situación actual» – Panel y mesa de debate abierta

12:00 | 12:10 Presentación del evento y de los ponentes

12:10 | 12:25 Análisis y situación actual de las CBDC a nivel mundial – Sergio Luís Nañez Alonso

12:25 | 12:40 Tributación de las criptomonedas – Antonio Ibarra López

12:40 | 13:30 Mesa de debate abierta participan, Sergio Luís Nañez, Antonio Ibarra López, Raúl López e Ismael Santiago. Modera Óscar Domínguez

La UCAV es uno de los referentes en esta matería. El también profesor de la institución académica abulense, David Sanz analizó la figura del bitcoin debido al creciente interés que está suscitando esta criptomoneda después de que su precio de cotización haya pasado de 5.000 a 40.000 euros en el último año.

Al respecto, señalo que es un “activo digital y en sí mismo no es burbujístico”. Aunque el profesor apunta: “Sí que diría que estamos ante una burbuja debido a la actitud especulativa de muchos (tal vez la mayoría) compradores de bitcoin que lo adquieren con la intención de venderlo más caro y hacerse ricos”. Además, según señala Sanz, esta burbuja «pinchará cuando suficientes propietarios de esta criptomoneda quieran vender para consolidar sus ganancias».

En cuanto a que el bitcoin pueda ser considerado o no dinero, para el profesor de la UCAV no lo es ya que “no cumple las funciones básicas del dinero: depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio”, por lo que “muy pocos padres de familia hipotecados aceptarían recibir su sueldo en bitcoins. Las empresas que aceptan pagos en bitcoins los cambian automáticamente a dólares o euros, salvo que tengan una expectativa muy clara sobre la apreciación de esta criptomoneda”. Además, Sanz considera que el bitcoin tampoco va a llegar a convertirse en dinero “porque nunca va a tener un valor estable debido a que Bitcoin tiene una oferta rígida que da lugar a que las subidas en su demanda se conviertan en alzas de sus precios y las bajadas en caídas. Bitcoin no puede competir contra monedas que sí que logran un equilibrio dinámico entre su oferta y demanda y que, por tanto, tienen un valor más o menos estable en el mercado”.