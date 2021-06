“No me da la vida (malamente)”, de Alauda Ruiz de Azúa, se impone en el palmarés de la 34 Semana de Cine de Medina del Campo

El cortometraje No me da la vida (malamente), de Alauda Ruiz de Azúa, se ha convertido en el gran triunfador de la 34 Semana de Cine de Medina del Campo al acaparar el Roel de Oro, el de Mejor Actor y el de Mejor Música Original. Sergi González con Como cualquier otro (Roel de Plata), y Verónica Echegui con Tótem Loba (Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Vestuario y Premio del Jurado Joven) ocupan también un destacado lugar en el palmarés que se ha desvelado hoy en la gala de clausura del festival.

El Jurado del 29º Certamen Nacional de Cortometrajes, integrado por la actriz Ana Rayo, el director Esteban Crespo, la intérprete y directora Nüll García, la profesora de la UVa y máster en Cine Sara Pérez y la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, ha elegido la singular propuesta de No me da la vida (malamente), de Alauda Ruiz de Azúa, en la que cuatro amigos se reúnen en casa de uno de ellos para jugar una partida de mus y mantienen una conversación que no es la previsible en estos casos. Además del Roel de Oro, se ha llevado el de Mejor Actor para Chani Martín (que comparte reparto con Luis Callejo, Andrés Gertrudix e Iñaki Ardanaz) y el de Mejor Música Original, para Adolfo Vallejo.

El Roel de Plata, que desde esta edición otorga el público, ha recaído en Como cualquier otro, de Sergi González, un corto que gira en torno a la pérdida y las relaciones familiares.

La actriz Verónica Echegui ha conseguido el Roel a la Mejor dirección por su segundo corto como directora, Tótem Loba, que transcurre en las fiestas de un pueblo con una adolescente envuelta en una tradición en la que no quiere participar. Su protagonista, Isa Montalbán, se ha alzado con el Roel a la Mejor Actriz y el corto ha recibido dos galardones más: el de Mejor Vestuario a Unai de Mateos y el Premio del Jurado Joven.

El Mejor Cortometraje Documental premia el debut del actor Álex García en la dirección: Incendios «mas allá del teatro». Rodado durante la gira escénica de la obra de Wajdi Mouawad (dirigida por Mario Gas) a la que alude el título, muestra lo que no se ve sobre el escenario. Se ha llevado también el Premio al Mejor Montaje, realizado por Bernardo Rodríguez y el propio Álex García.

Como Mejor Cortometraje de Animación se ha impuesto Wayback, de Carlos Salgado, que cuenta sin palabras una historia cuyo inicio se sitúa en otra galaxia. María Parés ha logrado el Roel al Mejor Guion por La colcha y la madre, del director vasco-burgalés David Pérez Sañudo; Carlos de Miguel el de Mejor Fotografía por 26, de Ana Lambarri; y Roberto H. G. el de Mejor Sonido por Chaval, de Jaime Olías de Lima.

El Jurado integrado de la sección paralela, formado por el director, guionista y productor Antonio Gómez Olea, la guionista, directora y jefa de producción de cortometrajes Susana Ramírez de Arellano y la guionista y directora Violeta Barca-Fontana ha concedido el Premio La Otra Mirada a Votamos, de Santiago Requejo, que plantea un debate sobre la convivencia entre vecinos. La UNED ha otorgado por primera vez un Premio Especial en este apartado, que ha reconocido la propuesta Sintra III, de Aitor Echevarria e Iván Casajús, a través del Jurado compuesto por la directora del centro asociado de Palencia, Elena Nevares; el coordinador del Aula de Medina del Campo, José Antonio Orejas, y la cineasta Asur Fuentes.

Marinera de luces, de Pablo Quijano, que aborda el asunto de la transexualidad, se ha impuesto como Premio Castilla y León en el veredicto del Jurado que han formado los periodistas Fernando Berzosa y Paula de la Fuente y el fotógrafo Fran Jiménez.

El ganador del apartado dedicado al cine fantástico, de ciencia ficción y de terror Fantasmedina, decidido por el Jurado Joven, ha sido La última partida, de Luis Belda.

El cortometraje alemán Girl Meets Boy, de Ferdinand Arthuber, se ha impuesto en el 24º Certamen Internacional con el fallo del Jurado del que han formado parte la productora, directora y profesora Carlota Coronado, la actriz Guillermina Granados y el diplomático y especialista en gestión cultural José Antonio de Ory. El Segundo Premio ha recaído en el surcoreano God’s Daughter Dances, de Sungbin Byun, que tiene como protagonista a una bailarina transgénero. The Letter Room, de Elvira Lind, se ha alzado con el Premio de la Juventud de este apartado competitivo.

El corto que se estrenará en la inauguración de la próxima edición de la SECIME, como ganador del 25º Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes será El otro, de Marc Gázquez Ros, gracias a los 9.000 euros que financian a partes iguales la Diputación Provincial de Valladolid y Movistar+, y la postproducción de audio de Pecera Estudio y apoyo en la postproducción de Free Your Mind. El proyecto finalista La entrega, de Pedro Díaz López, ha recibido una mención especial de la 34 SECIME.

Fandango de Carmen Porter, del grupo Califato ¾, realizado por Nono Ayuso en blanco y negro e inspirado en el cine de Luis Buñuel es el ganador del 17º Certamen Nacional de Videoclips. El Premio del Público de este apartado ha distinguido el trabajo BCN626, de Juno, realizado y producido por Abel Molina Rodríguez.

De los tres cortometrajes rodados en la 16ª Maratón EIMA Medina Plató de Cine, Querida Medina, de Raquel Colera, Silvia Conesa y AnaFesser (equipo Coofilm), ha recibido el Premio de la Juventud, que cierra la relación de trabajos galardonados en la 34 Semana Internacional de Cine de Medina del Campo.

Además, los alumnos de la Universidad de la Experiencia, dependiente de la UEMC, y asociados del colectivo Cineastas Aficionados Medinenses han concedido la mención al mejor largometraje de la sección La Imagen de la Historia a Antonio Machado. Los días azules, de Laura Hojman; y la Mancomunidad Tierras de Medina ha otorgado su mención a la película que mejor refleja los valores humanos y sociales a Martin Eden, de Pietro Marcello, exhibida en Cosecha Dorada.