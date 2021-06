Las variedades vitícolas minoritarias de Castilla y León miran al pasado y reinventan el presente en Madrid Fusión

Tierra de Sabor ha organizado y promovido una cata que ha tenido lugar hoy en Madrid Fusión dentro del congreso “The Wine Edition” sobre las variedades vitícolas de Castilla y León recuperadas de la extinción. Bajo el título ‘La historia de Cenicienta y sus amigas’, dirigida por Pedro Ballesteros, el primer Master of Wine de España, se ha informado sobre el gran patrimonio genético de Castilla y León que se está recuperando con un gran apoyo público en la investigación.

En el encuentro se han explicado las oportunidades y ventajas que ello conlleva, y cómo se puede apostar por el futuro de varias zonas de la Comunidad, sobre todo La Raya y León, como referencias de vinos finos y únicos.

En la cita, el viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Jorge Llorente, aseguró que “recuperar una variedad significa que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estamos mirando lo que tenemos cerca que han cultivado nuestras generaciones anteriores, y ahora es el momento de ponerlo en valor para construir adecuadamente el futuro. En la Comunidad tenemos un patrimonio histórico vitivinícola único y, frente a un mundo tan globalizado, la diferenciación es lo que nos hace más fuertes y singulares”.

Acto organizado por Tierra de Sabor en Madrid Fusión

Los vinos catados pertenecen a las variedades Negro Saurí (DO Tierra de León), Estaladiña (DO Bierzo), Albillo Mayor (DO Ribera del Duero), Rufete Serrano blanco (DOP Sierra Salamanca), Cenicienta (DO Rueda), Bruñal (DO Arribes), Puesta en Cruz (DO Arribes).

Ballesteros explicó a los participantes que “los viñedos de Castilla y León están basados sin ninguna duda en la calidad y la diversidad lo que me consta es muy apreciado por los productores. Quedan aún muchos años de lucha por delante, de investigación y de introducción en los mercados pero esta es una gran apuesta por la reintroducción de la historia y la tradición. Y en tintos destacar por ejemplo una variedad, La Cenicienta, una joya de Javier Sanz”.

Para Jorge Monzón, enólogo de Dominio del Águila, “un albillo de guarda puede ser muy pretencioso, pero los vinos blancos necesitan tiempo y no hay recetas, sino mucho respeto a la variedad, selección. El albillo real es más de mesa y el albillo mayor hay que vinificarlo aparte con unas connotaciones diferentes que requieren paciencia para desarrollar un resultado excelente”.

Javier Sanz, viticultor de la DO Rueda, señaló por su parte que no es un héroe, sino que es “un trabajador de la viña por herencia familiar”. “Esta variedad proviene de una única cepa que quedaba en mis viñedos de La Seca, prefiloxérico, y de aquella cepa olvidada, después de multiplicarla, tenemos un histórico desde 2015, adaptada totalmente a la zona. El único problema es que se queda corta en producción. En campo es complicada aunque la uva después, en bodega, es muy agradecida con unos resultados maravillosos, por su rusticidad que apenas contrae enfermedades”, señaló en un comunicado recogido por Ical.

“Madrid Fusión Wine Edition” es un nuevo proyecto con un formato moderno de ponencias y mesas redondas protagonizadas por grandes profesionales nacionales e internacionales, donde se pretende impulsar la conexión entre vino y gastronomía que tanto interesa a ambos sectores. El congreso busca además descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de la cultura y la gastronomía nacionales.

Protagonismo de Valladolid

Por otra parte, cuatro restaurantes de la Valladolid capital y otros tantos productores participaron hoy en diversas degustaciones y catas en diferentes escenarios de Madrid Fusión.

En primer lugar, en el escenario dedicado a los destinos de Saborea España, se realizó una presentación del cardo rojo de Tudela de Duero, un producto gourmet, con múltiples aplicaciones en la cocina que ha mostrado Manuel Martín de Verartes.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, en el centro junto a la presidente de Apehva, María José Gutiérrez, en Madrid Fusión. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 01/06/2021

En este mismo escenario se presentaron dos de las tapas ganadoras del último Concurso Provincial de Pinchos. Por un lado, el Tronco Lácteo del restaurante Jiapan, que se alzó con el accésit al mejor concepto de pincho; y el Lorenchazo de La Parrilla de San Lorenzo, accésit al mejor pincho sin gluten.

Por otro lado, en el stand Valladolid amiga de la gastronomía y el vino hoy continuó las catas maridadas de tapas y producto. Allí, se pudo degustar espárragos de Huerta Luis San José, nueces de Valnut, con aceite de Pago de Valdecuevas y Pan de Valladolid. Además, se desarorllaron degustaciones de la tapa Una velada perfecta de Los Zagales, Pincho de Oro 2020 y del ¿Tataki de atún? del Caroba.

Todas las catas estuvieron maridadas en vivo con vinos de Tamaral, Yllera, Valdecuevas y Sinforiano, junto con Réquiem, Barco las culebras, Legaris, Finca Museum, Capa21/Emilio Moro; Mocén, De Alberto e Hiriart.